La Pokrovsk, între ruine, se dă o bătălie crucială pentru controlul Donețkului

Rusia a declarat miercuri că trupele ucrainene din Pokrovsk, ca și cele din Kupiansk, sunt încercuite și ar trebui să se predea, deoarece altfel nu au nicio șansă de supraviețuire.



Rusia încearcă să cucerească Pokrovsk, supranumit „poarta de intrare în Donețk”, încă din 2024, în cadrul unei tentative de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas, din care forțele ucrainene controlează încă aproximativ 10%, adică 5.000 km pătrați.

Declarațiile ruse despre „încercuire”, care se repetă de câteva zile, au fost contrazise însă la Kiev.

Contrar afirmațiilor Rusiei, nu există unități ale Forțelor Armate Ucrainene încercuite în sectorul Pokrovsk-Mirnohrad al frontului din regiunea Donețk, a declarat marți seara Statul Major General al Ucrainei.



Situația din Pokrovsk este dificilă, a recunoscut, totuși, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, Andrii Kovalov, pentru agenția de știri Interfax-Ucraina. El a adăugat însă că unitățile ucrainene fac tot posibilul pentru a menține căile de transport deschise și este în curs o operațiune pentru a alunga inamicul rus din oraș.

Zelenski a mers marți în apropierea zonei unde se duc luptele cele mai grele.

Pe rețele, Zelenski a declarat că ofițerii armatei i-au raportat „stabilizarea liniei defensive și coordonarea cu unitățile adiacente”.

Schimbare de tactică rusească

Într-o ruptură cu atacurile frontale pe care forțele ruse le-au folosit împotriva altor orașe, Rusia a recurs la manevre de „clește” pentru a încercui aproape complet forțele ucrainene atât în Pokrovsk, cât și în Kupiansk, în timp ce unități mici, extrem de mobile, și drone au perturbat logistica și au semănat haos în spatele liniilor ucrainene - notează Reuters.



Tacticile Rusiei în ambele orașe au creat ceea ce bloggerii militari ruși au numit o „zonă gri” de ambiguitate, în care niciuna dintre părți nu avea control deplin, dar care era - fără îndoială - extrem de dificil de apărat pentru Ucraina.



Hărțile câmpului de luptă arată că forțele ruse ar mai avea de înaintat doar câțiva kilometri pentru a încercui complet Pokrovsk (oraș cunoscut în Rusia sub numele de Krasnoarmeisk) și controlează o parte semnificativă din Kupiansk, avansând pe drumul principal către oraș.

DeepState, un proiect ucrainean care cartografiază linia frontului pe baza imaginilor verificate din surse deschise, a arătat marți că forțele ruse avansaseră în Pokrovsk și împrejurimile sale, deși o mare parte din acestea erau încă marcate cu gri, fiind în afara controlului ferm al oricăreia dintre părți.

Într-o actualizare publicată marți seara, DeepState a declarat: „Situația rămâne critică”.

DeepState a afirmat că există cartiere din Pokrovsk în care forțele rusești își consolidează pozițiile, că pentru ucraineni nu mai este posibil să se țină sub control trupele rusești din sudul orașului, iar cel puțin o așezare din apropiere a fost „probabil” pierdută.

Pokrovsk avea o populație de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, dar majoritatea civililor au fugit de mult timp. Cucerirea lui ar putea oferi Moscovei o platformă pentru a avansa spre Kramatorsk și Sloviansk, cele două mari orașe rămase sub control ucrainean în regiunea Donețk, pe care Rusia dorește să o cucerească în întregime.

Bloggerul militar rus Rybar a declarat marți că controlul Moscovei asupra Pokrovsk se extinde treptat, dar „eliberarea” completă a orașului este încă „departe”.

Scris cu informații de la Reuters și dpa.

