Atac ucrainean la o rafinărie din adâncul Rusiei. Situație în dinamică pe front, la Pokrovsk

Atacul ucrainean asupra uzinei petrochimice situată la aproximativ 1.500 de kilometri distanță de granița cu Ucraina a provocat prăbușirea parțială a unei instalații de tratare a apei, însă nu s-au înregistrat victime, au spus autoritățile ruse.

Guvernatorul regiunii, Radi Kabirov, a scris pe Telegram că fabrica a continuat să funcționeze fără întreruperi majore. El a precizat că ambele drone implicate în atacul nocturn au fost neutralizate.

Ministerul Apărării din Rusia a mai transmis că pe lângă cele două drone doborâte în Bașchiria, sistemele de apărare au distrus alte 83 de drone deasupra a șapte regiuni rusești.

Complexul Sterlitamak a fost ținta unor atacuri și luna trecută, când dronele ucrainene au atacat zona în care se afla o fabrică specializată în dezvoltarea și producția de echipamente, piese și unelte pentru industria de petrol și gaze. Fabrica este, de asemenea, implicată în producția de explozibili.

Kievul și-a intensificat operațiunile cu drone și rachete la distanță lungă pe teritoriul rusesc, țintind rafinării de petrol, depozite și centre logistice considerate esențiale pentru efortul de război al Moscovei.

Rusia clasifică aceste acțiuni drept acte de terorism, în timp ce Ucraina le justifică ca măsuri legitime de autoapărare în conflictul inițiat de invazia rusă din februarie 2022.

Avansuri rusești și rezistența ucraineană în Pokrovsk

Rusia a transmis că trupele sale au progresat în ruinele orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, un centru important pentru transport și logistică, pe care încearcă să-l captureze de peste un an.

Ministerul Apărării rus a afirmat că soldații săi au distrus grupuri ucrainene izolate în apropierea gării și a zonei industriale din Pokrovsk, reușind să pătrundă în cartierul Prigorodni.

De cealaltă parte, Ucraina spune că apărătorii săi rezistă, iar trupele ruse nu dețin controlul total asupra niciunui cartier din Pokrovsk.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelesnki, a spus că presiunea asupra Pokrovsk rămâne intensă, dar că trupele ruse nu au înregistrat progrese în ultima zi. Potrivit președintelui, aproximativ 300 de militari ruși se află încă în oraș.

Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a explicat că forțele ucrainene au amplificat presiunea asupra localității Dobropillia pentru a obliga Rusia să-și disperseze eforturile și să nu se concentreze exclusiv pe Pokrovsk.

Cu o populație de dinainte de război de aproximativ 60.000 de locuitori, orașul a fost evacuat în mare parte.

Capturarea localității ar putea oferi Rusiei o bază pentru atacuri către Kramatorsk și Sloviansk, cele mai mari orașe controlate de Ucraina în regiunea Donețk. Dacă ar cădea, Pokrovsk ar reprezenta cel mai semnificativ câștig teritorial rusesc în Ucraina de la cucerirea orașului Avdiivka la începutul anului 2024, după una dintre cele mai sângeroase confruntări ale conflictului.

De la acel moment, Rusia a obținut progrese constante, dar lente, în lupte aprige de-a lungul liniei de front de peste 1.000 de kilometri.

Kievul afirmă că atacurile, foarte costisitoare în vieți omenești și echipamente militare pentru Rusia, sunt în mare parte blocate, cu pierderi teritoriale minime. Ministerul Apărării rus a mai anunțat că armata a realizat atacuri nocturne masive asupra unui aerodrom militar ucrainean, a unei baze de reparații echipamente și a unei instalații industriale militare.

