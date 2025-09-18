După fastul regal de miercuri, vizita lui Trump în Marea Britanie ia joi o întorsătură politico-economică

Joi, în a ultima zi a vizitei sale în Regatul Unit, Donald Trump se va întâlni cu prim-ministrul Keir Starmer, având pe ordinea de zi investițiile în tehnologie, tarifele pentru oțel și alte subiecte potențial delicate, notează Associated Press.

Starmer urma să-l întâmpine pe președinte la Chequers, un conac din secolul al XVI-lea situat la nord-vest de Londra, care servește drept reședință rurală pentru liderii politici britanici.

Miercuri, Donald Trump a omagiat „relația specială” dintre SUA și Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles, în vreme ce mii de protestatari și-au exprimat furia la Londra, notează ziarul britanic Guardian.

„Legătura de rudenie și identitate dintre America și Regatul Unit este neprețuită și eternă. Este de neînlocuit și de nezdruncinat”, a declarat Trump într-un discurs ținut în cadrul unui banchet fastuos la Castelul Windsor.

Referindu-se la așa-numita relație specială dintre SUA și Marea Britanie, Trump a spus: „Din perspectiva americană, cuvântul special nici nu este suficient pentru a descrie această relație”.

Deși în mulțimea adunată la Windsor, în afara Londrei, se aflau și câțiva susținători ai lui Trump, alte mii de oameni s-au adunat să protesteze împotriva lui și a invitării lui. Poliția a estimat că la protestul din inima metropolei britanice, care a culminat cu un miting în fața parlamentului, au participat aproximativ 5.000 de persoane.

O relație specială vitală

Gazdele britanice ale lui Trump vor să ilustreze vitalitatea relației dintre SUA și Marea Britanie, la aproape 250 de ani de la începuturile sale dificile în 1776, scrie AP. Trump va fi întâmpinat la Chequers de o gardă de onoare ceremonială, plus cimpoieri – un gest de respect față de rădăcinile scoțiene ale președintelui, din partea mamei – și i se vor prezenta obiecte din arhiva liderului din timpul războiului Winston Churchill, care a și inventat termenul „relație specială” pentru legătura dintre SUA și Marea Britanie.

Cei doi lideri urmează să semneze un „acord de prosperitate tehnologică” care, potrivit oficialilor britanici, va genera mii de locuri de muncă și investiții de miliarde de lire sterline în inteligența artificială, calculul cuantic și energia nucleară.

Noua colaborare include o filială britanică a Stargate, un proiect de infrastructură AI susținut de Trump și condus de OpenAI, precum și o serie de centre de date AI în Marea Britanie. Firmele americane au anunțat investiții de 31 de miliarde de lire sterline (42 de miliarde de dolari) în sectorul AI din Marea Britanie, inclusiv 30 de miliarde de dolari de la Microsoft pentru protejarea IT, printre care se numără și cel mai mare supercomputer din Marea Britanie.

Oficialii britanici spun însă că nu au acceptat să renunțe la taxa pe serviciile digitale sau să „dilueze” reglementările privind internetul pentru a obține acordul, ale cărui detalii nu au fost încă anunțate.

Starmer este urmărit cu atenție de criticii invitării lui Trump, care îi spun: „Dacă tot l-am invitat, fă bine și obține foloase mari pentru țară din asta”.

