Pentru cine din cei opt pretendenți la prezidențiale și-ar da votul cel care până în vara anului trecut conducea (din umbră) R. Moldova? Ce să înțeleagă alegătorul indecis din ultimele declarații și anchete de presă ce-l vizează pe fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc? La acestea și la alte întrebări caută răspunsuri Vasile Botnaru împreună cu istoricul Gheorghe Cojocaru.

Gheorghe Cojocaru: „Figura oligarhului Vlad Plahotniuc a dominat categoric scena politică până în iunie anul trecut, când, în contextul constituirii unui consens geopolitic conjunctural între marile cancelarii din est și din vest, context ostil persoanei sale, Plahotniuc a fost forțat să părăsească subit Republica Moldova. În 2016, din postura de lider al Partidului Democrat, el l-a adus la putere pe Igor Dodon, în 2019 a tractat puternic Partidul Democrat în alegerile parlamentare, asigurându-i 30 de mandate de deputat, o performanță care va fi greu de egalat vreodată de epigonii săi. Și în aceste alegeri prezidențiale numele său apare, bănuindu-se, după cum a transpirat în presa scrisă de la Chișinău, că Plahotniuc ar sta în spatele unor înțelegeri ascunse între actualul președinte Dodon, „Pro Moldova” și Partidul „Șor”, în scopul de a-i asigura cel de-al doilea mandat la președinție.”

Europa Liberă: Acum, când ați rostit numele lui Plahotniuc, parcă prima imagine care îmi vine în memorie este cea în care el spunea: „O să am eu grijă de voi!”, o afirmație cu sens dublu – literalmente cu plicurile sau literalmente cu materiale compromițătoare sau să vă ghidez din spate. Și atunci Dodon nu era categoric, or acum iată a dezmințit orice aluzie la faptul că ar avea relații și că s-ar fi întâlnit cu Plahotniuc, și chiar a amenințat cu judecata pe toți acei care lansează „zvonurile”, dar, totodată, în baza acestor „zvonuri” s-a cerut scoaterea din cursa prezidențială a candidatului Dodon, iar unul dintre candidați la președinție chiar a promis să-l aducă personal pe Plahotniuc la Chișinău și ca și cum să facă o confruntare în fața procurorilor. Procuratura, apropo, la rândul ei, anunță un sechestru internațional pe averile oligarhului fugar, iar oligarhul dă replica că, vezi Doamne, e o încercare de presiune electorală etc., etc. Ce să înțeleagă din toate acestea alegătorul, mai ales dacă este în segmentul indecișilor?

Gheorghe Cojocaru: „În primul rând, să înțeleagă că puterea și influența pe care le-a avut Vlad Plahotniuc la Chișinău, chiar dacă s-au contractat substanțial după fuga sa în Statele Unite, nu s-au consumat în totalitate. El a lăsat în urma sa oameni, structuri, legături și resurse cu care se pot face nu numai afaceri, dar și jocuri politice.

Toate acestea, acum în plină campanie electorală sunt la mare solicitare, iar connaisseurs-ii sforăriilor politice nu pot fi bănuiți de infantilism electoral. În al doilea rând, punerea ogarilor pe urmele lui Plahotniuc exact în plină campanie electorală, cu promisiunea Procuraturii Generale că vor fi sechestrate bunurile sale sau că unii dintre vânători deja îl au în cătarea puștii, dă savoare, indiscutabil, spectacolului și înfierbântă spectatorii cam anemici în aceste timpuri de pandemie.”

Europa Liberă: Apropo de Plahotniuc, ambasadorul american la Chișinău, Dereck Hogan, a declarat că Statele Unite sunt închise iremediabil pentru fostul lider al Partidului Democrat după plecarea sa din America, plecare care s-a produs înainte ca procesul său de deportare să se fi încheiat și să fi parvenit un răspuns oficial pe adresa autorităților de la Chișinău, care băteau șaua americanilor că, vezi Doamne, l-ar ocroti. Între timp, Plahotniuc a ajuns în România, a stat în Turcia, dacă e să credem investigațiilor, apoi a plecat într-o direcție necunoscută, iarăși dacă are dreptate cel mai important investigator al călătoriilor lui Plahotniuc. Igor Dodon a arătat că s-a discutat intens cu organele de drept din România, reproșându-le că n-au informat Chișinăul despre sosirea lui Plahotniuc. Iată însă că cea mai recentă investigație jurnalistică spune că responsabilii de la Chișinău n-au adresat nicio cerere Interpolului de la București în privința lui Plahotniuc, adică n-ar fi fost o bază legală pentru ca Bucureștiul să coopereze cu Chișinăul în subiectul fugarului democrat. Ce se înțelegem iarăși din toată această cacealma?

Gheorghe Cojocaru: „Da, într-adevăr, în urma unei investigații jurnalistice elementare, la 12 octombrie, Inspectoratul General al Poliției Române a răspuns că Vlad Plahotniuc „nu a făcut obiectul vreunei cereri de asistență de cooperare polițienească” din partea corespondenților din Republica Moldova în adresa Biroului Național Interpol.

Pe de altă parte, potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne al Republicii Moldova, din 30 septembrie, „au fost făcute nenumărate demersuri pe filiera bilaterală către SUA, România și Turcia, pentru a verifica unele informații recepționate din diferite surse” despre deplasările lui Vlad Plahotniuc. Ca urmare a investigației jurnalistice cu pricina, Ministerul de Interne de la Chișinău a trebuit să reacționeze și să prezinte „dovezile” acestor „nenumărate demersuri”, pentru a evita să-l pună într-o situație jenantă pe președintele Dodon.”

Europa Liberă: Deci, până la urmă, dacă tot vorbim de Plahotniuc, fiind plecat în afara Republicii Moldova, spuneți-mi părerea Dvs. – are el vreun interes legat de aceste alegeri prezidențiale și care să fie interesul său exact în aceste alegeri, spuneați mai sus că mai are potențial pentru a trage sforile? Dacă ar fi să-și dea votul, pentru cine din cei opt pretendenți ar vota personal Plahotniuc, cum credeți?

Gheorghe Cojocaru: „Dintre cei opt pretendenți la funcția supremă în stat, la o privire subiectivă, bineînțeles, doar doi, cel mult, ar avea șanse să obțină votul lui Plahotniuc: candidatul Partidului „Șor”, în turul întâi și, din nou, mai curând într-un tur doi, actualul președinte pe care-l cunoaște atât de bine și de ani buni de zile, deși tot atât de bine Plahotniuc ar putea și să nu se obosească cu mersul la vot. În orice caz, poate că n-ar fi cu totul greșit să se susțină că interesul de a se proteja al lui Plahotniuc de toate neplăcerile care-l așteaptă de acum încolo ar fi ca un eventual vot al său, pentru unul sau altul din cei doi candidați, să cunoască o replică cât mai extinsă la scară națională.”