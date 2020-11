Dorin Cimil: Sunt necesare probe pentru excluderea unui candidat din cursă

Peste 200 de sesizări sunt depuse la CEC. Numărul secțiilor de votare peste hotare în turul II al alegerilor prezidențiale va rămâne neschimbat. Cei doi candidați la funcția de președinte care se vor duela duminică vor depune mâine seară rapoartele financiare la Comisia Electorală Centrală, sunt declaraţii făcute Europei Libere de preşedintele autorităţii electorale, Dorin Cimil.

Europa Liberă: O să avem această discuție pe ultima sută de metri ai acestei campanii electorale prezidențiale, alegerile din turul doi urmând să aibă loc duminică, 15 noiembrie. Dle președinte, încă o dată amintim că la urnele de vot sunt așteptați 3.200.000 de cetățeni cu drept de vot?

Dorin Cimil: „Este cifra care se regăsește în Registrul alegătorilor, dar noi așteptăm o cifră optimă, conform dorințelor, conform capacităților și conform posibilităților pentru toți cei care vor să-și exprime votul.”

Cu părere de rău, avem cazuri de îmbolnăvire a funcționarilor electorali...

Europa Liberă: Dar dacă ar veni toate aceste 3.200.000, ar fi capabili funcționarii electorali să le asigure bunele condiții?

Dorin Cimil: „Teoretic, da, practic e mai complicat de dovedit acest lucru.”

Europa Liberă: De ce?

Dorin Cimil: „Pe motiv că, vă dați seama, un birou electoral este funcțional și poate să asimileze doar 3.000 de buletine, plus la aceasta avem și un număr anumit de funcționari electorali care sunt meniți să gestioneze tot procesul electoral și, din punctul de vedere al capacității de funcționare a biroului electoral, este foarte complicat să gestionezi un număr mai mare de buletine decât 3.000.”

Europa Liberă: Votul de duminică are loc, de asemenea, în condiții de pandemie de COVID-19. Rămân aceleași condiții valabile și pentru 15 noiembrie care au fost și la data de 1 noiembrie - lumea să se prezinte la vot cu mască obligatoriu, să aibă pixul său?...

Dorin Cimil: „Exact aceleași condiții sunt valabile și pentru turul doi, pe motiv că turul doi nu este un alt scrutin, este același scrutin, sunt regulile deja prestabilite, doar că persoanele trebuie să aibă un grad mai sporit de precauție, să-și planifice din timp ieșirea la urna de vot, ca să nu se producă aglomerații, să nu fie admise anumite situații când se va forma un rând mare și să fie o anumită prognoză sau calcul.”

Europa Liberă: Ați analizat situația după 1 noiembrie, nimeni din funcționarii electorali nu a avut de pătimit, să zic așa, ținând cont că totuși s-au adunat oameni la secțiile de votare, au intrat în interacțiune?

Dorin Cimil: „Cu părere de rău, avem cazuri de îmbolnăvire a funcționarilor electorali, membri ai birourilor electorale și plasarea acestora în regim de carantină, am vorbit și anterior despre unele birouri electorale din nordul țării, în special, cu referință la Briceni, Dondușeni, Râșcani, unde au fost deja substituiți membrii birourilor electorale cu alții și acum se petrec instruiri și adaptări pentru a petrece turul doi într-o nouă componență.”

Europa Liberă: Dar aveți funcționari suficienți, adică s-a completat numărul celor care s-au retras?

Dorin Cimil: „Am venit din timp cu înștiințări către partidele politice parlamentare, către consiliile locale, precum și am selectat din Registrul de funcționari electorali un număr necesar pentru a avea capacitatea de a suplini numărul necesar de funcționari. Am fost previzibili în acest sens.”

Europa Liberă: Dar câte persoane s-ar fi îmbolnăvit, infectat?

Dorin Cimil: „Nu avem un număr clar, pe motiv că situația respectivă este gestionată de către birourile teritoriale ale medicinei sanitare și noi ținem legătură cu aceste birouri și informăm și consiliile electorale care gestionează nemijlocit activitatea pe teren a birourilor electorale.”

Pentru turul doi a fost procurat și livrate tot necesarul pentru asigurarea procesului de vot în condiții sigure...

Europa Liberă: Dvs. ați spus că la fiecare secție de votare se pregătește suficient dezinfectant, pentru cei care eventual nu au reușit să-și procure mască sau au uitat-o acasă au posibilitate la secția de votare să facă rost...

Dorin Cimil: „Exact. Și pentru turul doi a fost procurat și deja au fost livrat tot necesarul pentru asigurarea procesului de vot în condiții sigure. Mă refer la dezinfectanți, mă refer la măști de protecție atât pentru funcționari, cât și pentru alegători; mă refer la costume de protecție al căror număr a fost suplinit pentru fiecare birou electoral cu trei unități; vorbim despre mănuși și tot ceea ce înseamnă echipament anti-COVID.”

Europa Liberă: În aceste aproape două săptămâni suntem informați că e în creștere numărul celor infectați, cei care vor să solicite urna mobilă acasă, o pot face și în continuare. Până la urmă, în data de 1 noiembrie câți au solicitat urna la domiciliu?

Dorin Cimil: „Încă nu avem o cifră totalizatoare, acum lucrăm pentru a vedea cifra totală, dar numărul de cereri a fost de circa 39 de mii. Nu a fost acoperită integral cifra menționată pe motiv că au fost și unele impedimente de a intra în domiciliul persoanelor, au fost și unele probleme de comunicare, nu a fost comunicat corect numele, prenumele, numărul de telefon și alte situații de asemenea gen. Acum am și avut deja discuții cu consiliile electorale, am pus la cale un scenariu mai bun, mai concret de a prezenta urna mobilă. Vorbeam că am echipat suplimentar cu costume de protecție pentru a acoperi un număr cât mai mare de doritori. Deja avem și apeluri atât în adresa CEC-ului, cât și în adresa consiliilor electorale, nemaivorbind în adresa birourilor electorale pentru a prezenta urna de votare la domiciliu. ”

Europa Liberă: Dvs. ați insistat și în primul tur să nu se exagereze cu această solicitare de a veni funcționarul electoral cu urna mobilă acasă, dar există totuși lume în imposibilitatea de a se deplasa la secția de votare. Care e procedura, sună la secție și anunță?

Dorin Cimil: „Apelează în mod scris sau verbal, telefonic către biroul electoral despre necesitatea prezentării urnei de vot, se transmit datele de contact, se transmite și temeiul respectiv pentru care se solicită urna de vot și în registrul special care se află la biroul electoral noi putem să găsim numărul integral de persoane care doresc să le fie prezentată urna de vot.”

Europa Liberă: Și, eventual, dacă crește numărul celor care solicită urna mobilă acasă, o să aveți posibilitate să acoperiți toate aceste solicitări? Dacă numărul va fi mai mare, de exemplu, decât 39 de mii de persoane?

Avem patru demersuri privind excluderea unui concurent din cursă, depuse de diferiți actori electorali...

Dorin Cimil: „Vom depune toate străduințele ca să facem față acestui exercițiu și chiar, spuneam, într-o secție de votare din Călărași s-a extins timpul de votare cu 45 de minute, pe motiv că nu s-a reușit să se întoarcă urna mobilă de vot la biroul electoral.”

Europa Liberă: Acum se înfierbântă spiritele pe ultima sută de metri, tot mai multe apeluri și de la actori politici, și de la societatea civilă să fie exclus unul din candidații înscriși în această cursă prezidențială. În general, cum se face excluderea? Care e procedura excluderii unui candidat?

Dorin Cimil: „Vreau să vă spun că la această oră avem patru demersuri în acest sens depuse de diferiți actori electorali. Vorbesc despre reprezentantul concurentului electoral Maia Sandu, precum și despre..., chiar ultima cerere a fost depusă de către Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, și mai avem și alte cereri care solicită...”

Europa Liberă: Dorin Chirtoacă se pare că ieri a anunțat...

Dorin Cimil: „...Dorin Chirtoacă și reprezentantul Asociației veteranilor „Tiras-Tighina”, se invocă încălcări de ordin a raportării financiare. Aceste proceduri urmează să fie generate de către CEC în ședință publică. Am inițiat deja procedurile de acumulare de informații, am solicitat referințe și prezentare de probe din partea părții opuse și preconizăm astăzi, până la ora 18, să avem integral tabloul de informații care este necesar.”

Europa Liberă: Dar vă solicitam să ne spuneți în ce condiții poate fi exclus un candidat din cursă.

Dorin Cimil: „Condițiile, dacă se adeverește că au fost făcute încălcări grave în domeniul raportării financiare, deci au fost ascunse unele sume care urmau să fie prezentate în rapoartele financiare, iar ultimul raport financiar din săptămâna aceasta urmează să fie depus către ziua de mâine până la ora 17. De aceea nu putem examina orice eventuală plângere sau sesizare pe acest aspect până nu examinăm și raportul financiar unde să fie reflectate toate plățile sau toate acțiunile de la contul cu mențiunea fond electoral.”

Europa Liberă: Renato Usatîi îl învinuiește pe Igor Dodon că ar fi primit sume mari de bani din Federația Rusă; Dorin Chirtoacă mai spunea că și incidentul de la tipografie e unul de luat în calcul, pentru că s-ar fi folosit instituția statului în favoarea unui concurent electoral. Aceste lucruri adună suficientă convingere ca să examinați cazul?

Dacă se adeverește că au fost făcute încălcări grave în domeniul raportării financiare...

Dorin Cimil: „Da, cazul va fi examinat cu siguranță, însă în privința circumstanțelor care sunt indicate în aceste sesizări nu aș vrea să mă pronunț acum, pe motiv că urmează să particip la ședință și să mă expun prin vot, ceea ce este normal în cadrul unui organ colegial, ca să vină cu o poziție prin votul fiecărui membru CEC.”

Europa Liberă: Dar decizia, din câte am înțeles de la Dvs., dacă mâine e ședință, abia când o să luați în calcul inclusiv dările de seamă referitoare la cheltuielile făcute, atunci, cu o zi înainte, mai e posibil să se întâmple ceva?

Dorin Cimil: „Este posibil totul, dar trebuie să luăm în calcul și posibilitatea de a veni cu anumite raportări financiare pentru săptămâna respectivă, săptămâna financiară se încheie vineri, la ora 17 și după ora 17, deja putem să fixăm ședința, dacă va fi acumulat suficient material pe această problemă. Este necesară acumularea probelor, evaluarea lor, expunerea într-un proiect de hotărâre și deja examinarea propriu-zisă din partea tuturor membrilor CEC.”

Europa Liberă: Membrii CEC sunt politizați, pentru că deseori au fost aruncate pietre în ograda Comisiei Electorale Centrale, insistându-se pe ideea că și acolo sunt simpatii politice și asta ar putea să se răsfrângă asupra felului cum se vor anunța rezultatele finale ale scrutinului?

Dorin Cimil: „Eu vă spuneam și anterior despre calitatea fiecărui membru CEC, urmează să-l întrebați pe fiecare din ei despre o anumită simpatie politică, cât mă privește pe mine, deja v-am indicat poziția mea și rolul meu în această structură numită Comisie Electorală Centrală. Voi urmări ca să fie aplicată corect legea, să fie evaluate corect circumstanțele și atribuțiile fiecărui participant la cursa prezidențială.”

Europa Liberă: Duminică va fi un exit-poll?

Dorin Cimil: „Da, a fost aprobat un exit-poll cu anumite metodologii de numărare a voturilor. Personal, vorbeam și în alte interviuri, am fost împotriva acestui exit-poll, pe motiv că nu poate acoperi integral eșantionul de persoane și în afara țării, de aceea consider eu că în situația în care CEC-ul este dotat cu o tehnologie performantă de numărare și o viteză bună de apreciere a rezultatelor, exit-poll-ul poate fi numai un factor de destabilizare a situației, pe motiv că ați urmărit și Dvs. ce cifre au dat exit-poll-urile sau alte sondaje sociologice până la primul tur de scrutin.”

Europa Liberă: Da, dar ei au spus că marja de eroare a fost de 3-4 la sută, pentru că nu s-au făcut aceste cercetări și în afara Republicii Moldova sau nu s-a luat în calcul și votul celor care vin din stânga Nistrului și de aici există totuși o marjă de eroare?

Am fost împotriva acestui exit-poll, pe motiv că nu poate acoperi integral eșantionul de persoane și în afara țării...

Dorin Cimil: „De aceea spuneam că, ținând cont de complexitatea votului în Republica Moldova, este foarte complicat să vii cu o cercetare clară sau cu o previziune clară chiar și sociologică în acest sens. Vă dați seama, se votează în interiorul țării, votează și persoanele care au domiciliul în stânga Nistrului, precum și în străinătate, avem trei componente clare în sistemul alegătorilor în Republica Moldova. Ca să-i cuprinzi pe toți este foarte complicat și foarte dificil pe alocuri.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că CEC-ul e capabil să prelucreze repede procesele și să anunțe, în limita posibilităților, rezultatele cât de curând posibil, dar am observat că totuși se întârzie cu rezultatele?

Dorin Cimil: „Bine, noi anunțăm imediat, ceea ce înseamnă la prima jumătate de oră cum vin primele procese-verbale procesate și semnate, transmise electronic în adresa CEC-ului și deja le facem publice și în măsura în care vin următoarele procese-verbale, se schimbă indicii respectivi. În situația în care sunt doar doi concurenți electorali va fi mult mai ușor de prezentat rezultatele.”

Europa Liberă: Și CEC-ul când duminică ar putea să ne anunțe exact, ca să știm cine este învingătorul?

Dorin Cimil: „Duminică n-o să fie posibil de anunțat, fiindcă vor fi doar rezultatele preliminare, întrucât în Statele Unite ale Americii se închid urnele de vot abia cred că spre dimineață sau, nu știu, la ora 9 sau 10, ora locală a Republicii Moldova. Și atunci este foarte complicat să venim cu o totalizare.”

Europa Liberă: Deci, cel mai probabil, rezultatele vor fi anunțate luni, 16 noiembrie?

Dorin Cimil: „Da, luni, 16 noiembrie, când vor fi totalizate un număr suficient de procese-verbale, ca să stabilim un anumit scor în turul doi de scrutin.”

Europa Liberă: Mult, foarte mult se discută despre voturile alegătorilor care participă la scrutin din stânga Nistrului și a celor din diasporă. Haideți să vedem, ați reușit în acest răstimp de la 1 noiembrie și până astăzi să îmbunătățiți ceva la capitolul prezența la vot a alegătorilor din stânga Nistrului?

Dorin Cimil: „Pentru stânga Nistrului s-au făcut mai puține acțiuni de îmbunătățire și o să mă refer doar la schimbarea sediului în municipiul Chișinău. Am făcut un demers în acest sens ca să fie alocat un alt sediu, pe motiv că cel din Chișinău era foarte mic și nu era capabil să îndestuleze desfășurarea procesului în condiții bune, chiar am inspectat acest sediu, cred că va fi prezentată o altă locație ca acei care doresc să-și exercite votul să poată face acest lucru.”

Europa Liberă: Dar au rămas tot 42 de secții, unde pot ei să-și exercite acest drept?

Pentru stânga Nistrului s-au făcut mai puține acțiuni de îmbunătățire...

Dorin Cimil: „Toate secțiile de votare au rămas exact în numărul în care au fost aprobate prin hotărârea inițială a CEC-ului.”

Europa Liberă: Pe 1 noiembrie, eu am mers la Bălți și întâmplător am ajuns și la o secție unde erau așteptați cetățeni din stânga Nistrului să voteze și, spre surprinderea mea, nimeni nu s-a prezentat la vot.

Dorin Cimil: „Nu știu, nu pot să vă spun exact care a fost prezența la vot în secția de votare de la Bălți. Știu că la Chișinău s-a votat într-un număr suficient de persoane, precum ați văzut și în alte localități unde au venit aproape 14.600 de alegători, dacă nu greșesc.”

Europa Liberă: Iarăși, cei doi finaliști se învinuiesc că cineva a împiedicat prezența la vot a alegătorilor din stânga Nistrului. Dvs. din observațiile pe care le aveți ce ne puteți spune? Au fost împiedicați alegătorii să ajungă?

Dorin Cimil: „Noi avem informații clare despre situația respectivă, am fost informați de către Inspectoratul General de Poliție (IGP) cu privire la unele acțiuni care au dus la organizarea alegătorilor către urnele de vot prin transportare și este și o cifră anumită de aceste acțiuni...”

Europa Liberă: Care e cifra?

Dorin Cimil: „240 de plângeri și sesizări în acest sens, dintre care sunt pe rol circa 190, o parte din ele nu s-au adeverit și, respectiv, procedurile au fost stopate, adică nu a fost dat curs dezvoltării asupra procedurii, a fost încetată procedura, pe motiv că nu s-a adeverit fapta respectivă.”

Europa Liberă: Dar sunt și probe că veneau cetățenii cu drept de vot și întrebau unde se dau bani, dacă se dau bani?

Dorin Cimil: „Pe acest aspect la fel am primit sesizări și cazurile respective sunt de competența Procuraturii Anticorupție, dacă faptele penale sunt cu aspect de corupere. Noi deja am transmis toată informația către Inspectoratul General de Poliție, IGP-ul a sesizat procuratura, iar procuratura deja ne va informa despre luarea în procedură penală a unor asemenea cazuri.”

Europa Liberă: Aceste cazuri pot fi trecute la capitolul fraudarea alegerilor?

Dorin Cimil: „Bine, noțiunea de fraudare a alegerilor înseamnă fraudarea per total a procesului respectiv, putem vorbi despre un început sau o tentativă de fraudare în anumite birouri electorale, fiindcă chiar și sensul de fraudare ar însemna influențarea printr-o acțiune sau alta a întregului scor respectiv și toate aceste elemente despre care vă vorbeam trebuie să fie cumulate, trebuie să fie apreciate și să vedem dacă ele pot influența total sau parțial scorul general.”

Europa Liberă: Ați spus că pentru alegătorii din stânga Nistrului nu ați reușit să remediați toate, să zic așa, aspectele neplăcute. Pentru cei din diasporă lucrurile s-au îmbunătățit?

Dorin Cimil: „Referitor la alegătorii din stânga Nistrului am avut deja discuții cu reprezentanții Inspectoratului General de Poliție, unde am pus la punct anumite aspecte de organizare, iar aspectul logistic este același care a existat pentru primul tur. Este important să se respecte aceleași reguli de venire la vot doar cu propriile automobile sau cu transportul public, precum și pe jos, dacă este posibil, cum ar fi traversarea podului sau a unei distanțe nu prea mari pentru a nu crea impresia de organizare a alegătorilor din partea unui sau altui concurent electoral. Este foarte important să nu admitem situații de corupere, fiindcă organizarea mai multor persoane în transport care nu este de rută imediat are un iz de corupere, fiindcă alegătorii dacă se organizează, înseamnă că ei se organizează pentru unul sau altul. Asta este o percepție generală în spațiul nostru, al Republicii Moldova, ceea ce nu este caracteristic pentru un alt stat, unde astfel de fenomene sunt permise.”

Europa Liberă: Apropo, Igor Dodon zicea că are probe suficiente și din diasporă că la fel s-ar fi adus organizat alegătorii. E comparabilă această situație care se face pentru alegătorii din stânga Nistrului și pentru cei din străinătate?

Dorin Cimil: „Pot să vă spun că avem o sesizare din partea unui deputat în parlament vizavi de organizarea alegătorilor cu transport în diasporă, au fost prezentate și probe în acest sens, vorbesc despre anunțuri, despre poze de autobuze ș.a.m.d., doar în acest aspect. Cât despre probe de prezență propriu-zisă sau alte probe nu putem vorbi până la acest moment în privința diasporei.”

Europa Liberă: Despre condițiile pe care le cer votanții de peste hotare să vorbim, pentru că primul tur a arătat că în anumite secții s-au făcut cozi imense, lumea a trebuit să stea și 6, și 7, și 8 ore la rând ca să-și exercite acest drept de vot. Ați încercat să remediați, ați găsit alte locații unde sunt spații mai mari, da? Dar să ne povestiți Dvs. ce ați reușit să faceți și dacă cumva îl derutează pe alegător faptul că a fost schimbată secția de votare într-un oraș sau altul din străinătate.

Dorin Cimil: „Vreau să vă spun că chiar în prima zi după primul tur am venit cu o analiză a situației create atât în interiorul țării, cât și în exterior, am văzut acele neajunsuri care s-au stabilit la capitolul organizare, am luat în calcul și demersurile alegătorilor de peste hotare, precum și sesizările care au venit din partea observatorilor, am avut și o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe care la fel au constatat unele neajunsuri și am făcut un mic plan de depășire a situației pentru a crea condiții mai bune de vot pentru turul doi. Deja au fost identificate și au fost încheiate contractele propriu-zise pentru circa 18 birouri electorale de peste hotare, sunt în curs de realizare și alte locații, este o problemă de asigurare financiară a acestor acțiuni, pe motiv că au fost alocate suplimentar circa două milioane 800 de lei, acum mai avem un demers chiar cu ziua de azi de a mai realoca o anumită sumă pentru a acoperi aceste necesități, necesități de spațiu etc.”

Au fost încheiate contractele pentru circa 18 birouri electorale de peste hotare, sunt în curs de realizare și alte locații, este o problemă de asigurare financiară...

Europa Liberă: Care ar fi suma care se mai solicită?

Dorin Cimil: „Cred că un milion și 300...”

Europa Liberă: Democrația costă...

Dorin Cimil: „Democrația costă foarte scump. Vă dați seama că pentru a închiria un spațiu care să corespundă din punct de vedere tehnic necesităților de organizare a secțiilor de votare inițial s-a discutat oferirea gratuită, ulterior stăpânii s-au răzgândit și au pus preț, iar prețul urmează a fi identificat din bugetul de stat și urmează a fi readresată suma necesară pentru a face față demersului respectiv. Deci, ca să fie corect informați ascultătorii noștri, acest exercițiu trebuie să fie acoperit din mai multe puncte de vedere atât logistic, cât și financiar.”

Europa Liberă: Autoritățile trebuie să identifice aceste surse și să le asigure cetățenilor dreptul la vot?

Dorin Cimil: „Deja au făcut acest lucru, urmare a demersului de azi-dimineață o să ne străduim rapid să identificăm și alte surse necesare pentru a alimenta demersurile colegilor de la secțiile de votare de peste hotare.”

Europa Liberă: În străinătate a rămas același număr de secții de votare, 139?

Dorin Cimil: „Da, este același număr de secții funcționale, sperăm noi că nu vor fi alte restricții sau alte limitări, cel puțin la ziua de azi nu avem o informație în acest sens.”

Europa Liberă: În multe state, mai ales din Europa, s-a anunțat despre carantină, s-a anunțat și despre codul roșu în anumite localități, inclusiv acolo unde Republica Moldova are deschise secții de votare, dar pe moment le spuneți cetățenilor că merg să-și exercite dreptul la vot așa cum a fost stabilit și în primul tur, doar cu excepția unor secții de votare pe care le-ați identificat acum pentru a se mări spațiul?

Dorin Cimil: „Da, toată informația despre starea de lucruri în privința situației pandemice este plasată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și pe site-urile ambasadelor statelor de reședință, mă refer la Ambasada Republicii Moldova în statul în care se organizează secții de votare, cetățenii sunt informați plenar despre regulile de venire la vot, despre autorizările speciale dacă va fi nevoie pentru a fi acordate. Urmează a fi îndeplinite anumite cereri sau anumite acte pentru a fi prezentate în cazul în care vor fi solicitate de către autoritățile locale.”

Europa Liberă: La secția de votare vin cu aceleași acte?

Dorin Cimil: „Da, cu aceleași acte.”

Europa Liberă: Mai spuneți-le încă o dată.

Dorin Cimil: „Este vorba de pașaportul de străinătate sau acel bilet de călătorie pe care îl numim noi în sensul legii respective, vorbim despre buletinul de identitate valabil, pe când pașaportul de străinătate poate să fie și cu termenul expirat și vorbim și despre adeverința de marinar.”

Europa Liberă: Deci au rămas, practic, aceleași acte?

Dorin Cimil: „Ca să fie clar, nu pot fi schimbate regulile de joc în timpul jocului, mai ales în procesul electoral.”

Europa Liberă: Socialiștii anunță un miting la care ar putea să participe 20 de mii de cetățeni pentru a îndemna lumea să voteze un candidat. Cum vă uitați la organizarea unui asemenea eveniment?

Dorin Cimil: „Sunt regulile sanitare de petrecere a unui eveniment public, urmează să fie luată în calcul și păstrarea distanței, și aglomerațiile, și mesajele care sunt transmise în cadrul unui eveniment public. Deci, acest lucru va fi urmărit îndeaproape de către organele de poliție, de către observatori, în special, precum și de către noi.”

Mai mult de 2.500 de observatori naționali și internaționali...

Europa Liberă: A crescut interesul și din partea observatorilor naționali, dar și internaționali, am văzut că s-a mărit numărul lor.

Dorin Cimil: „Pentru turul doi sunt valabile aceleași acreditări care au fost făcute în turul întâi, plus dreptul de a solicita acreditare suplimentară, deja l-au realizat, a fost ultima zi data de 7 noiembrie și am venit și cu acreditări suplimentare.”

Europa Liberă: Deci, per total, câți observatori vor supraveghea scrutinul?

Dorin Cimil: „Cred că mai mult de 2.500 de observatori naționali și internaționali.”

Europa Liberă: Există premise să fie considerate nelibere, nedemocratice alegerile din Republica Moldova?

Dorin Cimil: „Cel puțin, părerea observatorilor pentru primul tur de scrutin și a experților internaționali a fost una pozitivă. Da, am remarcat și neajunsurile care au fost și noi le recunoaștem, noi lucrăm asupra lor, ne-am străduit să le lichidăm pentru turul doi, dar totul depinde de concurenții electorali, totul depinde de susținătorii acestora, totul depinde de electorat, totul depinde de conștiința fiecărei persoane antrenate în procesul electoral.”

Europa Liberă: S-a amintit de la ocazie la ocazie că totuși și fețele bisericești au fost antrenate în acest scrutin în susținerea unui candidat, duminică e zi când lumea merge la biserică și foarte mulți mai întâi merg la locașul sfânt și după asta la alegeri. Fețele bisericești nu au dreptul să cheme lumea să voteze în favoarea unui candidat?

Dorin Cimil: „În cadrul procesiunilor pe care le realizează nu au dreptul să facă agitație electorală, cu atât mai mult că duminică este și zi de pauză și nu poate fi desfășurată activitate de agitație. Ne așteptăm ca toți să respecte regula respectivă și să nu avem incidente majore și în acest sens.”

Europa Liberă: Iar sâmbătă e ziua tăcerii?

Dorin Cimil: „Exact, și sâmbătă este ziua tăcerii.”

Europa Liberă: Practic despre ce nu am discutat?

Dorin Cimil: „Aspectele care interesează toată lumea sunt aspectele legate de siguranța venirii la vot, aspectul de examinare cât mai corectă și mai grabnică a sesizărilor depuse, noi am vorbit despre acest lucru...”

Europa Liberă: Comisia Electorală Centrală va aduna toate procesele, le va procesa și le va înmâna Curții Constituționale, iar Curtea Constituțională va anunța rezultatul?

Dorin Cimil: „Exact! Ca să vă faceți o închipuire generală în sistem temporal, cred că în ziua de sâmbătă săptămâna viitoare urmează să venim cu totalizarea rezultatelor alegerilor pentru turul doi și să prezentăm Curții Constituționale demersul și actele alăturate pentru validare, iar Curtea are 10 zile la îndemână pentru a le examina și pentru a se pronunța în privința demersului.”

Europa Liberă: Pomeni electorale se mai fac, ați fost sesizați referitor la oferirea sacoșelor, pungilor electorale?

Dorin Cimil: „Nu am fost sesizați despre acest fenomen, dar dacă sunt asemenea situații, rugăm să fim atenționați ca să documentăm fiecare caz în parte.”

Europa Liberă: Și duminică veți anunța prezența la vot?

Dorin Cimil: „Exact în aceeași manieră în care am făcut-o și în turul întâi.”

Europa Liberă: Credeți că ar putea să iasă mai multă lume la vot în turul doi decât în primul tur?

Dorin Cimil: „Prognoza noastră este că da, va fi un număr mai mare de cetățeni prezenți la vot, este și o caracteristică pentru scrutinele care se desfășoară în două tururi. Și de obicei pentru turul doi prezența este mai mare.”

Europa Liberă: Se mobilizează mai multă lume?

Acum așteptăm să depășească 50 la sută și asta ar fi o prezență bună...

Dorin Cimil: „Mobilizarea, interesul, sunt doar două persoane, ceea ce face mai ușoară alegerea, când sunt mai multe e mai dificil și alte aspecte în acest sens.”

Europa Liberă: Și estimările Dvs. ce arată, cam câți din alegători ar putea să se prezinte la vot, până la 50 la sută?

Dorin Cimil: „În 2016, cifra a depășit 53 la sută.”

Europa Liberă: Ne amintim, da...

Dorin Cimil: „Acum așteptăm să depășească 50 la sută și asta ar fi o prezență bună.”

Europa Liberă: Ținând cont și de această criză sanitară?

Dorin Cimil: „Ținând cont și de pandemie, ținând cont și de alte aspecte, în general, orice fenomen, chiar și al naturii poate să influențeze prezența la vot.”

Europa Liberă: Data de 1 noiembrie a arătat că lumea și pe ploaie, și pe vânt, și pe noroi oricum este hotărâtă să ajungă la secția de votare și să-și exercite dreptul de vot?

Dorin Cimil: „Da, dar prezența în comparație cu 2016 a fost una mai mică; în 2016 a fost o prezență de 50,95 la sută, acum a fost o prezență de 48,54 la sută.”

Europa Liberă: Unele voci spun că în acești patru ani au mai plecat peste hotare și de asta a crescut numărul în străinătate al celor care au manifestat interes să participe la acest scrutin.

Dorin Cimil: „Este adevărat.”

Europa Liberă: Dar cum ați reacționat atunci când cineva din actorii politici v-au cerut demisia?

Dorin Cimil: „Inițial, negativ. Este o percepție personală negativă, ulterior trebuie să te calmezi, să evaluezi situația per ansamblu, să-ți vezi responsabilitatea personală în tot ceea ce faci și urmează și poziția personală.”