Complexul petrochimic Salavat din centrul Bashkortostanului, controlat de gigantul energetic rus Gazprom, a fost ținta dronelor ucrainene, a declarat guvernatorul regiunii, Radii Habirov, adăugând că oficialii continuă să evalueze pagubele.

O sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL că dronele sale au efectuat atacul. Sursa a adăugat că, în urma loviturilor, a izbucnit un incendiu în zona Salavat.

În imaginile și videoclipurile care circulă pe canalele Telegram ucrainene și rusești se vede o coloană uriașă de fum negru ridicându-se deasupra instalației.

„Toate serviciile de urgență sunt la fața locului. Luăm măsuri pentru stingerea incendiului”, a scris Habirov într-o postare pe Telegram în dimineața zilei de 24 septembrie.

Salavat, situat la aproximativ 1.500 de kilometri de linia frontului din Ucraina, realizează cam 150 de tipuri de produse, inclusiv benzină, motorină, păcură, bitum și polietilenă.

Pe fondul valului de atacuri din Ucraina, Rusia se confruntă cu o penurie tot mai mare de anumite tipuri de combustibil din cauza reducerii capacității de rafinare.

Ulterior, tot miercuri, orașul portuar Novorossiisk din sudul Rusiei, situat la Marea Neagră, a fost și el lovit de drone aeriene și maritime, potrivit canalelor locale Telegram, care au postat videoclipuri în care se poate vedea un hotel avariat și mașini arzând în parcare.

Guvernatorul regional Veniamin Kondratiev a afirmat că două persoane au fost ucise și alte trei rănite în atac. Potrivit lui, clădiri rezidențiale și un hotel au fost avariate.

Forțele militare ucrainene nu au făcut niciun comentariu imediat cu privire la această afirmație.

Oficialii locali din regiunea Volgograd din Rusia au raportat, de asemenea, un atac „masiv” cu drone asupra infrastructurii de combustibil și energie, afirmând că apărarea aeriană rusă l-a respins.

Între timp, atacurile rusești nocturne asupra Ucrainei au continuat, oficialii ucraineni raportând pagube la infrastructura energetică și civilă din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk.

Ihor Terehov, primarul celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, a declarat că peste o duzină de drone kamikaze rusești au lovit centrala electrică a orașului. Atacul a provocat o pană de curent în raionul Holodnohirski.

„Aproximativ 80.000 de consumatori casnici și comerciali au rămas temporar fără energie electrică”, a declarat furnizorul local de energie într-un comunicat. Acesta a adăugat că aproximativ 30.000 de locuitori rămân în continuare fără energie electrică.

Terehov a raportat, de asemenea, deteriorarea unor clădiri rezidențiale, a unui magazin și a mai multor mașini. Nu au fost raportate victime.

„Inamicul încearcă să ne distrugă cu atacurile sale, dar Harkovul rezistă. Și va rezista”, a adăugat Terehov.

