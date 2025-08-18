Zelenski a sosit la Casa Albă pentru discuții cu Trump

Trump l-a întâmpinat pe Zelenski la intrarea din aripa vestică, unde se află administrația prezidențială.

Liderii europeni — președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierul britanic, Keir Starmer, premierul italian, Giorgia Meloni, și președintele finlandez, Alexander Stubb, precum și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au sosit la Casa Albă mai devreme.

Mai întâi va avea loc întâlnirea dintre Zelenski și Trump, iar apoi li se vor alătura liderii europeni și Rutte.

Împreună cu Zelenski, la întâlnire vor participa șeful biroului prezidențial, Andrii Ermak, și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Din partea SUA, pe lângă Trump, vor participa vicepreședintele Jay D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimișii speciali Steve Wittekof și Keith Kellogg, precum și șefa aparatului Casei Albe, Susan Wiles.

Discuții preliminare

Întâlnirea de la Casa Albă a fost precedată de discuții preliminare. Mai întâi, Zelenski a avut o întâlnire cu trimisul special al Casei Albe pentru Ucraina, Keith Kellogg. Președinția ucraineană a anunțat că întâlnirea a decurs „bine”.

Zelenski a scris pe Telegram că a discutat cu Kellogg despre situația de pe front și despre „puternicul potențial diplomatic” pe care Ucraina și Europa îl pot avea împreună cu SUA. „Rusia poate fi forțată să facă pace doar prin forță, iar președintele Trump are această forță”, a spus liderul de la Kiev.

A urmat apoi, la ambasada Ucrainei de la Washington, o întâlnire pregătitoare a lui Zelenski cu lideri europeni. La discuții au participat premierul britanic, Keir Starmer, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Finlandei, Alexander Stubb, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și șeful NATO, Mark Rutte. Întâlnirea lui Zelenski cu liderii europeni a fost planificată de câteva zile pentru coordonarea pozițiilor acestora înainte de întâlnirea cu Donald Trump.

„Ucraina este pregătită pentru un armistițiu real și pentru stabilirea unei noi arhitecturi de securitate”, a scris Zelenski după aceste consultări.

La discuțiile din 18 august de la Casa Albă sunt așteptați să participe Trump, Zelenski, șeful NATO Mark Rutte, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și președintele finlandez Alexander Stubb.

Întâlnirea de la Washington urmează summitului din Alaska, din 15 august, între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin. Niciunul dintre cei doi lideri nu a dezvăluit prea multe despre conținutul discuțiilor. Totuși, mass-media occidentală a relatat că Putin ar fi propus ca un acord de pace să implice retragerea Ucrainei dintr-o mare parte a teritoriilor sale din Donbas, revendicate de Rusia. Acest lucru a trezit îngrijorare la Kiev și în capitalele europene, care se tem că o retragere din zone puternic fortificate ar expune Ucraina la noi atacuri rusești.

Se pare, de asemenea, că în Alaska s-au discutat unele garanții de securitate pentru Ucraina, dar nu au fost dezvăluite detalii clare în acest sens.

După summitul cu liderul rus, Trump pare să fi renunțat la ideea unui armistițiu ca precondiție esențială pentru negocierile de pace. Președintele SUA a mai spus că Ucraina trebuie să fie pregătită pentru „schimb de teritorii” ca să se ajungă la pace. Kievul și aliații săi occidentali se tem că poziția Casei Albe s-ar schimbat astfel în favoarea Rusiei.

Trump: Ucraina ar trebui să renunțe la Crimeea și NATO. Zelenski cere garanții de securitate

Înainte de sosirea lui Zelenski la Washington, președintele Donald Trump a sugerat că liderul de la Kiev poate pune capăt războiului din Ucraina dacă renunță la pretențiile privind recuperarea Crimeii (anexată de Rusia în 2014) și de aderare la NATO. El a dat de asemenea de înțeles că Ucraina poate obține garanții clare de securitate dacă face concesii pentru a ajunge la pace.

„Președintele Ucrainei, Zelenski, poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte. Amintiți-vă cum a început totul. Niciun fel de restituire a Crimeii, cedată de Obama (acum 12 ani, fără un singur foc de armă!) — și NICIUN FEL DE ADERARE A UCRAINEI LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”,a scrisTrump pe rețeaua sa socială Truth Social, cu numai câteva ore înainte de discuțiile de la Casa Albă.

La rândul său, Zelenski a declarat într-o postare pe Telegram că Ucraina dorește „să pună capăt rapid și definitiv acestui război”.

„Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu așa cum a fost acum câțiva ani, când Ucraina a fost forțată să cedeze Crimeea și o parte din estul țării – o parte din Donbas, iar Putin a folosit acest lucru pentru a lansa un nou atac. (...) Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independența lor. Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început”, a scris liderul de la Kiev.

Zelenski a declarat în repetate rânduri că cedarea teritoriilor către un alt stat contravine Constituției Ucrainei. Totodată, președintele ucrainean a afirmat că este dispus să discute problema teritorială cu Trump și cu președintele rus Vladimir Putin.

Publicația Axios a scris că, în timpul recentei convorbiri telefonice cu Zelenski și liderii europeni, Trump a declarat că ar dori să organizeze un summit cu participarea lui Zelenski și Vladimir Putin pe 22 august. Putin nu a confirmat oficial că va participa la o astfel de întâlnire.

