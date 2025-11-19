Londra către Putin: „Te vedem, știm ce urmărești. Dacă nava Yantar înaintează, suntem pregătiți”

Secretarul Apărării, John Healey, a declarat reporterilor la Londra că nava Yantar a intrat în apele teritoriale britanice pentru a doua oară în acest an, după o incursiune anterioară în ianuarie.

„Yantar se află acum la marginea apelor teritoriale britanice, la nord de Scoția”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă la Downing Street.

Armata britanică a trimis o fregată a Marinei Regale și avioane ale Forțelor Aeriene Regale pentru a „monitoriza și urmări fiecare mișcare a acestei nave, iar în acest timp Yantar a îndreptat lasere către piloții noștri”, a mai spus el.

Healey a calificat utilizarea laserelor ca fiind „extrem de periculoasă” și a transmis un mesaj președintelui rus Vladimir Putin.

„Te vedem. Știm ce urmărești. Dacă Yantar se îndreaptă spre sud în această săptămână, suntem pregătiți”, a spus ministrul.

Healey a explicat că Yantar, care este un „musafir” frecvent în Marea Nordului, face „parte dintr-o flotă rusă concepută pentru a pune în pericol infrastructura noastră subacvatică și cea a aliaților noștri”.

Plutind deasupra cablului

În ianuarie, s-a aflat că Yantar a fost surprins când se afla deasupra cablurilor submarine și a fost avertizat de un submarin nuclear al Marinei Regale Britanice.

Atacurile asupra cablurilor submarine ar putea provoca „perturbări catastrofale” sistemelor financiare și de comunicații de care depind britanicii, a avertizat Comitetul pentru Strategie de Securitate Națională al Marii Britanii într-un raport din septembrie.

Healey a declarat miercuri, vorbind despre incidentul cu laserele: „Este prima dată când avem o astfel de acțiune din partea navei Yantar îndreptată împotriva RAF britanice.”

„Avem pregătite opțiuni militare în cazul în care nava Yantar își schimbă cursul. Nu voi dezvălui care sunt acestea, deoarece asta nu ar face decât să-l facă pe președintele Putin mai bine informat”, a mai spus el.

Yantar a fost escortat din apropierea coastelor Olandei la începutul acestei luni, deși nu se afla în apele teritoriale ale țării din NATO.

Marina olandeză escortează din ce în ce mai des nave suspectate a fi rusești din Marea Nordului. Numărul acestora aproape s-a dublat în ultimul an, de la 11 nave rusești în 2023 la 20 anul trecut. Navele rusești transportă adesea soldați înarmați, iar legislația maritimă rusă permite guvernului să ordone navelor civile care navighează sub pavilionul său să îndeplinească misiuni militare.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te