Hamas începe eliberarea ostaticilor, în timp ce Trump se îndreaptă spre Israel

Un oficial implicat în operațiunea din 13 octombrie a spus pe că șapte ostatici au fost preluați de Comitetul Internațional al Crucii Roșii de la aripa militară a Hamas din Gaza. În perioada următoare urmează a fi predați alți 13 ostatici israelieni rămași în viață și încă 28, dintre care 26 sunt decedați și doi a căror soartă nu este cunoscută.

Președintele american călătorește în Israel, unde urmează să se întâlnească cu familiile ostatecilor eliberați de Hamas, organizație declarată teroristă de Statele Unite.

Acordul intermediat de Trump privind un armistițiu în Gaza și schimbul de ostateci și prizonieri vine după doi ani de război, care s-au extins într-un conflict regional, implicând țări precum Iranul, Yemenul și Libanul.

În baza acordului, Israelul urma să elibereze luni din închisorile sale 1966 de deținuți și prizonieri palestinieni. Un oficial implicat în operațiune citat de Reuters a spus că majoritatea urmau să fie eliberați la spitalul Nasser din Gaza.

În Israel, oameni fluturând steaguri israeliene s-au adunat lângă baza militară Reim, în apropiere de Gaza, unde vor fi aduși ostatecii, înainte de a fi transportați la spitale. Sute de oameni s-au adunat și în Tel Aviv, în Piața Ostatecilor, scandând, fluturând steaguri și ridicând postere cu fețele celor eliberați.

La bordul avionului Air Force One care-l ducea de la Washington spre Israel duminică, Trump le-a spus jurnaliștilor că „războiul s-a încheiat”, iar când a fost întrebat despre perspectivele pentru regiune, el a spus: „Cred că urmează o normalizare”.

Trump va vorbi luni în Knesset, parlamentul israelian, iar până la sfârșitul anului urmează să fie decorat cu cea mai înaltă distincție civilă a Israelului, a anunțat președintele Isaac Herzog.

Ce urmează pe drumul către pace

Progresele către o pace durabilă depind acum de angajamentele internaționale care urmează să fie examinate tot luni, 13 octombrie, la un summit din stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, la care participă peste 20 de lideri mondiali, sub conducerea lui Trump.

Într-un comunicat emis luni, aripa armată a Hamas și-a reafirmat angajamentul față de termenii și calendarul acordului de armistițiu, cu condiția ca aceștia să fie respectați și de către Israel. Gruparea a afirmat că Israelul a acceptat încetarea focului și schimbul de prizonieri după ce nu a reușit să elibereze ostatecii prin ofensiva militară.

Conflictul din Fâșia Gaza a izbucnit în urma atacului terorist din 7 octombrie 2023, când Hamas a ucis aproximativ 1 200 de oameni într-o incursiune în Israel și a luat 251 de ostateci. Raidurile aeriene și ofensiva terestră israeliană care au urmat au devastat Fâșia Gaza, provocând moartea a peste 67.000 de oameni, potrivit bilanțului făcut de autoritățile medicale din enclava palestiniană.

La sfârșitul lunii septembrie curent, președintele Trump a propus un plan de pace în 20 de puncte, spunând pe 9 octombrie că Israelul și Hamas l-au acceptat.

În afară de schimbul de ostateci și prizonieri, planul mai conține ideea ca guvernarea Fâșiei Gaza să fie preluată de tehnocrați palestinieni, iar Hamas să se dezarmeze, un punct despre care gruparea palestiniană nu a dat vreun răspuns limpede.

După Reuters și AFP

