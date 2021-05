Cetățenii, mai ales cei de la țară, nu-s tare informați

– „Nici nu știu de ce noi am ajuns într-o situație în care nu putem gândi pe cine am vota noi ca să fie bine. Să ne rugăm să dea Domnul peste fiecare minte și inimă să voteze o lume care să poată conduce bine Moldova.”

– „Iaca, omul ista primește 600 de lei. Eu am lucrat 44 de ani și am ieșit (la pensie) cu 850 de lei.”

– „Și acum ce? Câte 3% îmi ridică și am acolo pe lângă 1.500 (de lei) și am șapte ani după pensie lucrați. O să dau la recalculare și o să văd ce au să-mi dea. Lucrez la un post de răspundere, strâng impozite la primărie, fac un lucru bun, de ce să nu-mi dea și salariul care trebuie? Și aștept, aștept ceva, niște schimbări, să îmbunătățească, d-apoi cum?”

– „Da? Dar și eu o să-mi fac partid. Eu aștept multe, ca și toată lumea, ceva înspre bine din punct de vedere material, salarial. Hai că eu mai lucrez, dar să vin la piață să-mi iau să mănânc, măcar în ultimii ani de viață să mănânc mai binișor, că am lucrat 24 de ani la fermă și într-o mână era ceapa, și în alta măliga ceea rece și davai (hai) la lucru – la (ora) 4 sculat și la 11 culcat. Și am ieșit cu 850 de lei (pensie). Asta-i conducere, oameni buni?”

– „Da, eu l-am urmărit și el a spus. De ce dumneata nu întorni ori eu? Pentru că noi n-am luat, dar el a luat și are de unde îi da înapoi, și ridică mâinile în sus să meargă înainte cum a fost. Pe dânsul o să-l aleagă moșnegii cei cărora le dă crupele celea mucegăite. Eu am văzut ce vinde el și-i diferența de 1,50 lei ori 2 lei.”

– „Ce aștept? Aștept un viitor, mai avem o speranță, speranța să ne facă condiții mai bune aici pe loc. Am doi copii acasă, nu mă duc peste hotare, să-mi dea niște condiții, numai promisiuni, că eu îs oleacă mai tânăr, eu de-amu votez de trei-patru ori, că de-amu am 33 de ani și tot mi-au promis, și după ce s-au gătit alegerile, au numărat voturile și și-au uitat promisiunile, tot ce au promis.”

– „Nici nu pot să vă spun. Viitorul cred că să-l facem acasă, să nu plecăm peste hotare, să nu ne lăsăm familiile, părinții, să ședem acasă, aici, la noi. Pur și simplu, tineretul ar trebui oleacă susținut, ca tineretul să poată produce ceva în țară la noi, să te ocupi cu o fermă oarecare, de exemplu, să crești pui sau găini sau altceva. Iaca șade totul adus de peste hotare, de ce să nu meargă producția noastră? Acela adus îi mai ieftin decât ceea ce producem noi? Dar pe cumpărător nu-l interesează că-i moldovenesc sau nu, caută ceva mai ieftin, că lumea nu are bani. Am un frate invalid de la naștere și el primește 620 de lei pensie. Spuneți-mi, vă rog, cum poți să trăiești cu 600 de lei, să mănânci și să te îmbraci? Spuneți-mi, vă rog, cu 600 de lei poți să trăiești la noi în țară?”

– „Dacă și-au legat viața acolo, pe dânșii Moldova nu-i interesează. Atâta îi ține de Moldova că au părinți și, oricum, îi trage acasă, dar iaca noi avem nepoți, de la verișorii mei îi am, au venit acasă, că au vrut, li s-au născut doi băieți acolo și au venit aici, în Moldova, și au spus că Moldova îi tare departe, noi nu venim în Moldova. Ei s-au născut în Franța și ei nu au niciun interes să vină să se chinuie, că satul n-o să dispară, dar jumătate din lume îi dusă. Sunt care părăsite care nu sunt îngrijite. Ce să vezi în satul nostru? Sunt case îngrijite ale celor care stau pe loc și ți-e dragă să le privești, dar dacă n-ai căutat de casă doi ani? Iată am o verișoară care a făcut casă nouă, bună, tot și dacă nu cosește în ogradă, ce-i acolo? Nici nu vrei să intri, sunt șerpi pe-acolo ori... Și de-amu care-i bucuria – să vezi că îi frumoasă casă și stă în paragină?”

– „PAS, Platforma DA, unioniștii cu aceștia ar trebui să se unească, îs tot încolo, eu zic, socot eu că-s tot înspre Europa și ar face ceva. De altfel nu știu, altă ieșire din situație nu se vede, iaca acești de pe stânga se unesc cu comuniștii, cu nu știu ce și avem chip să ne trezim înapoi de unde ne-am pornit. Ar însemna că numai ne-am batjocorit degeaba și, iaca, am pierdut. Celor din Partidul Acțiune și Solidaritate le pare că o să fie așa cum a fost la prezidențiale. La prezidențiale au fost doi și Maia Sandu cu partidul ei, cu PAS, mai pe scurt, nu are chip să câștige nici într-un caz 51% și ar trebui să dea tot la o parte și să se unească, numai asta e ieșirea din situație.”

– „Păi de când a apărut în politică dna Maia Sandu, am crezut în ea și în politicile pe care le promovează dna președintă actuală și aș vrea ca această personalitate care este, nu-i pur și simplu o persoană, ar putea și adică are intenții serioase, dovadă este și faptul că chiar și cei din Occident au o părere foarte bună despre dna președintă.

Eu cred că, dacă ar avea o susținere în viitorul parlament, am reuși, cu greu, dar am reuși noi multe lucruri bune să facem.”

Europa Liberă: Cine?

– „Uniunea Europeană. Și de la NATO, și de la America, de la toți am primit sume de bani pentru a face reforma, a merge înainte, așa. Au băgat bani, de exemplu, în justiție, 60 de milioane sau poate mai mult, așa-i, 60 de milioane, le-au mărit salariile acestea și să citești că un judecător, aici un țăran de la sapă din Corjeuți are casă, masă, beci, are și un tractor, poate unul... ei, dar are casă și masă, așa-i? Și un judecător cu experiență de ani de zile, cu un salariu mare, n-are nimic. Oameni buni, cum să-l înțelegi pe omul acesta? El trăiește în casa lui soacră-sa, soția îl întreține cu alimente ș.a.m.d. Asta-i strigător la cer! Cum să crezi că acest judecător o să-ți facă justiție în țară? Asta-i toată sărăcia noastră!”

* * *

Opinii adunate la nordul Republicii Moldova, în comuna Corjeuți din raionul Briceni. 53 de partide și organizații social-politice au dreptul să participe la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Până în prezent, CEC a înregistrat primii 14 concurenți. Autoritatea electorală spune că aceștia pot deja face agitație. Editorialistul Nicolae Negru este de părere că nu numărul partidelor contează, dar calitatea lor.

Nicolae Negru: „Nu cred că ar trebui să ne deranjeze numărul lor, problema e în calitatea partidelor, ce fel de partide avem noi, că majoritatea partidelor sunt un fel de SRL-uri, sau această migrațiune de deputați. Desigur că nu l-am prins pe nimeni luând bani, dar putem să ne imaginăm că ceva-ceva li s-a dat, când, bunăoară, un deputat azi votează într-un fel, iar mâine votează complet în alt fel. Drept exemplu – deputații PD, când, fiind la guvernare, au votat una și acum cu Dodon, cu Șor au votat complet altceva. Mă refer la miliardul furat, la vârsta de pensionare ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dvs. care cunoașteți foarte bine activitatea partidelor, ce ne puteți spune despre doctrinele lor, despre ideologia pe care o promovează?