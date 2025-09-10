Licitația pentru iahtul rus de 325 de milioane de dolari Amadea se apropie de final

De vânzare: iaht de lux cu motor. Dreptul de proprietate - puternic contestat.

Saga navei Amadea, în valoare de 325 de milioane de dolari și lungă de 106 metri, dotată cu heliport, piscină, jacuzzi și „o grădină de iarnă amețitoare pe puntea superioară”, intră în capitolul final, probabil pe 10 septembrie, când ar urma să se încheie licitația cerută de guvernul SUA.

Vânzarea reprezintă punctul culminant al unei lupte juridice acerbe, care a durat mai mult de trei ani, pentru stabilirea proprietarului real al iahtului.

Departamentul de Justiție al SUA a confiscat barca în Fiji în 2022, afirmând că aceasta aparținea lui Suleiman Kerimov, un miliardar rus cu legături politice care a fost sancționat în 2018 ca răspuns la „activitatea malignă a Rusiei în întreaga lume”.

„Stați oleacă!”, au spus însă avocații lui Eduard Hudainatov, fost director executiv al gigantului petrolier rus Rosneft, care a susținut că el este adevăratul proprietar și că argumentele guvernului SUA erau fragile și nefondate.

În martie, un tribunal din SUA a dat câștig de cauză Departamentului de Justiție, pregătind terenul pentru licitație.

Hudainatov nu a putut fi contactat de Europa Liberă (RFE/RL) pentru a comenta.

Un purtător de cuvânt al echipei sale juridice din SUA a refuzat să comenteze concluziile licitației în curs, trimițând în schimb la o declarație emisă luna trecută, când a început procesul de solicitare a ofertelor.

„Vânzarea este necorespunzătoare și prematură; ne păstrăm dreptul de proprietate și contestăm în mod activ hotărârea de confiscare”, a declarat avocatul apărării, Adam Ford. „Dacă apelul nostru va avea succes, guvernul trebuie să ramburseze valoarea integrală a navei. Ne îndoim că aceasta va atrage vreun cumpărător rațional la un preț corect de piață, deoarece dreptul de proprietate poate fi și va fi contestat în instanțele din afara Statelor Unite, expunând cumpărătorii la ani de litigii costisitoare și incerte.

Licitația iahtului este importantă în special din cauza unei schimbări majore în politica administrației președintelui Donald Trump.

El a eliminat programele majore de combatere a corupției care se aflau în avangarda eforturilor internaționale de combatere a spălării banilor de către lideri politici corupți, oameni de afaceri cu legături politice și grupări criminale transnaționale.



Un program numit Kleptocracy Asset Recovery Initiative (Inițiativa de recuperare a activelor cleptocrației) a fost lăudat, printre altele, pentru că a vizat-o pe Gulnara Karimova, fiica fostului președinte al Uzbekistanului. Un alt program, numit KleptoCapture, a fost creat pentru a „vâna” oligarhii ruși după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Decizia de a pune capăt programelor de cleptocrație a alimentat suspiciunile că eforturile de confiscare și licitare a iahtului Amadea vor fi abandonate de Departamentul de Justiție al SUA. Iahtul a fost ancorat într-un șantier naval din San Diego, California, în așteptarea rezultatului procesului, cu costuri substanțiale, plătite de contribuabilii americani.

Unii cred însă că tocmai aceste costuri ar putea face licitația să meargă înainte.

„Unul dintre motivele pentru care mă aștept ca guvernul să continue vânzarea este că, în caz contrar, va trebui să suporte costurile de ancorare și întreținere a navei Amadea”, a declarat Alexis Loeb, fost procuror adjunct al Statelor Unite, care s-a ocupat de cazuri de corupție internațională.

Ea a spus că decizia Departamentului de Justiție de a continua licitația pentru Amadea ar putea fi motivată, în parte, de teama de publicitate negativă.

„Îmi imaginez că returnarea unui super-iaht întreținut de guvern, care aparține unui oligarh rus sancționat, ar putea atrage atenția nefavorabilă a mass-media”, a declarat ea pentru RFE/RL.

Avocații lui Hudainatov au contestat hotărârea instanței inferioare, ceea ce ar putea amâna și mai mult vânzarea finală a bărcii.

Mai multe iahturi de lux

Presupusele legături ale lui Hudainatov cu Amadea au atras atenția și din cauza altor iahturi de lux cu care a fost asociat.

Scheherazade (Șeherezada), un iaht lung de 140 de metri, în valoare de 700 de milioane de dolari, despre care aliații fostului luptător anticorupție Aleksei Navalnîi susțineau că aparține președintelui rus Vladimir Putin, a fost confiscat în Italia în mai 2022. Documentele corporative demonstrau că iahtul era deținut oficial de o companie controlată de Hudainatov.

Hudainatov a afirmat că este proprietarul și al Crescent, o ambarcațiune de 135 de metri descrisă ca fiind „sora geamănă” a navei Scheherazade. Acest iaht, confiscat în Spania în martie 2022, ar aparține lui Igor Secin, șeful-veteran al gigantului petrolier de stat Rosneft.

