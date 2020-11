Liliana Palihovici: Societatea a ieșit mai unită după alegeri

Victoria Maiei Sandu în alegerile prezidenţiale demonstrează maturitatea cetăţenilor moldoveni, care-şi doresc un viitor prosper, a declarat Europei Libere Liliana Palihovici, care, după 10 ani de activitate politică, a inițiat Academia de Liderism pentru Femei „Women 4 Leadership”. Liliana Palihovici care a fost deputată și vicepreședintă a Parlamentului este convinsă că victoria Maiei Sandu este un început încurajator pentru o adevărată schimbare.

Liliana Palihovici: „Eu cred că rezultatul se datorează nu atât schimbării peste noapte a mentalității societății, care pe loc a început să creadă în capacitatea unei femei de a fi un bun conducător, dar eu cred că rezultatul acesta se datorează și schimbărilor care s-au produs în timp în urma campaniilor de informare, a explicației de ce femeia trebuie tratată și văzută ca partener egal cu bărbatul în procesele de dezvoltare. Aceasta este o parte a contribuției, dar, în același rând, Maia Sandu a fost votată nu doar de femeile care susțin cauza, dar și de bărbații care consideră femeia partener egal în procesele de dezvoltare și demnă de a fi conducător, dar și de partea cealaltă de societate sau de alegători care poate încă mai au anumite rezerve referitoare la egalitatea între femei și bărbați, dar au fost supărați de alte mesaje, cum ar fi, spre exemplu, că o parte din cetățenii țării nu sunt la fel ca și ceilalți, mă refer la diaspora, că nu este...”

Europa Liberă: „Electoratul paralel”, că așa a fost numit de Igor Dodon.

Liliana Palihovici: „Sigur că a fost numit „electoratul paralel”, dar care are o atât de mare contribuție în dezvoltarea Republicii Moldova și în existența ei. A fost votată și de cei care au fost supărați de mesajul misogin adresat candidatei femeie în care se făcea referință la diferite aspecte: că nu are familie, că nu are copii... Fiecare om este în drept să decidă cum își construiește viața, cum trăiește, nimeni nu poate să știe toată istoria altuia, dar și nu are dreptul nimeni să judece un candidat ținând cont de astfel de criterii. Analiza candidatului/candidatei se face strict în baza programelor electorale, principiilor promovate de acel candidat, experienței care stă în spatele candidatului și este timpul când, de fapt, oamenii ar trebui să calculeze și să analizeze care este echilibrul dintre promisiuni și realizări pe parcursul experienței profesionale a persoanei.”

Europa Liberă: Și după această victorie pe care a obținut-o detașat Maia Sandu în fața lui Igor Dodon urmează exercitarea mandatului. Ce așteptări trebuie să aibă cetățenii și de ce insist să aflu răspuns la această întrebare? Pentru că deseori electoratul spune că investește mari așteptări, ca după asta să trăiască marea dezamăgire.

Liliana Palihovici: „Mare dezamăgire se întâmplă atunci când tu aștepți că cineva are să facă tot și, uite, ție o să-ți pună pe farfurioară lucrurile gata făcute. Nu se întâmplă așa nicăieri și chiar dacă analizezi, să facem așa o paralelă în viața unei comunități, a unei familii - nu se mișcă lucrurile până nu pui și tu mâna. Deci, pentru a nu avea o dezamăgire mare, fiecare trebuie să se implice, să fie activ și să vină cu partea lui de contribuție. Când vorbim de partea lui de contribuție pe care ar aduce-o fiecare cetățean? Spre exemplu, în comunitatea ta, atunci când ai o alegere să gândești echilibrat, corect și să înțelegi că prin votul tău tu contribui, de fapt, la atingerea unei promisiuni mari sau la eșecul acelei promisiuni. Dacă promite președintele țării că va duce o campanie anticorupție, păi nu o poate duce doar un om și fiecare om în parte, nu da mită și nu ești parte a acelui proces, reacționează, nu rămâne indiferent atunci când ești martor la așa o situație sau când vorbim despre...”

Europa Liberă: Dar se iau în calcul și anumite atitudini ostile din partea unor instituții care nu neapărat o să facă ceea ce se cere de la președinție?

Liliana Palihovici: „Deci, din punctul meu de vedere, succesul viitoarei președinte sau președintei alese depinde de fiecare din cetățenii acestei țări. Eu tare îmi doresc ca acel entuziasm cu care a mers lumea la alegeri și a votat să nu scadă și lumea să fie la fel de dedicată și implicată și în ceea ce înseamnă schimbarea în continuare.”

Europa Liberă: O schimbare până la capăt înseamnă ca să se declanșeze alegeri parlamentare anticipate, ca acest guvern să-și depună mandatul sau să fie demis și lucrurile se țin lanț...

Liliana Palihovici: „Păi la fiecare din etapele acestea cetățeanul își are rolul lui și implicarea lui pentru a contribui la această schimbare. Eu nu știu dacă următoarele alegeri parlamentare vor fi ordinare sau vor fi anticipate, dar ceea ce trebuie să facă cetățeanul este să ceară celor care dețin astăzi pâinea și cuțitul să facă ceea ce au promis în campaniile electorale, să redreseze situația social-economică în țară. La etapa dată, ținând cont de ceea ce se întâmplă în perioada pandemică, nu avem altă șansă decât să venim cu acțiuni foarte concrete de susținere a businessului mic și mijlociu, să încurajeze lumea să rămână aici, să muncească și să plătească taxe și, în felul acesta, să genereze venituri și să dezvolte sectorul social. Deci, acestea se întâmplă doar printr-o implicare activă a cetățeanului, printr-o monitorizare strictă a ceea ce face guvernantul. Un singur om, cum ar fi președintele, el are instrumente, dar instrumentele astea au nevoie de susținere. Și atunci când poți să te aștepți că o parte din instituții ar bloca anumite procese, atunci rămâne cetățeanul.”

Europa Liberă: Dvs. ați fost ales al poporului, ați fost și vicepreședintă a legislativului. Forma de guvernare în Republica Moldova ar rămâne a fi cea parlamentară, atribuțiile președintelui sunt foarte clar stipulate de Constituție, dar oricum lumea așteaptă o relație frumoasă între președinție și parlament, și guvern, și alte entități.

Liliana Palihovici: „O relație frumoasă între președinție, guvern și parlament ar însemna una de colaborare care ar aduce roade în implementare diferitelor reforme și programe. În ultimii ani, dar, de fapt, întreaga perioadă a istoriei Republicii Moldova a fost caracterizată mai mult de perioade de bătălii politice între aceste trei instituții, care nu au venit în interesul societății și, de fapt, este un exercițiu democratic pe care, uneori, unii îl înțeleg altfel, și nu întotdeauna cei care l-au apreciat și l-au înțeles altfel au fost penalizați de către societate.”

Europa Liberă: Dar acest rol de împăciuitor, de mediator...

Liliana Palihovici: „...Nu trebuie să-i împace pe toți, fiindcă fiecare are viziunea lui de dezvoltare, dar el trebuie să găsească modalitatea de a uni toate forțele politice pentru un anumit scop, nu politic, dar un scop de dezvoltare a țării, de asigurare a bunăstării. Dacă este să vorbim care este perspectiva de lungă durată de dezvoltare economică a Republicii Moldova, aici ar trebui să se discute...”

Europa Liberă: În general, se zice că nu ar exista un proiect de țară...

Liliana Palihovici: „Așa se creează impresia acum.”

Europa Liberă: Și dacă lipsește acest proiect de țară, atunci cineva trebuie să și-l asume, să-l elaboreze?

Liliana Palihovici: „Da, sigur! Eu îmi pun speranța că președinta aleasă, Maia Sandu, va veni cu astfel de inițiative care să unească societatea. Eu am urmărit mesajele ei și apreciez faptul că ea nici nu a fost promotoarea mesajelor de segregare a societății, dar acum sunt de unitate, foarte mult le apreciez.”

Europa Liberă: Pe parcursul acestor trei decenii s-a spus că este foarte greu ca un politician să ajungă să fie președintele tuturor, pentru că dezbinarea a fost vădită.

Liliana Palihovici: „Dna Ursu, dacă urmărim care au fost mesajele de dezbinare a societății promovate, atunci când unii politicieni doreau să sustragă atenția de la problemele grave ale economiei care trebuiau soluționate, pe care societatea aștepta să fie discutate, se întorcea de fiecare dată la: vorbim româna sau se numește altfel limba, ce istorie avem; de fiecare dată se puneau în atenția societății alte probleme.”

Europa Liberă: Problema identitară a fost mereu actuală. Iată, de exemplu, și acum fracțiunea socialistă insistă pe un statut care trebuie să-i fie oferit limbii ruse.

Liliana Palihovici: „Nu este prima dată în istoria parlamentară când s-a discutat acest subiect și eu sper că parlamentul va avea suficientă inteligență și înțelegere a acestui subiect și că ar trebui să păstreze lucrurile așa cum sunt și să se concentreze pe subiecte cu adevărat super-importante la acest moment: dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Oamenii așteaptă salarii, cei care și-au pierdut locul de muncă în perioada pandemică așteaptă să-și găsească un loc de muncă și să aibă un venit. Toate partidele politice au promis pensii mai mari. De unde vor veni pensiile acestea dacă nu este dezvoltare economică și nu este creștere de salarii?”

Europa Liberă: Geopolitica ar putea să continue să scindeze societatea?

Liliana Palihovici: „Mesajul geopolitic scindează societatea în funcție de cum politicienii o promovează. Dacă spui că, de fapt, Republica Moldova trebuie să promoveze o politică externă echilibrată, de parteneri egali și cu Rusia, și cu alte țări, atunci care ar fi supărarea unei părți a societății? Nimeni nu s-ar supăra, ar zice: da, corect este, trebuie să avem relații economice, politice și cu Rusia, corecte și cu respectul reciproc și a integrității teritoriale, și a relațiilor economice. Republica Moldova a avut doar de câștigat în urma semnării Acordului de Asociere și de Liber Schimb. Republica Moldova a sporit exporturile de producție pe teritoriul Uniunii Europene atunci când Moldova, practic, nu avea piață de desfacere pentru produsele ei. Deci, mesajul că Uniunea Europeană este dușmanul Republicii Moldova nu are cum să prindă! Numai în cazul când anumiți politicieni care urmăresc scindarea societății pe motiv geopolitic manipulează și transmit publicului mesaje, date și cifre eronate. Iar aici trebuie societatea civilă să fie mai activă și să pedepsească, să dezmintă toate aceste lucruri. Eu observ deja schimbare în mentalitatea electoratului moldovenesc și pentru prima dată în istoria Republicii Moldova societatea a ieșit mai unită după alegeri decât a fost înainte. De obicei, după alegeri nu vorbeau părinții cu copiii, frații între ei etc. Aici noi am observat o altă reacție și eu dau partea leului în acest lucru mesajului pe care l-a avut Maia Sandu în calitate de candidată.”

Europa Liberă: Victoria Maiei Sandu ar putea să însemne că vor prinde la curaj femeile să se implice mai activ în viața social-politică a țării?

Liliana Palihovici: „Îmi pun mari speranțe în aceasta și, de fapt, alegerile prezidențiale de anul acesta au fost un fel de oglindă a ce s-a întâmplat în alegerile locale din 2019 vizavi de femeile candidate. Peste tot unde existau femei candidate cu șanse mari de a fi în turul doi sau de a lua mandatul de primar din primul tur al alegerilor, ele erau ținta atacurilor, mesajelor misogine, clevetirilor pe motive personale, de viață de familie, de copii, de educație, ceea ce nu se întâmpla în cazul cu candidații bărbați. Și aceasta demonstrează, cu regret, că încă partidele politice nu și-au schimbat comportamentele lor și sper că asta nu este la nivel de politică a partidelor politice, dar nu au lucrat suficient cu membrii lor de partid ca să contribuie la educarea lor și la explicarea că, de fapt, trăim într-o societate în care și femeia, și bărbatul trebuie să aibă aceleași oportunități de a se implica în creșterea copilului, de a se implica în viața politică ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Există Legea egalității șanselor...

Liliana Palihovici: „Există, dar înțelegerea este foarte diferită.”

Europa Liberă: Exact! Pe hârtie e scris frumos, în realitate lucrurile arătau altceva, deși chiar partidele erau obligate să respecte o proporție de a include femeile pe listele formațiunilor politice.

Liliana Palihovici: „Ele și sunt astăzi în Codul Electoral. Da, avem în Codul Electoral astăzi obligativitatea aplicării cotei de gen de 40 la sută din lista candidaților pentru toate alegerile parlamentare. Această prevedere a influențat într-o mare măsură prezența femeilor pe listele de candidați pentru alegerile locale din 2019, dar rezultatul final nu a fost influențat, fiindcă există un element interpretativ al legii, deci se pune obligativitatea respectării cotei de gen atunci când înregistrezi partidul în campania electorală. Dar, ce se întâmplă? Știți că partidele au dreptul să modifice lista mai aproape de ziua alegerilor...”

Europa Liberă: Pe ultima sută de metri...

Liliana Palihovici: „Pe ultima sută de metri, și acolo nu se vorbește nimic despre păstrarea cotei de gen și iată acolo mai multe partide au pus în aplicare această scăpare a legiuitorului și ne-am pomenit cu faptul că, chiar dacă la începutul campaniei electorale listele respectau cota de gen, și plasarea pe lista electorală nu a fost reflectată în rezultatul alegerilor în măsura în care noi ne-am dorit acest lucru. Dar eu sunt optimistă și sper că pas cu pas vom ajunge și acolo, iar încrederea femeilor cred că va crește. Marea majoritate a femeilor când refuzau sau la jumătate de campanie electorală abandonau pur și simplu cursa din cauza că nu mai suportau mizeria care se turna pe ele, eu cred că această campanie dusă de Maia Sandu va fi pentru multe un model că, da, ești valoroasă și te atacă, dar tu cu demnitate trebuie să răspunzi la aceste atacuri și să te plasezi mai sus de toate aceste mesaje misogine, și pentru asta vei fi apreciată, inclusiv de către alegători.”

Europa Liberă: Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Liliana Palihovici: „Sigur că!”