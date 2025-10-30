Centriștii olandezi din D66 câștigă teren la alegeri. Visul extremistului Wilders de a fi premier se destramă

Democrația 66 (D66) și Partidul Libertății (PVV) al lui Wilders erau prognozate să obțină câte 26 de locuri în camera inferioară a parlamentului, care are 150 de locuri.

A fost o cădere bruscă pentru Wilders față de rezultatul record obținut în 2023, în timp ce D66 a înregistrat cele mai mari câștiguri și și-a triplat aproape numărul de locuri.

Sondajele la ieșirea de la urne și rezultatele preliminare indicau o victorie la mică diferență pentru progresistul D66, cu Wilders ocupând locul al doilea. Însă numărarea voturilor a indicat un rezultat ușor mai bun pentru populistul anti-islamist.

Schimbarea din primele ore ale zilei de joi nu va modifica probabil componența viitoarei coaliții guvernamentale. Toate partidele majore au exclus posibilitatea de a guverna alături de Wilders după ce acesta a dus la căderea ultimei coaliții conduse de PVV.

Miercuri seara, Wilders și-a exprimat dezamăgirea față de pierderea de locuri de către partidul său și a recunoscut că probabil nu va face parte din viitorul guvern. Dar a promis că va continua lupta din opoziție.

„Desigur, ne-am fi dorit să câștigăm mai multe locuri și regret pierderea, dar nu este ca și cum am fi fost șterși de pe hartă”, a spus el.

„Am respins ura și negativismul”

În ce-l privește pe Rob Jetten, liderul partidului Democrații 66, în vârstă de 38 de ani, el ar putea să devină cel mai tânăr premier din istoria Olandei, și primul care este declarat gay, fiind căsătorit cu Nicolas Keenan, un jucător profesionist de hochei de câmp, de origine argentiniană.

La petrecerea electorală organizată de D66, mulțimea a izbucnit în urale și scandări de „Da, putem” (inspirat de Yes, We Can al americanului Barack Obama), fluturând steaguri olandeze.

„Am demonstrat nu numai Olandei, ci și întregii lumi că este posibil să învingem mișcările populiste și de extremă dreapta”, a declarat Jetten mulțimii.

„Astăzi, milioane de olandezi au întors o pagină și au spus adio politicii negativismului, urii și nesfârșitului „nu, nu putem”.

Popularitatea lui Jetten, în vârstă de 38 de ani, a crescut în ultima lună, el insistând în campanie cu promisiunea de a rezolva problema lipsei de locuințe, de a investi în educație și de a aborda cu calm, dar eficient problemele legate de imigrație.

Tristețea lui Timmermans, calculul greșit al lui Wilders

Candidatul principal al alianței Partidul Muncii-Stânga Verde, Frans Timmermans, și-a anunțat demisia în urma rezultatelor, care, conform previziunilor, au plasat PvdA pe locul patru în clasament.

„În această seară îmi iau rămas bun din funcția de lider al partidului”, a declarat politicianul în vârstă de 64 de ani, fost vicepreședinte al Comisiei Europene, susținătorilor săi din orașul olandez Rotterdam, adăugând că nu a reușit să obțină suficiente voturi și că dorește să predea conducerea unui succesor mai tânăr.

Alianța este formată din Verzii olandezi și social-democrați. Inițial, acestea erau două partide independente, Partidul Laburist social-democrat fiind unul dintre cele mai vechi.

Ambele partide intenționează să fuzioneze într-unul singur, sub un nou nume.

Alegerile din Olanda au devenit necesare după încheierea prematură a mandatului guvernului anterior, în luna iunie.

Guvernarea de patru partide a fost considerată cea mai de dreapta din istoria țării. Cel mai mare dintre cei patru parteneri de coaliție era PVV-ul lui Wilders, care spre dezamăgirea sa nu a devenit prim-ministru. Această funcție a fost ocupată de independentul Dick Schoof.

După mai puțin de un an, Wilders și-a retras partidul din guvern, afirmând că ceilalți trei parteneri din coaliție nu susțineau punerea în aplicare a unei politici stricte împotriva migrației.

Întrebat după alegerile pe care practic le pierde acum dacă această decizie a fost o greșeală, Wilders a răspuns că a dat dovadă de „curaj”.

Dacă toate partidele majore își vor menține refuzul de a colabora cu Wilders, nu este deloc clar cine va conduce noul guvern – sau cât timp va dura formarea acestuia.

Scris cu informații de la Reuters, AFP și dpa.

