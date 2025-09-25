Drone observate din nou deasupra a patru aeroporturi din Danemarca. Unul a fost închis temporar

Aeroportul este folosit atât pentru zboruri comerciale, cât și militare. Incidentul vine la doar câteva zile după ce aeroportul din capitala Copenhaga a fost închis timp de patru ore din cauza unei situații similare.

Dronele au fost observate miercuri seara, începând cu ora locală 22:00, și au rămas în spațiul aerian al aeroportului Aalborg până la 01:00, a transmis poliția.

Acestea zburau cu luminile aprinse, dar poliția nu a putut stabili tipul sau motivul prezenței lor, au mai declarat reprezentanții autorităților daneze.

„Dronele au zburat peste o zonă foarte mare timp de câteva ore”, a declarat Jesper Bojgaard Madsen, inspector-șef al poliției din Jutlanda de Nord.

În Jutlanda de Sud, poliția a primit mai multe informări despre activități cu drone la aeroporturile din Esbjerg, Sønderborg și la baza militară Skrydstrup, unde sunt staționate avioanele de luptă F-16 și F-35 ale Danemarcei.

Aeroporturile din Esbjerg și Sønderborg nu au fost închise, deoarece nu erau programate zboruri în acea perioadă.

Închiderea aeroportului Aalborg a afectat atât zborurile comerciale, cât și operațiunile militare. Trei zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi. Oficialii poliției daneze au declarat că au primit numeroase informări legate de prezența unor drone în toată țara de la incidentul de luni.

Autoritățile au mai transmis că nu există pericol pentru pasageri sau rezidenții din zona aeroportului Aalborg.

Investigațiile continuă, inclusiv în cooperare cu autorități din alte țări, pentru a clarifica scopul acestor zboruri și identitatea celor responsabili. Incidentul din noaptea de miercuri spre joi vine după unul asemănător, produs luni, la Copenhaga, când au fost observate drone deasupra aeroportului.

Premierul danez Mette Frederiksen a descris incidentul de la Copenhaga de luni ca fiind „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze”.

Ea a sugerat chiar a sugerat o posibilă legătură cu presupuse incursiuni rusești cu drone în Europa.

Ambasadorul Rusiei în Danemarca a negat orice implicare a țării sale în incidentul de la Copenhaga, catalogând acuzațiile drept nefondate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că dronele de la Copenhaga fac parte dintr-un „model de contestare persistentă la granițele noastre”.

În Norvegia, luni seara, un incident similar a dus la închiderea spațiului aerian al aeroportului din Oslo timp de trei ore.

Autoritățile norvegiene și daneze nu au stabilit încă o legătură între cele două evenimente.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

