Iranul dezbate dreptul femeilor de a conduce motociclete

Parlamentul iranian, dominat de conservatori, se află în fața unei alegeri dificile: va acorda în sfârșit femeilor dreptul legal de a conduce motociclete?

De zeci de ani, femeilor din Iran li se interzice să obțină permise de conducere – o restricție aplicată însă prin lacune instituționale, mai degrabă decât printr-o interdicție explicită.

Reglementările oficiale privind traficul menționează doar bărbații ca solicitanți eligibili, lăsând femeile vulnerabile la amenzi, confiscarea bicicletelor și hărțuire dacă se urcă pe motocicletă în public. Susținătorii liniei dure au apărat adesea această excludere pe motivul „valorilor islamice” și al moralității publice.

Cu toate acestea, multe femei au sfidat interdicția, considerând dreptul de a conduce motocicleta o chestiune de libertate personală și egalitate.

Acum, guvernul a înaintat parlamentului un proiect de lege care ar modifica legislația privind permisele de conducere și, pentru prima dată de la Revoluția Islamică din 1979, ar permite femeilor să obțină permise pentru motociclete.

Propunerea vine într-un moment crucial – la doar câțiva ani după izbucnirea protestelor la nivel național în urma morții lui Mahsa Amini în custodia poliției morale în 2022, care a reaprins dezbaterile despre drepturile femeilor, spațiul public și libertatea de a face ce vrei cu corpul propriu.

Susținătorii susțin că proiectul de lege reprezintă un progres, în timp ce scepticii îl consideră doar o mișcare tactică a regimului pentru a calma furia publică într-un moment în care republica islamică se află sub o presiune internă și internațională tot mai mare.

X

Mohammad Taghi Fazel Meybodi, un teolog și membru al Adunării Centrale a Teologilor și Cercetătorilor din Seminarul din Qom, afirmă că nu există nicio normă religioasă care să interzică femeilor să conducă motociclete.

„Așa cum un bărbat poate conduce o motocicletă, la fel poate și o femeie. Nu poți interzice femeilor ceva despre care nici Dumnezeu, nici Profetul [Mohamed] nu au emis vreo hotărâre”, a declarat el pentru Radio Farda, parte din RFE/RL.

El a calificat drept „ridicol” faptul că o problemă atât de trivială trebuie rezolvată printr-un proiect de lege guvernamental dezbătut în parlament.

„A le priva pe femei de permisul de motocicletă este echivalent cu a le priva de dreptul la vot”, a adăugat el.

Iranul rămâne una dintre puținele țări în care femeilor li se neagă în continuare acest drept. Chiar și Arabia Saudită, care până de curând interzicea femeilor să conducă mașini, a ridicat restricțiile.

Nu se știe când parlamentul va vota proiectul de lege și nici dacă acesta va fi adoptat. Dar un lucru este clar: femeile iraniene vor continua să sfideze autoritățile până când drepturile lor vor fi recunoscute.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te