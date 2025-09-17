Iranul interzice comemorarea Mahsei Amini, la trei ani de la moartea acesteia

Ea a murit în custodia „poliției de moravuri” din Teheran pentru o presupusă încălcare a legii privind purtarea vălului.

O sursă apropiată familiei a declarat pentru Radio Farda, pe 16 septembrie, la trei ani de la moartea lui Amini, că tatăl ei, Amjad Amini, a fost chemat de oficialii serviciilor secrete din Saghez, în provincia Kurdistan din Iran, și avertizat să nu facă nimic pentru a marca evenimentul.

Videoclipuri postate online au arătat că magazinele din Saghez au fost închise pe 16 septembrie, în ceea ce pare a fi fost o grevă a comercianților locali pentru a marca aniversarea.

Sursa, care a solicitat anonimatul, a declarat că forțele de securitate sunt staționate în fața casei familiei din Saghez din 14 septembrie și îi monitorizează mișcările.

Potrivit sursei, forțele de securitate au blocat și accesul la cimitirul Aichi, unde este îngropată Amini, pentru a împiedica vizitatorii să ajungă la mormântul ei. Familiei i s-a interzis, de asemenea, să viziteze locul.

Surse ale Radio Farda au adăugat că autoritățile au blocat căile de acces către cimitir prin eliberarea apei din barajul Cheragh Weis în albia râului Saqqez.

Măsuri similare au fost luate anul trecut, la a doua aniversare a morții lui Amini, când au izbucnit proteste la nivel național. În timpul lor, femeile și-au scos vălurile și multe au scandat sloganuri împotriva establishmentului clerical, inclusiv împotriva liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei.

Autoritățile au răspuns cu o represiune violentă, ucigând peste 500 de persoane și arestând peste 20.000.

Human Rights Watch a declarat într-un comunicat cu ocazia aniversării că autoritățile nu au reușit să efectueze anchete eficiente, imparțiale și independente cu privire la încălcările grave ale drepturilor omului și crimele prevăzute de dreptul internațional în timpul și după protestele „Femei, Viață, Libertate” din 2022.

„Victimele și familiile lor, care au suferit violențe brutale din partea autorităților iraniene, nu au nicio perspectivă de a obține dreptate, deoarece cei care ar trebui să le ofere reparații sunt ei înșiși implicați în încălcări și crime și îi protejează pe ceilalți responsabili de răspundere”, a declarat Bahar Saba, cercetător senior pentru Iran la Human Rights Watch.

„Țările care pot urmări penal astfel de cazuri ar trebui să folosească toate mijloacele pentru a face ele acest lucru”.

Traducere preluată de la Europa Liberă România.

