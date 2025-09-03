Donald Trump spune din nou că este „foarte dezamăgit” de Putin și promite să facă „ceva” în curând

În timp ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, participa o parada militară grandioasă din China și armata rusească continuă să lovească orașele ucrainene, președintele american, Donald Trump, a declarat că este „foarte dezamăgit” de liderul de la Kremlin și că intenționează „să facă ceva” în zilele următoare în această privință.

„Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta”, a declarat Trump pentru emisiunea radio Scott Jennings pe 2 septembrie, în momentul în care a fost întrebat dacă s-a simțit trădat de acțiunile lui Putin de după summitul din Alaska din 15 august.

„Am avut o relație grozavă, sunt foarte dezamăgit”, a spus Donald Trump.

„Mii de oameni mor. Nu sunt americani. Sunt ruși și ucraineni. Și este un război care nu are sens", a adăugat președintele SUA.

„Vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască. Șapte mii de oameni mor în fiecare săptămână - soldați, în mare parte. Și dacă pot ajuta la oprirea acestui lucru, cred că am obligația să o fac”, a adăugat el, fără a da detalii.

Președintele Trump, care a făcut din încheierea războiului Rusiei în Ucraina o prioritate a administrației sale, s-a arătat din ce în ce mai frustrat de refuzul lui Vladimir Putin de a accepta o încetare a focului sau de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

În același timp, forțele ruse au continuat să lovească orașele ucrainene, provocând moartea civililor și daune infrastructurii, simultan cu acțiuni terestre, pe front, împotriva armatei ucrainene.

Atacurile rusești au continuat în dimineața zilei de 3 septembrie. Autoritățile ucrainene au anunțat un nou atac cu drone asupra capitalei Kiev și au transmis alerte de raid aerian la nivel național.

Șeful administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko, a declarat că „apărarea aeriană operează la Kiev. Rămâneți în adăposturi până când se dă undă verde”.

Trump a promis că va impune noi tarife sau sancțiuni împotriva Moscovei dacă nu va accepta progrese în procesul de pace, deși a amânat să ia măsuri până în acest moment.

Washingtonul și aliații europeni ai Kievului au impus anterior o serie de sancțiuni împotriva Rusiei după invazia sa în Ucraina, lansată în februarie 2022.

Cu o zi mai devreme, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru Fox News că administrația va examina săptămâna aceasta opțiunile pentru un răspuns al SUA la ultimele atacuri ale Rusiei.

Putin „a făcut opusul de a da curs la ceea ce i-a indicat [lui Trump] că vrea să facă”, a spus Bessent.

„De fapt, el, într-o manieră josnică, josnică, a sporit campania de bombardamente. Deci, cred că, pentru președintele Trump, toate opțiunile sunt pe masă și cred că le vom examina foarte îndeaproape săptămâna aceasta”, a declarat Bessent.

Comentariile vin în timp ce Putin se pregătea să participe la o paradă militară în China pentru a marca 80 de ani de la capitularea Japoniei, care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Liderul Kremlinului a declarat că relațiile cu Beijingul sunt acum la un „nivel fără precedent”, spre îngrijorarea unor lideri din Occident.

Cu toate acestea, Trump, în interviul său de la postul de radio american, a spus:„Nu sunt deloc îngrijorat, nu”.

„Avem de departe cea mai puternică armată din lume și nu și-ar folosi niciodată armata împotriva noastră. Credeți-mă, ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată”, a adăugat Donald Trump.

În Europa, aliații Kievului din grupul țărilor dispuse să ajute Ucraina, așa-numita Coalition of the Willing, condusă de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, urmează să se întâlnească la Paris pe 4 septembrie pentru a discuta potențiale garanții de securitate pentru Ucraina.

„Împreună cu partenerii noștri și în coordonare cu NATO, vom lucra pentru a defini garanții de securitate solide pentru Ucraina. Acestea sunt o condiție prealabilă necesară pentru a avansa în mod credibil spre pace”, a scris Macron pe rețeaua X după discuțiile cu șeful NATO, Mark Rutte.

Între timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a repetat avertismentele că forțele ruse se pregătesc pentru o nouă ofensivă în estul Ucrainei.

„Vedem acum o altă acumulare de forțe rusești în anumite sectoare ale frontului. [Putin] refuză să fie forțat să facă pace”, a spus Zelenski în discursul său video nocturn, fără a oferi detalii.

„Rusia continuă să lanseze lovituri. Desigur, vom răspunde la acest lucru”, a adăugat Zelenski după o altă serie de lovituri mortale asupra orașelor ucrainene, inclusiv asupra capitalei, Kiev.

Pe 29 august, Zelenski a avertizat, de asemenea, că o nouă ofensivă rusă este iminentă.

„Concentrarea [trupelor rusești] acolo este de până la 100.000”, a spus Zelenski, referindu-se la liniile frontului din apropierea orașului strategic Pokrovsk .

Articol preluat de la Europa Liberă România.

