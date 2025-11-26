Curtea de Justiție UE: Căsătoriile de același sex într-o țară UE trebuie recunoscute de toate celelalte

Hotărârea pronunțată la 25 noiembrie fost luată la cererea unei instanțe poloneze în cazul a doi bărbați căsătoriți la Berlin, în 2018, cărora Polonia le-a refuzat ulterior recunoașterea căsătoriei la întoarcerea în țară.

Instanța UE a stabilit că refuzul Poloniei de a transcrie în registrul civil certificatul de căsătorie din Germania încalcă două drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni - libertatea de circulație și de ședere pe teritoriul Uniunii și dreptul la respectarea vieții private și de familie.

„Atunci când cetățenii creează o viață de familie într-un stat membru gazdă, în special prin căsătorie, trebuie să aibă certitudinea că vor putea continua această viață de familie la întoarcerea în statul membru de origine”, a precizat Curtea de Justiție a UE.

Hotărârea nu impune limite statelor membre. Acestea nu sunt obligate să introducă căsătoria între persoane de același sex în legislația națională, dar nu au voie să discrimineze cuplurile de același sex în ceea ce privește recunoașterea căsătoriilor legal încheiate în alte state UE.

În Polonia, majoritar catolică, lupta pentru drepturile comunității LGBT+ a fost ani la rând catalogată de fostele guverne ca „ideologie străină periculoasă”.

Actualul guvern pro-european al premierului Donald Tusk lucrează în prezent la un proiect de lege care să reglementeze parteneriatele civile, inclusiv pentru cuplurile de același sex, însă procesul este blocat de rezistența partenerului conservator din coaliție.

Președintele Karol Nawrocki a declarat deja că va folosi dreptul de veto împotriva oricărui orice proiect care „ar submina statutul constituțional protejat al căsătoriei”, înțeles exclusiv ca uniune între bărbat și femeie.

Decizie obligatorie pentru toate țările UE

Decizia Curții de Justiție a UE a trezit reacții și în alte țări membre, inclusiv România, unde cuplurile de același sex întâmpină impedimente asemănătoare.

Într-o reacție transmisă Europei Libere, Asociația ACCEPT de la București, or organizație pentru apărarea drepturilor comunității LGBT+, numește decizia „un progres major pentru drepturile omului” și spune că are implicații directe și pentru România.

Deși Codul Civil român interzice în prezent recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex, dreptul UE și jurisprudența Curții de Justiție au prioritate, precizează asociația, ceea ce înseamnă că România este obligată să aplice procedura de transcriere a căsătoriilor în mod nediscriminatoriu.

„ACCEPT va sprijini familiile din cadrul comunității, în care cel puțin unul dintre soți este cetățean român, să solicite transcrierea căsătoriilor încheiate în alte state UE în registrele din România”, se arată într-un comunicat al asociației.

Știre preluată de la Europa Liberă România

