Baku ar putea ridica embargoul pe livrările de arme către Kiev (presa azeră)

Volodimir Zelenski l-a sunat pe președintele Ilham Aliev pentru a vorbi despre recentele „atacuri rusești deliberate” asupra unei baze petroliere azere și asupra stației de comprimare a gazelor din regiunea Odesa, lovituri pe care cei doi lideri le-au condamnat cu fermitate, se arată într-un comunicat de presă al președinției de la Baku.

În timpul discuției telefonice - care a fost prilejuită și de recenta semnare a unui acord de pace dintre Azerbaidjan și Armenia, mediat de SUA -, Zelenski și Aliev și-au exprimat convingerea că atacurile Rusiei nu vor duce la „suspendarea” cooperării dintre Kiev și Baku în domeniul energetic.

Pe 6 august, forțele rusești au lovit stația de compresoare de la Orlivka, prin care Ucraina primește gaze azere, dar și din alte țări, prin ruta transbalcanică. Instalația de gaze de la Dunăre se află în apropierea graniței cu România și Republica Moldova.

Atacul a urmat la numai câteva zile după ce Ucraina a primit pentru prima dată gaze naturale din Azerbaidjan prin coridorul transbalcanic.

După testarea cu succes a acestei rute, Kievul și-a anunțat intenția de a crește semnificativ importurile de gaze de la compania azeră de stat SOCAR. Conducta transbalcanică permite livrarea de gaze naturale din Grecia către Ucraina, prin Bulgaria și România.

Zelenski i-a spus lui Aliev că atacul rusesc de la Orlivka este o „încercare deliberată a Rusiei de a bloca căile ce ne garantează nouă și altor țări europene independența energetică”, potrivit biroului prezidențial de la Kiev.

Un alt atac rusesc, din 8 august, a vizat baza petrolieră a companiei azere de stat SOCAR de la Odesa. A izbucnit un incendiu și a fost avariată o conductă de combustibil. S-a relatat că patru muncitori au fost răniți.

În iulie 2025, compania de stat „Naftogaz” din Ucraina a semnat primul său contract cu Compania Națională de Petrol și Gaze din Azerbaidjan (SOCAR).

Anterior, Ilham Aliev a sfătuit Ucraina să „nu se resemneze” cu ocuparea teritoriilor sale de către Rusia.

Apropierea dintre Kiev și Baku - pe fondul tensiunilor cu Moscova

Ucraina și Azerbaidjan se apropie pe fondul răcirii relațiilor dintre Moscova și Baku.

Tensiunile dintre Rusia și Azerbaidjan s-au accentuat după prăbușirea , în decembrie 2024, a unui avion de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines, în apropierea orașului Aktau din Kazahstan. Potrivit versiunii azere, avionul, care zbura de la Baku spre Groznîi în decembrie 2024, a fost doborât de apărarea aeriană rusă, în timpul respingerii unui atac al dronelor ucrainene. Aliev i-a cerut Moscovei să-și asume vina, dar omologul său, Vladimir Putin, a recunoscut doar parțial responsabilitatea Rusiei.

Un alt episod care a adâncit tensiunile dintre Moscova și Baku a fost cel al reținerii în forță, pe 27 iunie, la Ekaterinburg, a unor lideri ai diasporei azere, în timpul căreia și-au pierdut viața două persoane.

Ca răspuns, poliția azeră a arestat la Baku aproximativ douăzeci de cetățeni ruși, printre care jurnaliști ai agenției pro-Kremlin „Sputnik Azerbaidjan”, a cărei licență a fost revocată încă din luna februarie. Unii dintre aceștia sunt acuzați de trafic de droguri și fraude cibernetice.

Ajutoarele umanitare azere pentru Ucraina

Președinția de la Baku a decis să ofere un nou lot de ajutoare umanitare pentru Kiev, în valore de 2 milioane de dolari.

Anunțul din 11 august urmează discuției telefonice dintre președinții Aliev și Zelenski.

Președintele Azerbaidjanului a semnat un decret privind alocarea de fonduri din bugetul Ministerului Energiei pentru acordarea de ajutor umanitar Ucrainei, scrie agenția azeră de stat Azertag. Banii vor fi alocați pentru achiziționarea și livrarea de echipamente electrice produse în Azerbaidjan.

Azerbaidjanul a trimis de mai multe ori ajutoare umanitare în Ucraina.

Conform statutului, din Fondul de rezervă al președintelui, Ministerului Energiei i se vor aloca 2 milioane de dolari pentru achiziționarea și livrarea de echipamente electrice produse în Azerbaidjan, în vederea acordării de ajutor umanitar Ucrainei.

Anterior, președintele Ilham Aliev a declarat că Azerbaidjanul nu furnizează arme Ucrainei, deși au existat astfel de solicitări, dar îi acordă ajutor umanitar. Valoarea acestuia ar fi depășit 40 de milioane de dolari. Printre altele, Azerbaidjanul participă la reconstrucția orașului Irpin, din apropierea capitalei ucrainene, unde trăiește o importantă diaspora azeră.

