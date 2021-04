„Ce vedem astăzi în Parlament, este o degradare morală a clasei politice”

În fața tabloului lui Aivazovski „Valul al nouălea” ești copleșit de emoții. Cine a văzut în original această lucrare, o să-mi dea dreptate. Acolo nu-ți dai seama: e disperare sau e speranță, după valul al nouălea, mai rămân în viață acei câțiva supraviețuitori? Noi suntem în al doilea, al treilea, nici nu mai știu al câtelea val de pandemie și, din păcate, au să mai urmeze valuri, trebuie să încercăm să supraviețuim. Unii politicieni spun că demult am rămas pe cont propriu, trebuie să ne salvăm așa cum știm mai bine, dar continuăm să punem speranță în cei care ne diriguiesc, care, de fapt, împart banii pe care îi adună din impozitele noastre. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.

Politicienii continuă să insiste că ei sunt la butoane, că ei decid cum și în ce ordine trebuie să moară oamenii. Discuțiile din parlament au arătat că, de fapt, mulți dintre ei sunt niște impostori, că sunt depășiți de gravitatea situației, că nu știu să se descurce așa cum ar fi trebuit și cu foarte multă ușurință au delegat guvernului - unui guvern interimar, de azi pe mâine, ca frunza pe apă - deciziile foarte importante. Faptul că s-a votat starea de urgență fără un plan, abia după s-a încropit un plan de acțiuni, spune foarte multe. Cum de s-a ajuns până aici? Încercăm să bobinăm înapoi filmul pandemiei care durează un an de zile, dar și al evenimentelor politice care ne-au adus în punctul acesta. Și bobinăm acest film împreună cu Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru, observatori, meseriași, care știu să pună împreună faptele astfel, încât deducțiile să vă aparțină.

Europa Liberă: Vitalie, se discută mult despre mimarea înaintării candidaților la care a recurs Maia Sandu, driblând, vezi Doamne, parlamentul. Acum, cu același succes, i se poate reproșa parlamentului că a mimat grija pentru cetățenii din pandemie, în realitate voind să îndepărteze momentul dizolvării. Nici una, nici alta nu poate fi probată. Nu poți să-i iei grămadă pe toți, să-i duci la detectorul de minciuni și să vezi dacă sunt sinceri și dacă în capul lor sunt cu totul alte idei decât iese pe gură. Contează să ne lămurim care este, de fapt, mobilul și motivarea reală sau trebuie s-o luăm ca atare și să acționăm în consecință? Întrebare valabilă și pentru Nicolae.

Vitalie Călugăreanu: „Este important să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat în Republica Moldova, în politica moldovenească, în general astăzi, pentru că, așa cum ne spun politicienii, mai devreme sau mai târziu, oricum o să ajungem la alegeri parlamentare anticipate și atunci trebuie să știm încotro înclinăm balanța, astfel încât să nu ne mai fie rușine cel puțin de faptul că avem un parlament care adoptă niște decizii pe care eu sunt convins că nici ei nu au înțeles ce s-a întâmplat, dacă ne referim la ziua în care a fost instituită această stare de urgență. Din păcate, și nu doar acum, dar în ultimele decenii, două decenii, dacă nu mai mult chiar, Republica Moldova nu a avut parte de oameni cu gândire de stat, dar a avut parte de politicieni oportuniști, care au jonglat legislația și Constituția așa cum au preferat ei, pentru a-și umple sacii cu bani, pe de o parte, și pentru a-și face interesele, pe de altă parte.

Mă simt cumva prostit, rușinat de tot ceea ce se întâmplă în Parlamentul R. Moldova...

Ceea ce vedem astăzi în Parlamentul de la Chișinău, eu cred că este o degradare morală fără precedent a clasei politice. Eu, ca cetățean, mă simt cumva prostit, rușinat de tot ceea ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova, o instituție care ar trebui să fie emanația poporului. Dacă asta este emanația poporului, atunci noi avem o problemă la nivel de țară și această problemă o să se acutizeze de aici încolo.”

Europa Liberă: Vitalie, dar deputații sunt crema societății, care nu este cu nimic mai bună. Societatea asta falsifică testele de COVID, societatea asta fură banii de pe carduri, acum ia ultimii bani de la pensionari. Deci, societatea nu-i cu nimic mai bună?

Vitalie Călugăreanu: „Pot să accept această interpretare pe care o dați, dar eu refuz să cred că societatea moldovenească sau majoritatea societății moldovenești este așa cum am văzut la ultima ședință a parlamentului. Dacă spuneți că sunt crema societății, atunci eu am o problemă cu oamenii care au vorbit lucruri pe care eu nu le aud nici nu că la piață, eu nu le aud nici în cel mai jegos loc din Republica Moldova care poate fi.

Deci, nu cred că societatea moldovenească este așa cum ne-a arătat, de exemplu, de la tribuna parlamentului dl Vasile Bolea sau nu cred că țara asta merită un președinte al parlamentului care pur și simplu ofensează și aruncă replici în stânga și în dreapta, spunând că are râsuri și în dreapta, are râsuri și în stânga. Nu cred că asta este OK pentru un parlament care se vrea crema societății, cum ați spus Dvs.”

Europa Liberă: Frișca a expirat...

Vitalie Călugăreanu: „Da...”

Europa Liberă: N-am înțeles, totuși e acoperirea unui truc sau pe bune ei vor să lupte cu pandemia? Dumneata te-ai lămurit jurnalistic?

Vitalie Călugăreanu: „Eu sunt foarte convins că oamenii ăștia nu au nicio treabă măcar cu intenția de a lămuri lucrurile cu pandemia, ei pur și simplu vor să tragă cât mai mult de timp pentru a rămâne la butoane - pe de o parte, pentru a fura, pentru a continua schemele din care storc bani, pe de altă parte, pentru a-și pregăti campania electorală pentru anticipate.”

Europa Liberă: Dar nu toți. Eu sunt obligat ca moderator să fac această paranteză. Paradoxul este că atunci când te uiți printre ei, toți sunt oameni cumsecade, dar într-un conglomerat parlamentar... Nicolae, deci au acoperit această amânare sau cum crezi?

Nicolae Negru: „S-a văzut. Mie mi se pare că lucrul acesta este clar. Cu două sau trei săptămâni în urmă, atunci când Consiliul Suprem de Securitate a elaborat acea recomandare de introducere a carantinei pe două săptămâni, despre asta era vorba, în legătură cu situația pandemică, care, trebuie să recunoaștem, prezintă anumite îngrijorări, numărul cetățenilor care mor e tot mai mare și mai mare sau e de-acum, să zicem așa, o anumită stabilitate.

Situația pandemică, trebuie să recunoaștem, prezintă anumite îngrijorări...

Atunci, socialiștii, dl Dodon chiar a zis că nu, nu se poate, nu vom permite nicidecum așa ceva, ca să treacă două-trei săptămâni și să întoarcă macazul, fiindcă au văzut că s-ar putea la Curtea Constituțională să obțină un alt rezultat decât cel pe care îl așteaptă ei și s-ar putea ca Curtea Constituțională să decidă că s-au copt condițiile pentru dizolvarea parlamentului și Maia Sandu să emită acel decret.”

Europa Liberă: Am înțeles... Dacă e așa de evident, haideți să vă întreb pe Dvs., de ce dar, iată, în văzul lumii ei își schimbă opțiunile? Adică sunt niște mincinoși ordinari, cum spuneți Dvs., când au văzut că s-ar putea s-o îmbulineze, iertați-mi jargonul, au schimbat tacticile și-l trimit pe Odnostalco să spună: fiecare mandat o să coste atâția morți...

Nicolae Negru: „Trebuie totuși să stăm la mijloc și să fim obiectivi. Acest relativism constituțional, juridic e, să zicem așa, un sindrom al societății noastre și al tuturor politicienilor. Adică, dacă ne uităm puțin mai înainte, cu același procedeu s-au manifestat cei de la PAS, când a fost desemnată Natalia Gavriliță pentru funcția de premier, ea a venit în parlament și zicea: eu am o echipă strălucită, eu am un program foarte bun care o să scoată Republica Moldova din impas, numai că nu mă votați pe mine. Nu mă votați, că noi vrem să facem alegeri... Deci s-a procedat împotriva nu numai a literei, dar și a spiritului Constituției. Constituția noastră nu e prevăzută pentru așa ceva, n-o spun eu, o spun experții.”

Europa Liberă: Îl întrebam pe Igor Boțan - sinceritatea, în general, poate fi măsurată? Și sigur că, folosindu-se de faptul că sinceritatea e o chestiune în afara Constituției, se prezumă că oamenii acționează cu bună-credință. Deci, e un meci?

Nicolae Negru: „E un meci, dar nu-i meci de șah, e un meci de box. Unul, să zicem, are avantajul popularității, al legitimității, simpatia publicului e de partea sa - mă refer în cazul de față la Maia Sandu, mă refer la PAS -, iar altul are avantajul forței, forța nu zicem fizică, dar zicem numărul de deputați. Curtea Constituțională este arbitrul, este juriul, dar o primește și Curtea Constituțională din când în când, dacă cuiva nu-i place o decizie. Am fost cu toții martori când și cei de la PAS au dat în Curtea Constituțională, fiindcă au zis că desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță nu este constituțională, nu mai vorbesc de-acum de Dodon și de ceilalți reprezentanți ai socialiștilor cu câtă putere lovesc ei în Curtea Constituțională. Deci, acest relativism constituțional, juridic nu face bine, chiar dacă obiectivele sunt nobile și presupunem că sunt nobile - Maia Sandu, PAS-ul vor să curețe parlamentul de elemente criminale, de elemente mafiote și sunt acolo, trebuie să spunem, persoane pe care le putem suspecta de crime, de fraude, de participare la furtul miliardului ș.a.m.d., dar iată că viața ne demonstrează că obiectivele nobile trebuie atinse în cadrul constituțional, trebuie atinse respectând cu strictețe legea. Nu poți justifica cu obiectivul tău nobil faptul că încalci Constituția în mod flagrant sau că nu respecți o anumită lege.”

Europa Liberă: Echipa prezidențială barem are o justificare și eu am să recurg la această comparație, pe care am făcut-o explicându-i nepoatei mele, adolescente, ce se întâmplă. A avut curiozitatea să înțeleagă și ea ce se întâmplă acolo și eu i-am explicat în felul următor: toți în parlament înțeleg că nu se mai poate funcționa în felul acesta, dar procedura nu le permite pur și simplu să abandoneze, să plece. Și atunci, ei trebuie să respecte procedura constituțională și asta ca și cum v-ați duce pe marginea piscinei și a-ți spune: uite, la unu, doi, trei sărim cu toții. Și cel prost sare în apa rece, de gheață, iar cel deștept stă pe marginea piscinei și râde de cel care a sărit în apă. Cam așa s-a întâmplat, pentru că, până a veni Maia Sandu cu Natalia Gavriliță, ca și cum toată lumea s-a luat de mâini și zice: sărim în piscină, dar respectăm procedura. Care? Unu, doi, trei – ori nu numim cabinetul, ori nu facem legi. Și în momentul în care s-a văzut că ei, de fapt, se înșală unii pe alții a continuat acest meci despre care spuneți Dvs. de box sau de șah Spasski-Corcinoi, când își dădeau picioare pe sub masă.

Nicolae Negru: „Bine, dar prostia sau, să zicem, sinceritatea iarăși nu e o justificare ca să încalci legile. Nu te pornești la o luptă dacă nu ai o anumită strategie. Așa nu se procedează dacă ești politician, dacă ești om de stat, cum a spus și dl Călugăreanu.”

Europa Liberă: Dar iarăși eu pun problema în felul următor: nici măcar pandemia nu-i determină pe acești oameni să cadă la pace, să găsească soluții. Pandemia îi afectează pe toți, măsurile astea ar trebui să-i determine să se așeze la o masă rotundă și să găsească soluții. Or, în fond, toată istoria celor două decenii este despre incapacitatea de a găsi soluții de compromis, ideal ar fi - idei naționale, călăuzitoare. Adică, ei nici măcar la raspiv nu se pot înțelege.

Vitalie Călugăreanu: „Nu, pentru că oamenii ăștia au cu totul alte interese. Ați văzut că ei problemele, inclusiv legate de acest virus, au început să și le rezolve. Unii au găsit vaccinuri prin teritoriu, s-au dus și s-au vaccinat la Glodeni sau în alte părți și ei, și neamurile lor...”

Europa Liberă: Asta cred că-i culmea!

Vitalie Călugăreanu: „Da!”

Europa Liberă: Deși nu trebuie să ne mire...

Nicolae Negru: „S-a mirat cineva?...”

Vitalie Călugăreanu: „Și asta e doar ceea ce s-a anunțat public. Eu vreau să vă zic că lucrurile stau mult mai grav și eu cred că în timpul apropiat noi o să reușim să demonstrăm faptul că ei au furat mai mult vaccin sau au utilizat mai mult vaccin decât a anunțat chiar și președinta Maia Sandu.”

Lucrurile stau mult mai grav...

Europa Liberă: Nu-i vorba de picăturile din doza a treisprezecea...

Vitalie Călugăreanu: „Așa că noi nu cred că putem aștepta lucruri fantastice de la oamenii ăștia care sunt acum în acest legislativ, pentru că...”

Europa Liberă: Dar dumneata chiar pui speranță că oamenii acum au înțeles, i-au developat, i-au văzut în toată splendoarea, astfel încât la anticipate să voteze conștient?

Vitalie Călugăreanu: „Eu știu că există un număr destul de mare de cetățeni ai Republicii Moldova pentru care un pachet de hrișcă, o sticlă de ulei contează și ei iau aceste pomeni electorale și se duc și votează cu omul care li le-a dat, dar eu refuz să cred că majoritatea populației Republicii Moldova nu înțelege în momentul acesta că oamenii ăștia pur și simplu își bat joc de noi. Și eu nu cred că la următoarele alegeri – anticipate sau de care vor fi – oamenii nu vor taxa partidele care își bat joc acum de cetățenii Republicii Moldova. Și nu-i vorba că-și bat joc la nivel politic, dar pur și simplu pun viața și sănătatea oamenilor în pericol prin faptul că gestionează foarte prost această criză, că nu-i interesează deloc ce urmează să se întâmple peste o lună, de exemplu, pentru că, din câte înțeleg, deja am intrat în luna de foc și din câte au anunțat cei de la Organizația Mondială a Sănătății luna aprilie va fi una foarte dură pentru Republica Moldova, după care această pantă va descrește cumva, urmând ca în toamnă să crească din nou numărul de cazuri.

Faptul că acești politicieni continuă chiar și pe acest fundal foarte macabru pe care îl avem astăzi să-și urmeze interesele lor meschine, politice și să se gândească cum să facă în așa fel încât să-și dea în gât oponentul politic, și nu se gândesc deloc la cetățenii care suferă la sate, în localitățile din țară, mie mi se pare pur și simplu neomenește. Noi vedem deciziile care au fost anunțate de către dl Ciocoi. Eu nu înțeleg ce oameni lucrează în această comisie. Cum poți să vezi rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății, unde se spune clar, inclusiv cu referire directă la Republica Moldova și la municipiul Chișinău, unde se spune foarte clar că transportul este principalul focar de răspândire a infecției și să nu faci nimic pentru a scoate acest focar, să nu adopți nicio măsură pentru a stăvili acest focar?”

Europa Liberă: Păi, alternativa ar fi să le oprească unitățile, oamenii să nu circule?

Vitalie Călugăreanu: „Dar nici nu poți să ignori complet acest aspect. Deci, dacă vrei să ai eficiență în restricțiile pe care le impui, le impui pe o perioadă scurtă de două-trei săptămâni, dar să fie restricții/restricții(!), așa cum au fost în întreaga lume și atunci ai eficiență. Dacă arunci doar fum, atunci trebuie să spui că: oameni buni, noi am venit în parlament fără un plan, dar dacă tot ați cerut un plan, noi am venit și v-am adus acest...”

Europa Liberă: Noi toți avem rude peste hotare și tot putem confirma ceea ce spuneți Dvs. Dacă s-a zis că 10 kilometri nu te miști de la casă, nu te miști, pentru că asta chiar te costă 500 de euro sau nu știu cât e o amendă. Acum, scuzați-mă, vă rog, și noi, presa, trebuie să ne presărăm cenușă pe cap. Doctorii cu care am vorbit eu, totuși ne reproșează că noi nu insistăm mai mult pe populația care trebuie să înțeleagă. Dacă politicienii sunt așa cum sunt, haideți să facem direct apel la populație, cât se poate să le picurăm pe creier cu picătura chinezească să înțeleagă ei. După un an de zile, e păcat să-i lăsăm pe negaționiști să dea tonul sau nu?

Nicolae Negru: „Bine, dar parlamentul totuși poartă vina principală în cazul de față. Dl Ciocoi este o marionetă și așa-zisul lui guvern nici măcar miniștri nu are câți e nevoie, parlamentul nostru, ați spus mai înainte, luându-l pe fiecare deputat în parte e om normal, pare om normal, cu unele excepții, trebuie să recunoaștem, unii chiar au anumite abateri, putem să zicem, dar în majoritatea lor...”

Europa Liberă: Da, unii pe alții se bănuiesc cu psihiatria...

Nicolae Negru: „Da, dar în mod normal, dacă te uiți la fiecare, parcă e în regulă. Ați spus mai înainte că au zis că mergem în alegeri. Dl Chicu a demisionat de ce? Să meargă în alegeri, nu? Așa a spus el și așa spunea Partidul Socialiștilor. Ceva s-a schimbat între timp. Ce anume s-a schimbat? Asta trebuie să îi întrebăm, asta trebuie să clarificăm, dar n-o putem deocamdată face. Eu presupun că deputații noștri nu sunt independenți, iar cel din față, dl Dodon este independent, ce s-a întâmplat că el a schimbat macazul? Vedem că de pandemie nu-i prea pasă, că lucrurile sunt rezolvate ca și cum formal, adică e humă în ochi, e praf, nu pandemia l-a făcut să-și schimbe atitudinea, cineva l-a făcut să-și schimbe atitudinea. Poate Moscova?

Eliminăm geopolitica, dar mie mi se pare că geopolitica funcționează...

Uitați-vă, vom plăti, de la nu știu cât aprilie mi se pare că, vom plăti taxe vamale pentru produsele din Republica Moldova în Rusia. Kremlinul îl primește pe dl Dodon, încheie cu el niște tranzacții, nu Maia Sandu, deși Maia Sandu a scris scrisoare, deși s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei, prin Dodon transmite Kremlinul că vă vom da...”

Europa Liberă: ...după ce au fost convocați cu Krasnoselski împreună, simetric.

Nicolae Negru: „Da, după ce au fost convocați cu Krasnoselski împreună. Am putea crede că Moscovei nu-i sunt convenabile alegerile anticipate, fiindcă, așa cum arată sondajele, și unele sondaje credibile, eu chiar consider că în sondajul IMAS putem avea încredere, cel puțin știu că acolo lucrează profesioniști, și arată o anumită scădere, nici asta nu se dorește, această scădere va lovi desigur că și în prestigiul Moscovei.”

Europa Liberă: Eu vorbeam cu niște socialiști cu scaun la cap, le spuneam în felul următor: „Fraților, voi, după ce ați anunțat exact că vreți și voi anticipate, logic că Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu o să vă bănuiască că, de fapt, ați schimbat macazul, pentru că ați văzut sondajele, ați văzut cum cădeți în ratingul acesta al vostru, ieșiți și spuneți sincer: iată care-i planul nostru, pentru că liderul vostru, atunci când punea piciorul în prag și spunea că noi nu putem omorî economia din cauza pandemiei, tot așa nu poți omorî procesele firești democratice, politice asupra cărora ați convenit, ați spus că ne dăm pe marginea piscinei și sărim în anticipate, da? Prin urmare, haideți să nu omorâm economia, să facem tot posibilul ca să respectăm niște reguli pe care, iată, le-a formulat acum Ciocoi, tot așa mergem în anticipate, respectând condițiile pandemiei, adică facem tot ce-i posibil, de exemplu, vot de la distanță, lungim în patru zile ca acolo să încapă numai 30 de oameni”. Adică, dacă tu, Igor Dodon, te arăți foarte îngrijorat de situația micilor întreprinderi, a marilor întreprinderi, de buget, deci nu poți să dai la o parte și componenta vieții politice, că s-a văzut un an de zile pandemia durează, nu o să se termine azi, nu poți să oprești viața economică, nu poți să oprești viața politică, te acomodezi la așa ceva. N-ai banii izraeliților, atunci ceri de la alții, dar soluția medicală este vaccinarea ori, iată, socialistul cu care am stat de vorbă a recunoscut că în subiectul acesta este o inconsecvență crasă, care, într-adevăr, așa cum spune Vitalie, ar putea costa foarte scump și toate glumițele astea de nașă ale Zinaidei Greceanîi o să se întoarcă ca bumerangul, zice dl socialist. Eu îl cred.

Nicolae Negru: „Și eu cred că e așa, dar să ne întrebăm ce interese atât de mari i-au determinat pe liderii lor să schimbe macazul, fiindcă se vede, se vede cu ochiul liber că ceva e putred, ceva nu este normal.”

Europa Liberă: Acum să vă mai întreb despre alt tertip. Vitalie spune să radă cu buretele clasa politică. Și în timpul acesta cine vine? Iată-mă-s Ion Chicu cu un partid nou-nouț, iată-mă-s Cavcaliuc cu un partid nou-nouț... Și asta ce-i?

Vitalie Călugăreanu: „Bun, eu nu cred că ei vor reuși să se ridice atât de repede. Vă dau dreptate că trebuie să ne uităm, e important să vedem cine vine în locul lor. Și aici avem o problemă, e important ca oamenii să aibă, până la urmă, din ce alege, adică să aleagă, în sfârșit, poate nu răul cel mai mic, dar să aleagă un partid sau câteva partide, sau niște forțe politice care pe bune să vrea să se jertfească pentru țara asta.”

Europa Liberă: În acest context vreau să vă întreb, am să precizez, PPDA și PAS, situația aceasta care s-a creat, a trecut pisica între ei nu acum, mai de demult, dacă în învălmășeala asta pierd și ei, așa cum spune Nicolae, ratingul?

Vitalie Călugăreanu: „Acolo e o problemă între aceste două forțe politice și problema, din câte eu am reușit să înțeleg, provine încă din perioada campaniei electorale pentru alegerile locale și s-a acutizat în perioada alegerilor prezidențiale.”

Europa Liberă: Mulți o personalizează, spun că acolo e vorba de relația personală Maia Sandu – Andrei Năstase. Sau nu e așa?

Vitalie Călugăreanu: „Nu, eu nu cred că este motivul acesta, pur și simplu poziționarea Platformei DA în momentul acesta reiese din niște calcule electorale clare, aceste calcule electorale se văd inclusiv în sondajele de referință că acest partid nu trece pragul electoral în momentul acesta în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate. Și atunci, ei încearcă să-și întărească pozițiile, ați văzut și dacă urmăriți atent ultimele trei săptămâni, poate chiar mai mult, o să vedeți că au scos în față oameni foarte buni, pe care cumva până acum îi țineau în umbră. Și pe mine chestia asta mă bucură, pentru că eu cred că, în eventualitatea alegerilor anticipate, PAS-ul nu va acumula majoritatea de voturi și atunci va trebui să aibă un partener bun și proeuropean în viitorul parlament, vedem ce se întâmplă pe felia unionistă, acolo eu am mari dubii că lucrurile vor reuși să se aranjeze astfel încât să fie creat un pol politic în măsură să acceadă în viitorul parlament. Și atunci, Platforma DA ar fi cam singura pistă de parteneriat pentru PAS în viitorul parlament.”

Europa Liberă: O întrebare cu asterisc, acum eforturile României care se depun pentru asistență o să contribuie la revigorarea și consolidarea curentului unionist sau nu?

Vitalie Călugăreanu: „Eu nu am sesizat o încercare de exploatare mediatică a acestui element și atâta timp cât România face lucruri foarte bune și necesare pentru Republica Moldova, dar uită să și vorbească despre lucrurile astea, atunci efectul este, da, noi într-adevăr beneficiem de aceste vaccinuri, da, România ne ajută, da, România ne construiește grădinițe, dar aceste lucruri nu sunt suficient de mult exploatate mediatic.”

Europa Liberă: Din falsă politețe, de ce?

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că România dintotdeauna a vrut să ajute Republica Moldova indiferent... și să nu facă tam-tam din asta, în timp ce ceilalți doar fac tam-tam și nu mai ajută Republica Moldova. Și aici mă refer la locația unde este acum Igor Dodon și la promisiunea că iată-iată vin vaccinurile din Rusia.”

Europa Liberă: Ei, și o găleată de solearkă vor găsi ei poate...

Vitalie Călugăreanu: „Dacă ne uităm la promisiunile pe care le-a făcut Federația Rusă, de exemplu, găgăuzilor în ceea ce privește sprijinul cu motorină și cu altele, o să vedem că găgăuzii tot din România au primit până la urmă acel suport și de la ruși n-a mai venit nimic. Așa că Igor Dodon și prietenii săi ruși ar trebui să-și reconfigureze cumva această retorică, pentru că la un moment dat oamenii o să înțeleagă că în afară de vorbe și slogane electorale din partea aia nu mai vine nimic.”

Europa Liberă: Da, dozvoluri și exporturi. Nicolae, aceeași întrebare: pe dreapta ce se întâmplă, dacă și ei acum în mlaștina asta se murdăresc până peste cap?

Nicolae Negru: „M-a intrigat și pe mine apariția acestui partid al lui...”

Europa Liberă: European sau cum se numește?

Nicolae Negru: „Al dezvoltării și consolidării Moldovei, nici nu Republicii Moldova, dar probabil a Moldovei întregi vrea, presupun.”

Vitalie Călugăreanu: „Dar stați că nu a apărut, poate nici nu apare, poate e o glumă, știți că dl Chicu e glumeț.”

Europa Liberă: Dl Chicu vine la Europa Liberă și...

Nicolae Negru: „Da, dar dl Chicu a venit să anunțe după ce s-a întâlnit cu dl Dodon. E aici un semn de întrebare.”

Vitalie Călugăreanu: „Și Igor Dodon, nefiind încă nici măcar format grupul de inițiativă, a spus că el o să facă coaliție cu Chicu.”

Nicolae Negru: „Dar dl Chicu vrea nu numai să dezvolte, fiți atenți, dar și să consolideze, ca și cum ai putea consolida fără să dezvolți sau ai putea dezvolta fără să consolidezi. Deci e o tautologie a dezvoltării, consolidării. Mie mi se pare că dacă ar dezvolta cineva Republica Moldova, ea s-ar consolida de la sine, dar asta vorbește că cineva lucrează pur și simplu, cineva se gândește la electoratul de dreapta. Dl Dodon ce a spus? Că el mai degrabă s-ar alia cu Chicu, decât cu Maia Sandu în viitor.”

Europa Liberă: Ah, ce noutate!

Nicolae Negru: „Da, ah ce noutate, ce surpriză pentru noi! Deci, pentru asta se pregătește dl Chicu, dar și alte partide. Eu îi dau dreptate dlui Călugăreanu, în PPDA există o echipă foarte bună de deputați care cred că ar fi păcat și, cum să zic, alegătorii noștri ar da dovadă de miopie, dacă nu ar aprecia această echipă. Ea în anumite privințe e, să zicem așa, mai bună, o văd mai activă, mai principială decât echipa PAS, de exemplu. Pe urmă, iarăși trebuie să recunoaștem că PPDA a avut dreptate, imaginați-vă că acum nu era guvernul Ciocoi, era un guvern de tranziție, nu vorbesc de Năstase, era pur și simplu un guvern cu cineva în frunte și nu ar fi făcut jocurile lui Dodon, fiindcă surprize mai pot fi, încă lupta e în toi, nu am ajuns la final, până la ziua alegerilor mai este, noi nu știm încă la ce putem să ne așteptăm, e lupta pe viață și pe moarte, sunt niște interese foarte mari puse în joc, așa vedem noi.

Surprize mai pot fi, încă lupta e în toi, nu am ajuns la final...

Și un guvern care să nu țină parte nici cu unii, nici cu alții sau un guvern care să țină cu cetățenii Republicii Moldova, dacă introduce, să zicem, o stare de urgență, atunci chiar să fie stare de urgență, dar nu să facă niște jocuri și un guvern care s-ar fi luptat și pentru finanțarea externă, de exemplu, nu am fi pierdut cele 60 de milioane de euro din partea României și din partea Uniunii Europene, și din partea FMI, am fi deblocat această construcție a podului pe Prut, de exemplu, aflăm că cineva blochează, e nevoie de niște avize ecologice și stă pe loc acest proiect. Dar noi avem nevoie de pod la Ungheni, de pod peste Prut? Dacă am avea un guvern, dl Dodon nu l-ar reprezenta la Moscova, nu ar merge acolo la Moscova și nu l-ar convoca la sediul Partidului Socialiștilor sau cum face - unde s-a mai văzut așa ceva? - Zinaida Greceanîi convoacă guvernul la dânsa și nu știu ce indicații dă acolo, îi șoptește acestui guvern.”

Europa Liberă: Dar ar fi fost posibil un guvern fără de socialiști și șoriști?

Nicolae Negru: „Eu cred că ar fi fost posibil, dar aici era nevoie ca Maia Sandu să lucreze, să elaboreze o tactică, o strategie, putea să ia exemplu de la președintele Iohannis. Președintele Iohannis a avut un partid care nu deținea majoritatea în parlament, dar s-a lucrat, s-a vorbit cu deputații, unii deputați au zis că da, de ce să mergem cu social-democrații, mergem cu guvernarea ș.a.m.d. Un președinte care mai cu seamă l-a învins atât de convingător pe Dodon în alegerile prezidențiale, eu cred că avea un cuvânt greu de spus în formarea unui guvern la care noi ne referim.”

Europa Liberă: Adică un Cîțu trebuia găsit?

Nicolae Negru: „Un Cîțu trebuia găsit și eu cred că se putea găsi un Cîțu, și noi acum nu ne-am fi pomenit în această situație stupidă, când avem stare de urgență, dar, de fapt, nu avem stare de urgență, când cineva zice că nouă ne pasă de viețile oamenilor și chiar numărul avioanelor, dar chiar în realitate nu le pasă absolut de nimic.”

Europa Liberă: Sau nu poate să facă nimic.

Nicolae Negru: „PAS-ul a zis că merge de sine stătător, independent în alegeri. Eu cred că PPDA-ul împreună cu partidele unioniste, dacă formează un pol electoral, un bloc electoral ar avea anumite șanse să intre în alegeri.”

Europa Liberă: Acum când spuneți de echipele de deputați, mie chiar mi-ar plăcea să-i văd pe toți împreună într-un dispozitiv.

Nicolae Negru: „Da! Și mai cu seamă că ei au acumulat experiență, un deputat nu se face într-o zi și nu într-o săptămână, dar, uitați-vă, au de-acum și din zi în zi, din ce în ce mai bine, totuși e o meserie, politica nu e pur și simplu amatorism.”

Europa Liberă: Da, mai cu seamă acești tineri e admirabil cum își păstrează cumpătul.

Vitalie Călugăreanu: „Da, dar o paranteză vreau să fac legat de ceea ce zicea dl Negru. Din punctul meu de vedere, în Parlamentul Republicii Moldova în momentul acesta există o majoritate care depășește 50+1 deputați, care răspund unor comandamente pe care le primesc de la Igor Dodon. În parlamentul acesta există o majoritate care ar avea ce pierde în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate și lucrul acesta pe dânșii îi sudează, de asta eu cred că o posibilă combinație politică care să voteze așa cum s-a tot vorbit, un guvern provizoriu, de salvare națională, era imposibil.”

Nicolae Negru: „La început, cât era cald, cât ei erau dezorientați încă se putea ceva, acum da, ai dreptate, da...”

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că în momentul acesta oamenii, cele două tabere, PSRM - Șor, s-au sudat, vedem această nuntă pe care au făcut-o și în spatele acestei înțelegeri politice care există sunt interese, ca să nu zic mafiote, sunt interese demne de Codul Penal. Și mă refer la scheme, scheme de contrabandă care funcționează, care au fost reluate după demisia guvernului Maiei Sandu. Oamenii aceștia au de pierdut bani și au de pierdut libertatea în eventualitatea în care pierd această configurație parlamentară. Această configurație parlamentară este garanția că ei rămân în libertate și ei o să facă pe dracu’ în patru ca să rămână în acest parlament cât mai mult timp.”

Europa Liberă: Ultima întrebare, foarte scurt, dacă discursul lui Dumitru Ciubașenco video este începutul unei revigorări a partidului lui Renato Usatîi, dacă începe campania, și Congresul Civic (Гражданский Конгресс), Mark Tkaciuk și Muntean, ați văzut, și ei publică știri că instaurează drapelul formațiunii în raioane. Deci, aceste două componente au început campania?

Vitalie Călugăreanu: „Renato Usatîi sau, mă rog, partidul dlui Usatîi devine un actor tot mai vizibil pe scena politică moldovenească, vrem noi sau nu vrem, ne place sau nu ne place, încearcă să ocupe un anumit bazin electoral, îi reușește. Pe fundalul descreșterii popularității PSRM-ului și al greșelilor pe care le face Igor Dodon înaintează Renato Usatîi. E important să vedem care este cota pe care ar lua-o. În ceea ce privește celălalt partid, deocamdată nu văd vreo posibilitate ca partidul lui Mark Tkaciuk să străbată cumva așa încât să devină o forță de luat în seamă.”

Europa Liberă: Dar ambele formațiuni vin cu fărășelul să ia de la Dodon și, eventual, de la democrați, de la Candu?

Vitalie Călugăreanu: „Și aici, dacă este așa, avem o întrebare pe care trebuie să ne-o punem: dacă chestia asta se întâmplă cu acordul Moscovei, dacă Rusia caută în felul acesta un înlocuitor pentru Igor Dodon sau oamenii aceștia au coordonatori diferiți la Moscova, care îi trimit pe scena politică moldovenească? Așa cum arată acum peisajul și din informațiile pe care le mai am de la anumiți politicieni, se pare că Igor Dodon are probleme la Moscova. Din ceea ce am înțeles, lui acum i s-a dat ultima șansă să dovedească că el poate fi util în combinația Moscovei și efortul pe care îl face Igor Dodon acum vine anume în acest context.”

Nicolae Negru: „În viitorul apropiat, cel puțin așa am înțeles, Moscova va miza pe Dodon, îl va folosi pe Dodon, Usatîi în aparență este incomod pentru Moscova, are dosar penal acolo, dar am văzut că există o categorie de cetățeni în Republica Moldova care votează pentru Usatîi, ignorând recomandările lui Putin, zic în alegerile prezidențiale, în primul tur ați văzut, Usatîi a luat 17 și ceva la sută, ceea ce a fost chiar uimitor.”

Europa Liberă: Iar în turul doi a fost votat în pofida faptului că a recomandat-o pe Maia Sandu.

Nicolae Negru: „Da, dar vedeți că o anumită categorie de alegători, chiar dacă Putin a zis că votați-l pe Dodon, pentru că el este cel care strânge relațiile...”

Europa Liberă: Miruitul...

Nicolae Negru: „Da, sau mângâiat pe cap, s-au găsit oamenii care nu au acceptat. Cu dl Tkaciuk situația e și mai neclară. Eu cred că Tkaciuk ar putea fi o persoană incomodă, e ambițios, cu anumite pretenții intelectualiste, să spunem așa, și Moscova totuși preferă...”

Europa Liberă: Adică nu-i un executor cuminte?

Nicolae Negru: „Nu-i! El improvizează. Mai țineți minte la 7 aprilie 2009 ce spunea Tkaciuk unui corespondent francez? Că în spatele acestor proteste undeva se văd și urechile Moscovei, urechile FSB-ului, fiindcă ei sunt supărați pe Voronin din cauza anumitor, să zicem, acțiuni...”

Europa Liberă: Devieri...

Nicolae Negru: „Devieri ale lui, fiindcă și Voronin era o persoană ambițioasă și nu executa, să zicem așa, fără crâcnire ceea ce i se spunea. De aceea, eu cred că mizează Moscova, caută un înlocuitor, dar mizează deocamdată pe Dodon și asta nu înseamnă că Dodon e, să zicem, în afara primejdiei. De aceea și nu merge în alegerile anticipate, fiindcă simte că i se suflă în ceafă, dar, așa cum arată sondajele, Usatîi are și el o problemă, ochii care nu se văd se uită, nu mai vorbim de-acum de Tkaciuk, pe care încă trebuie să-l descopere lumea.”

Europa Liberă: Da, COVID-ul sigur că a încurcat mult planurile acestei formațiuni, și nu doar. Acestea fiind spuse, eu vă îndemn să procedați la fel ca invitații mei, să dați filmul înapoi cât mai mult, să răsfoiți agendele dvs., să vă amintiți cât mai multe. În hățișurile declarațiilor de astăzi, ca niciodată impertinente, cinice, trebuie să încercăm să ne ducem înapoi, să ne uităm la fapte, să ne amintim ce a fost cu cinci ani în urmă, 2009 și mai încolo, 2005, pe vremea lui Voronin, să ne amintim, de exemplu, cine a privatizat hotelul Național, care astăzi este o rușine și deja e o performanță dacă se aruncă în aer acest hotel, de parcă nici nu mai ne interesează cum s-a ajuns până în situația asta. Deci, memoria ne salvează de multe greșeli, or asta spun toți înțelepții, începând de la Evul Mediu: cine nu-și amintește de trecut, riscă să îl repete, iar noi o să vă ajutăm cu interlocutorii noștri și cu tot ce face Europa Liberă.

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, dimineața și seara ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet, iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!