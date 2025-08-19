Aliații Ucrainei discută detaliile unei eventuale păci, în vreme ce se prefigurează discuții Zelenski-Putin

Președintele francez Emmanuel Macron, care a participat la Washington la discuții privind problema cheie a garanțiilor de securitate pe termen lung pentru Ucraina, a declarat că Franța și Marea Britanie vor organiza marți o reuniune cu aproximativ 30 de aliați ai Kievului, în cadrul așa-numitei „Coaliții a celor dispuși” (Coalition of the Willing).



Macron și premierul britanic Keir Starmer sunt co-gazdele reuniunii, care va „discuta pașii următori” pentru Ucraina, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al guvernului britanic, în contextul în care Kievul caută sprijinul aliaților pentru a aplica un eventual acord de pace.



Macron a sugerat că Geneva ar putea găzdui un eventual summit de pace ucraineano-rus.

„O armată ucraineană puternică, cu zeci de mii de soldați”

Tot Macron a făcut precizări inedite, marți, despre cum ar putea funcționa în practică garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Această pace nu trebuie grăbită și trebuie susținută de garanții solide, altfel ne vom întoarce de unde am pornit”, a declarat Macron într-un interviu acordat postului de televiziune TF1/LCI, difuzat marți.



El a afirmat că prima garanție este o armată ucraineană puternică, cu zeci de mii de soldați bine echipați, sisteme de apărare și standarde superioare.



A doua garanție, a explicat președintele, ar fi așa-numitele „forțe de asigurare” din partea unor parteneri precum Marea Britanie, Franța, Germania și Turcia.



Acestea nu ar opera pe linia frontului, ci ar asigura desfășurarea de forțe aeriene, navale și terestre ca „semnal strategic” că pacea durabilă în Ucraina este, de asemenea, un obiectiv comun al Europei.



Întrebat dacă aceste forțe ar fi obligate să lupte în cazul unei noi agresiuni rusești, Macron a răspuns că ar exista o reacție: „Acesta este obiectivul acestor garanții de securitate”, a spus el, citat de dpa.

Deschiși la discuții

Președintele american Donald Trump, care săptămâna trecută a purtat discuții cu Putin în Alaska, a scris pe rețeaua sa socială Truth Social, după întâlnirile de luni, că „toată lumea este foarte fericită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina”.



„La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, la o locație care urmează să fie stabilită, între președintele Putin și președintele Zelenski”, a adăugat el.



Trump a declarat că va organiza apoi un summit tripartit cu liderii ucrainean și rus.

Cancelarul german Friedrich Merz, care a făcut parte din delegația europeană de la Washington, a declarat și el că Putin a fost de acord cu o întâlnire bilaterală în următoarele două săptămâni.



Zelenski a declarat că este „gata” să se întâlnească cu Putin, în timp ce la Moscova, un consilier al Kremlinului a declarat că Putin este deschis la „ideea” unor discuții directe cu Ucraina.



Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că orice întâlnire privind Ucraina la care participă lideri naționali trebuie pregătită „cu atenție deplină”, ca să nu fie doar un show mediatic.

Vorbind la postul public de televiziune Rossia-24, Lavrov a mai spus că Rusia rămâne angajată în eforturile de soluționare a conflictului din Ucraina, atât în format bilateral, cât și trilateral.

Sarcasm rusesc

Mai mulți politicieni ruși i-au ridiculizat marți pe liderii europeni după întâlnirea de la Casa Albă privind războiul din Ucraina.



Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a calificat „Coaliția dornicilor anti-ruși” drept ineficientă, afirmând că aceștia „l-au mulțumit și lingușit” pe președintele american Donald Trump, dar nu au reușit să-l „șmecherească”.



În postarea sa pe X, Medvedev l-a ridiculizat și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întrebându-se cum va acționa „clovnul de la Kiev” odată ce se va întoarce acasă și va îmbrăca „uniforma militară”.

Expertul rus în politică externă Konstantin Kosaciov a declarat pe Telegram că, sub presiunea lui Trump, Ucraina și europenii au fost nevoiți să-și modereze poziția anti-rusă.



„Vremurile s-au schimbat. Nici Kievul, nici Bruxellesul nu pot să latre la Rusia ascunzându-se în spatele americanilor”, a scris președintele Comisiei pentru afaceri externe din Consiliul Federației Ruse.



Un mesaj constant a fost opoziția față de implicarea capitalelor europene în negocierile de pace.



Leonid Sluțki, șeful Comisiei pentru afaceri externe a Dumei de Stat a Federației Ruse, a declarat: „Europa ar trebui să urmeze apelul lui Vladimir Putin și să nu se amestece în procesul de negociere”.

