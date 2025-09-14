Elevii din Asia Centrală, prinși în represiunea Rusiei împotriva migranților

Rusia și-a intensificat represiunea împotriva migranților din Asia Centrală, care se confruntă tot mai mult cu hărțuire, presiuni legale și chiar violență.

Acum, represiunea pare să se fi extins și asupra copiilor lucrătorilor migranți, unora dintre ei fiindu-le interzis să studieze în școlile rusești sau chiar să intre în Rusia.

Printre aceștia se află o fetiță de 10 ani din Kârgâzstan, care a frecventat școala la Moscova încă din clasa întâi.

Când ea și mama ei se întorceau săptămâna trecută din Kârgâzstan în capitala Rusiei, au fost informate de către oficialii aeroportului că elevei i s-a interzis intrarea în Rusia pentru o perioadă de cinci ani.

Oficialii aeroportului au prezentat un document oficial – datat 6 septembrie – emis de Departamentul pentru Migrație din districtul Krasnoselski din Moscova, în care se menționa că fata încălcase anumite reguli de imigrare nespecificate.

„Au spus: «Nu vă vom lăsa copilul să intre»”, a declarat Aizura, mama fetei, pentru Serviciul Kârgâz al Europei Libere (RFE/RL). „Fiica mea are 10 ani. Ce lege o fi încălcat?”

Aizura, care a folosit un pseudonim de teamă să nu sufere represalii, și fiica ei au fost reținute de autoritățile aeroportuare timp de aproximativ 12 ore. Camera era ca o închisoare”, a spus Aizura, al cărei soț și fiica cea mare rămân în Rusia. „Erau doar scaune de fier și niște paturile supraetajate dezgustătoare.”

„Au exercitat o presiune foarte mare asupra mea și a fiicei mele”, a adăugat Aizura, care a locuit și a lucrat la Moscova timp de 10 ani. „Așa că, după ce am cântărit totul, am decis să mă întorc [în Kârgâzstan]. Am auzit că acum interzic și deportează pe oricine vor.”

De zeci de ani, Rusia este principala destinație pentru milioane de muncitori din Asia Centrală, care s-au confruntat mereu cu hărțuirea și discriminarea.

Acestea s-au intensificat după ce gruparea extremistă Statul Islamic-Khorasan a atacat o sală de concerte de la marginea Moscovei în martie 2024, ucigând aproape 150 de persoane. Mai mulți cetățeni tadjici au fost arestați pentru presupusa lor implicare în atac.

Masacrul a declanșat o campanie anti-migranți în urma căreia zeci de mii de cetățeni din Asia Centrală au fost deportați sau li s-a refuzat intrarea în Rusia, în timp ce mulți alții s-au plâns de atacuri xenofobe.

Luna trecută, zeci de migranți din Tadjikistan au declarat că au fost reținuți de autoritățile ruse la aeroportul Jukovski din Moscova timp de peste o săptămână. În imaginile pe care ni le-au trimis, zeci de bărbați sunt văzuți închiși într-o cameră înghesuită, cu paturi supraetajate din fier, asemănătoare celor din închisori.

Se pare că și copiii migranților din Asia Centrală au fost afectați de această situație.

O elevă din Tadjikistan a fost recent exmatriculată din școala din Moscova. Motivul oficial a fost că părinții elevei s-au mutat oficial înapoi în Tadjikistan, deși încă locuiesc, de fapt, în capitala Rusiei.

„Părinții ei lucrează acolo”, a declarat Ahlia, o rudă a elevei, pentru Serviciul Tadjik al RFE/RL. „Dar documentele pe care le-au prezentat indicau că locul lor de reședință s-a schimbat. Au exmatriculat-o din școală și am fost nevoiți să o aducem aici [în Tadjikistan]”.

Peste 3.700 de elevi care învățau înainte în școli rusești au fost nevoiți să se întoarcă în Tadjikistan, potrivit unui oficial al Ministerului Educației de la Dușanbe.

Autoritățile au impus noi reguli, mai stricte, privind admiterea copiilor migranților în școlile rusești. Acum, aceștia trebuie să treacă un test lingvistic riguros și să dovedească statutul lor legal în Rusia.

Aigul, care locuiește la Moscova de zece ani, a declarat pentru Serviciul Kârgâz al RFE/RL că fiica ei nu mai merge la școală după ce a picat noul test de limbă. Ea poate susține din nou testul peste trei luni.

„Nu știm de ce fac asta. De fapt, sunt mulți copii care au picat examenul. Mulți sunt îngrijorați”, a spus Aigul.

Oficialii ruși au declarat în august că a existat o scădere semnificativă a numărului de copii migranți înscriși în școlile rusești pentru anul școlar curent.

Nursultan Karabaev, expert în imigrație din Kârgâzstan, a declarat că noile reguli și restricții privind copiii lucrătorilor migranți fac parte dintr-o campanie mai amplă de represiune împotriva cetățenilor din Asia Centrală.

„Rusia urmărește să reducă numărul migranților, [în special] al celor care vin împreună cu familiile lor”, a declarat el pentru Serviciul Kârgâz. „Nu văd niciun alt obiectiv.”

Scris de Frud Bezhan pe baza relatărilor Serviciului Kârgâz și Serviciului Tadjic ale RFE/RL

