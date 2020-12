Maia Sandu: „Următorul pas este să curățăm Parlamentul” (VIDEO)

Cel mai important acum este să creăm condiții pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, iar cel mai grav lucru care se întâmplă este că astăzi Procuratura nu intervine să oprească schemele de furt al banului public, sunt declaraţii făcute de preşedinta aleasă a Republicii Moldova, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.

Europa Liberă: Președinta aleasă a Republicii Moldova, Maia Sandu, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Primul interviu îl facem în calitate de președintă care a obținut victoria în alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Bine ați venit la noi, dna Sandu!

Maia Sandu: „Bine v-am găsit! Bună ziua!”

Europa Liberă: Multe voci acreditează ideea că victoria Maiei Sandu înseamnă o bătălie câștigată, dar nu înseamnă și un război câștigat. Adică, ce ar trebui să se întâmple până se câștigă și războiul?

Începem cu cele mai importante: cu combaterea corupției...

Maia Sandu: „Noi nu am venit să facem război, noi am venit să îmbunătățim...”

Europa Liberă: Război nu în sensul să ne apărați cu tancul...

Maia Sandu: „...condițiile de viață pentru cetățeni. Or, asta înseamnă tare multe lucruri. Și, da, este adevărat că suntem la început de cale, începem cu curățarea clasei politice, pentru că doar atunci când vom avea oameni de treabă în toate instituțiile publice la putere, doar atunci vom putea să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor cetățenilor. Și începem cu cele mai importante: cu combaterea corupției, cu oprirea furtului banului public, cu redirecționarea acestor bani către oamenii care au nevoie de aceste resurse, cu crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică, cu crearea condițiilor pentru deschiderea locurilor de muncă. Deci, toate lucrurile de care au nevoie cetățenii Republicii Moldova fac agenda noastră și este o agendă destul de lungă și de complicată, dar este bine că începem.”

Europa Liberă: Purificarea clasei politice, cel mai probabil, înseamnă alegeri parlamentare anticipate, pentru că de aici ar porni o curățenie în clasa politică, pe care o așteaptă și cetățenii. Mult se discută despre cum ar putea să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. Se dizolvă parlamentul, se cunoaște în ce condiții – doar atunci când nu se adoptă legi și atunci când nu poate fi învestit un alt guvern. Deocamdată, nici o condiție, nici alta nu sunt prezente.

Maia Sandu: „Curățarea clasei politice a început de la președinție și datorită cetățenilor Republicii Moldova am făcut primul pas, următorul pas este să curățăm parlamentul, așa cum spuneți Dvs. Și acest lucru și-l doresc oamenii, auziți de peste tot vocile oamenilor care sunt dezgustați de ceea ce se întâmplă în parlament, pentru că o parte dintre deputații care sunt acolo doar ca să-și apere propriile interese, să-și construiască scheme noi prin care să fure cetățenii nici nu mai ascund acest lucru, deci sunt la vedere aceste lucruri care se întâmplă în parlament și, da, cel mai important acum este să creăm condițiile pentru ca să declanșăm alegeri parlamentare anticipate. Am spus asta și înainte de alegerile prezidențiale, că va fi următorul pas și spunem asta și acum. Și căutăm aceste metode, inclusiv discutăm cu alte partide din parlament și cred că toți realizează că alegerile sunt inevitabile, chiar și cei care se tem să-și piardă fotoliul, cu toții văd care este cererea poporului și înțeleg că nu se vor putea opune la nesfârșit acestei dorințe a cetățenilor – să se meargă la alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Chiar și aici, în studioul Europei Libere, premierul Ion Chicu a lăsat să se înțeleagă că alegerile parlamentare sunt inevitabile și spune și el cu mai multe ocazii că nu se ține neapărat cu dinții de funcția de premier și că doar așteaptă să fie aprobate cele două legi în parlament și după asta s-ar putea să facă un pas înapoi și el.

cel mai important acum este să creăm condițiile pentru ca să declanșăm alegeri parlamentare anticipate...

Maia Sandu: „Are ocazia să facă măcar un lucru bun pentru țară. Să vedem.”

Europa Liberă: Igor Dodon zice că este gata să vă ofere întreaga guvernare și imediat după ce a spus că vrea să vă ofere această șansă de a guverna, după ce ați câștigat mandatul de președintă, a spus că v-ar fi frică să vă asumați această responsabilitate, să demonstrați că ați putea face mai bine decât au făcut ei.

Maia Sandu: „Igor Dodon nu are cum să ofere nimănui nimic, pentru că nu mai este important. Cetățenii i-au spus foarte clar ce cred despre el și acum nu este despre ceea ce vrea Igor Dodon. Atunci când vorbim despre eventualitatea creării unui alt guvern, ne întrebăm care este susținerea pentru acest guvern în parlament și este foarte clar, pornind de la jocurile pe care le vedem astăzi în parlament, că nu există 51 de deputați astăzi care să susțină un guvern care să poată să muncească pentru oameni. Nu există! Avem și experiența anului trecut, atunci când ne-am bazat pe susținerea socialiștilor și ei au venit și au demis guvernul în momentul în care am început să facem lucruri serioase în justiție. Nu s-a schimbat nimic de atunci, dimpotrivă avem nenumărate exemple care demonstrează încă o dată că, astăzi, în parlament nu există 51 de deputați, care să susțină un guvern care să lucreze pentru oameni. Tocmai de aceea mergem înspre alegeri parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: Oricum, asta e. Acum se așteaptă aprobarea bugetului pentru anul viitor și politica bugetar-fiscală pentru 2021 și imediat după adoptarea acestor două documente importante va fi mult mai clară situația. Va rămâne actualul premier, actualul guvern în exercițiu până la alegerile parlamentare anticipate, dacă se ajunge să se dizolve parlamentul?

Maia Sandu: „Logica sănătoasă era să se aprobe aceste documente importante pentru țară, după care, într-adevăr, să renunțe guvernul actual la mandat și așa să ușureze declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Din păcate, documentele pe care le-am văzut la momentul actual - și am avut puțin timp să vedem aceste documente cu referire la proiectul bugetului și la politica fiscală - ne-au trezit mari semne de întrebare. Noi așteptăm un buget care să ajute cetățenii în această perioadă de criză, un buget care să țină cont de necesitățile micului business, un buget care să țină cont de necesitățile agricultorilor, un buget care să ajute cetățenii cu venituri mici. Am văzut și în politica bugetar-fiscală, și în buget propuneri care, dimpotrivă, afectează toate aceste categorii, am văzut, din păcate, semne de scheme prin care unii deputați și grupări afiliate acestor deputați să continue să câștige din contul celorlalți, din contul binelui comun și aceste lucruri, evident, ne deranjează foarte mult. Noi, pentru că încă mai sunt membru de partid și îmi permit să spun asta încă câteva zile, colegii mei din parlament au cerut să fie retrase documentele prezentate de guvern, să fie refăcute de guvern astfel încât să fie un buget făcut pentru oameni, nu împotriva oamenilor. Chiar și în condițiile acestea grele, pentru că știm că trecem prin vremuri grele, chiar și în aceste condiții grele se poate veni cu prevederi clare care să ajute oamenii. Cu atât mai mult e necesar să fim foarte duri pe acele intenții prin care ei încearcă să fure banii cetățenilor.”

Noi așteptăm un buget care să ajute cetățenii în această perioadă de criză...

Europa Liberă: Deci, asta ar însemna că mai așteptați încă o dată executivul să discute aceste două proiecte și să revină în parlament să le prezinte deputaților, deputații să le analizeze în comisie și după asta să fie discutate în plenul parlamentului?

Maia Sandu: „Noi așteptăm ca guvernul să refacă bugetul, pornind de la acele comentarii și obiecții pe care le-am formulat și după aceea să vină în parlament, să ofere, cel puțin, câteva zile pentru ca aceste documente să poată să fie examinate, înțelese și dezbătute în mod serios și după asta să fie aprobate, pentru că mai sunt câteva săptămâni până la sfârșitul anului și este timp pentru o dezbatere serioasă și pentru un proces normal de aprobare a acestor documente importante pentru țară.”

Europa Liberă: Dar s-ar putea încadra și guvernul, și parlamentul ca până la Anul Nou să adopte aceste două legi?

Maia Sandu: „Dacă ar exista dorință, sigur că s-ar putea încadra. Ceea ce vedem noi acum - documente prezentate în două zile și probleme foarte mari în aceste documente -, este o situație inacceptabilă.”

Europa Liberă: Dvs. ați anunțat că ați vrea să discutați cu doi demnitari - cu premierul Ion Chicu și cu procurorul general Alexandru Stoianoglo. Premierul Chicu a zis că nu a primit o invitație oficială. Cum aveți de gând să discutați cu d-lui?

Maia Sandu: „Eu cred că a fost contactat de către colegii mei pentru a avea o discuție despre situația din țară, inclusiv despre aceste documente care urmează să fie aprobate. Din câte înțeleg eu, graba lor este ca aceste două documente să ajungă să fie promulgate de către Igor Dodon, pentru că altfel ei știu că eu nu o să promulg legi în care se regăsesc scheme de corupție. Vreau să am această discuție pentru a avea o mai mare claritate despre situația din țară și despre ce intenționează să facă guvernul și pe partea de criză economică, și pe partea de ajutor pentru oamenii ajunși în situații dificile, dar și pe criza sanitară, pentru că numărul de îmbolnăviri crește, avem tot mai multe cazuri când oamenii în stare gravă nu primesc ajutor medical, pentru că nu mai sunt locuri în spitale. De cealaltă parte, am zis că da, voi avea discuții cu procurorul general, dar asta se va întâmpla doar după învestire.”

Europa Liberă: Cu Ion Chicu ați dori să aveți o întrevedere până la aprobarea bugetului?

Vreau să am această discuție pentru a avea o mai mare claritate despre situația din țară și despre ce intenționează să facă guvernul...

Maia Sandu: „Da, bineînțeles! Cu cât mai repede, cu atât mai bine.”

Europa Liberă: Asta ar însemna pe parcursul unei săptămâni?

Maia Sandu: „Da. Până la sfârșitul acestei săptămâni, sper să am această discuție.”

Europa Liberă: Procurorul general a spus că el dă curs invitației Dvs. de a avea o discuție, dar a spus că, după această discuție, ați putea să vă schimbați opinia despre activitatea Procuraturii Generale, dacă eventual el vă prezintă alte date decât le cunoaștem noi despre ceea ce se întâmplă privind investigarea celor mai de rezonanță dosare. Și Dvs. ați spus că în mandatul Dvs. vor fi prioritare investigarea, elucidarea câtorva cazuri care au fost de răsunet în societatea moldavă.

Maia Sandu: „În mare parte, votul pe care l-am obținut eu de la cetățeni în aceste alegeri a fost pentru combaterea corupției, pentru reforma justiției, pentru construirea unor instituții independente care să protejeze cetățenii de tot felul de hoți. Și, bineînțeles, eu o să insist pe această problemă, această problemă va fi una foarte importantă pe agenda mea. Voi avea discuții cu procurorul general și în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, și altfel, pentru că, repet, cei peste 900.000 de oameni care m-au votat, au votat pornind de la acest obiectiv major. Cât ține de lucrurile pe care le-a spus procurorul general, din ceea ce am văzut eu, mai mult se laudă cu lucrurile proaste pe care nu le-a făcut Procuratura Generală: că nu a comis abuzuri, că procuratura nu s-a lăsat implicată în hărțuirea oamenilor de afaceri...”

Europa Liberă: ...jurnaliștilor, altor demnitari...

Maia Sandu: „...că procuratura nu s-a lăsat implicată în urmărirea oponenților politici ai celor de la guvernare. Acesta este un lucru bun, dar nici pe departe nu este suficient, pentru că noi plătim procurorii nu doar pentru ca să nu ne abuzeze drepturile, noi plătim procurorii ca să prevină furtul banilor publici, pentru ca să sancționeze abuzurile și ilegalitățile care deja s-au comis și pentru ca să contribuie la reîntoarcerea acestor bani care au fost furați din bugetul de stat, banii care sunt banii comuni ai cetățenilor. Și aici eu nu am auzit lucruri convingătoare din partea procurorului general, dar nu vreau să elaborez prea mult acum, înainte să intru în funcție și să pot să am o discuție foarte serioasă pe aceste probleme.”

Europa Liberă: Dar, oricum, s-a promis că 2021 ar putea să fie anul când cetățenii Republicii Moldova vor cunoaște adevărații făptași care au făcut să dispară miliardul din haznaua statului?

Maia Sandu: „Eu cred că au fost suficiente conferințe de presă în care s-a vorbit despre făptași, nu au existat alte acțiuni și cel mai mult ce mă deranjează pe mine în activitatea procuraturii este că astăzi se întâmplă hoții; astăzi oamenii sunt furați; astăzi bugetul este furat, iar după asta vine guvernul și ne spune că nu are bani ca să ajute agricultorii, nu are bani ca să ajute bătrânii cu venituri mici. Deci, cel mai grav lucru care se întâmplă este că astăzi procuratura nu intervine să oprească aceste scheme de furt al banului public.”

Europa Liberă: Dar de ce nu ar interveni, dacă de cunoaște acest lucru?

Maia Sandu: „Aceasta este foarte bună întrebare și exact întrebarea aceasta vreau să o adresez și eu procurorului general.”

Cel mai grav lucru care se întâmplă este că astăzi procuratura nu intervine să oprească aceste scheme de furt al banului public...

Europa Liberă: Apropo, pentru că, este adevărat, ați câștigat cu mesajul anticorupție și cetățenii așteaptă și o justiție independentă, și o justiție reformată, și o justiție care ar lucra în interesul cetățeanului, o reformă a justiției se face cu legi noi sau cu oameni noi, sau cum înțelegeți Dvs. să se facă ordine în justiție?

Maia Sandu: „Este un complex de măsuri și este o abordare corectă, pentru că o reformă a justiției se face și prin numirea în funcția de judecători doar a oamenilor onești și în următorii 2-3 ani un număr important de judecători urmează să fie numiți în sistem, toți acești oameni care candidează pentru aceste funcții vor trece prin evaluările pe care le voi face eu cu echipa mea de la președinție. Și vreau să le transmit tuturor celor care intenționează să aplice, să aplice doar cei care nu au probleme de integritate, pentru că, dacă vor aplica cei care au probleme de integritate, ei o să-i scot la stâlpul rușii. Foarte obiectiv și corect o să analizez fiecare dosar în parte, dincolo de ceea ce o să analizeze Consiliul Superior al Magistraturii, și acesta va fi un pas important, așa încât toți cei care vor intra în sistem de acum încolo vor fi doar oameni integri. Pentru cealaltă parte, pentru cei care deja sunt în sistem este nevoie de o curățare a sistemului și aici o să vin cu proiectul de lege pe care l-am elaborat împreună cu echipa încă anul trecut când eram în guvern, proiectul care presupune evaluarea externă a judecătorilor și a procurorilor. Deci, acestea sunt două exemple de acțiuni care să conducă...”

Europa Liberă: O evaluare externă ar fi colacul de salvare pentru o reformă adevărată în justiție?

Maia Sandu: „Ambele lucruri. Pentru cei care sunt deja în sistem, și în sistem avem, din păcate, și judecători, și procurori corupți, care fac jocuri – unii lucrează pentru Platon și-și iau simbria de la Platon, alții lucrează pentru Dodon, alții lucrează pentru Plahotniuc, pentru Șor... Noi cu toții cunoaștem aceste lucruri. Bineînțeles că acești oameni la prima etapă trebuie scoși din sistem și la a doua etapă trebuie anchetați, dar ca să fie anchetați, trebuie să avem judecători independenți și procurori independenți. Pentru că ce se întâmplă acum, chiar dacă uneori procuratura își face treaba, ajunge dosarul în instanța de judecată și instanța de judecată decide altfel, pentru că are conexiuni cu un grup sau altul. Deci, ambele lucruri sunt foarte importante și primul, cel care ține de numirea noilor judecători, ține mai mult de procesul de la CSM și de președinție; al doilea ține de parlament și, da, eu voi merge în parlament pentru a cere votul deputaților pentru această lege. Și dacă nu se va întâmpla acest lucru, evident va fi un argument în plus pentru cetățeni că avem nevoie de alegeri parlamentare anticipate, pentru că în campania electorală am vorbit despre această lege, despre evaluarea judecătorilor și procurorilor în funcție de averea pe care o au și de posibilitatea de a justifica averea pe care o au prin salariu și venituri legale și doi: calitatea deciziilor pe care le-au dat. Și vreau să vă spun că există sprijin 100% pentru această lege. Probabil este unul din puținele cazuri când întreaga societate este de acord cu această lege.”

În sistem avem, din păcate, și judecători, și procurori corupți, care fac jocuri – unii lucrează pentru Platon, alții pentru Dodon, alții pentru Plahotniuc, pentru Șor...

Europa Liberă: Chiar și Dvs. cu multe ocazii amintiți că și în sistemul judecătoresc există oameni integri, oameni onești. Ar exista o evaluare? Totuși, care e gradul de corupție în acest domeniu?

Maia Sandu: „E greu să spunem acest lucru și tocmai de asta e nevoie de această evaluare. Cu siguranță, și în instanțele de judecată, și în procuratură există oameni onești. Acești oameni au fost întotdeauna presați, ei nu au fost promovați, dimpotrivă, ei au avut probleme, pentru că au încercat să păstreze caracterul obiectiv al acestor cazuri și, da, noi o să ne sprijinim și pe această forță sănătoasă din sistem, pentru că trebuie să fie o combinație de eforturi – sistemul trebuie și dinăuntru să se curețe, și să vină și din afară această evaluare externă. Din păcate, nu putem conta doar pe evaluarea internă. Noi avem mai mult de un an de când a plecat Plahotniuc și, iată, sistemul... Sigur că Igor Dodon a venit și a încercat să-l controleze, dar nu a reușit într-un an de zile să captureze tot sistemul. Deci, sistemul, într-un fel, a avut o perioadă în care a putut să demonstreze că poate să se curețe. Iată a scăpat de o oprimare și încă cealaltă nu a reușit să pună tot controlul, să pună mâna pe tot sistemul. Nu s-a întâmplat, din păcate. De asta noi spunem că este nevoie de evaluare externă, pentru că pe intern în continuare există cumătrism, există personaje foarte obscure care au ajuns în funcții înalte de conducere în sistemul judecătoresc și continuă să facă aceleași jocuri.”

Europa Liberă: Dar, în opinia Dvs., care dosare grele ar trebui să aibă finalitate astfel încât cetățenii să înceapă să recâștige încrederea în justiție?

Maia Sandu: „Eu cred că urgența este să se oprească schemele care există astăzi și despre ele scrie presa de investigație în fiecare zi, pentru că asta înseamnă că în continuare oamenii sunt furați. De ce în 2019 în guvern noi am acordat așa mult timp și așa multă atenție opririi schemelor? Pentru că noi am vrut să ținem banii în buget, să nu permitem ca acești bani să fie furați în continuare. Asta este o prioritate ca acolo unde astăzi se fură, să fie oprite toate aceste scheme, banul să fie salvat și, respectiv, realocat pentru oameni. În al doilea rând, sunt aceste cazuri de corupție mare pe care le cunoaște toată lumea, inclusiv în afara țării. Este vorba despre furtul miliardului, este vorba despre concesionarea Aeroportului Chișinău, este vorba despre laundromatul rusesc, pentru că au fost sume foarte mari și pentru că au fost implicate instituțiile statului și asta este foarte grav; este vorba despre finanțarea ilegală a partidelor politice și a campaniilor electorale. Repet: corupția în stat începe de la corupția în politică și aici am văzut o atitudine de neînțeles din partea procurorului general actual, când nu a vrut să se implice pe acest segment. Asta este greșit, din punctul meu de vedere. Luăm și cazul Bahamas, dar și multe alte cazuri, care țin de finanțarea ilegală a campaniilor electorale și a partidelor. Și, bineînțeles, alte cazuri care sunt importante și prin care au fost scoși bani mari din bugetul statului.”

Europa Liberă: Dar când amintiți și despre soarta Aeroportului internațional, mai mizați că acest obiectiv strategic ar putea să revină în posesia statului?

E nevoie ca în completul de judecători care se ocupă de concesionarea aeroportului să fie oameni independenți...

Maia Sandu: „Aici sunt două căi și am vorbit despre ele de nenumărate ori. Primul este procesul de judecată pe care l-am intentat noi cu privire la faptul că acordul de concesionare a fost semnat cu încălcarea legii și noi am cerut în instanța de judecată să fie desfăcut acest contract. Din păcate, nici până astăzi nu am auzit să se întâmple măcar o ședință a Curții, deci a judecătorilor care examinează acest caz. Pe de altă parte, procuratura la fel examinează acest proces de concesionare a aeroportului și suspiciunea pe care o aveau ei, cel puțin la momentul în care am discutat eu, că bani de la Banca de Economii au fost folosiți ulterior pentru a investi în aeroport și pentru a îndeplini angajamentele de investiții conform contractului de concesionare. Deci, pe ambele direcții trebuie să se muncească, dar ca să se muncească e nevoie ca în completul de judecători care se ocupă de concesionarea aeroportului să fie oameni independenți, nu cumpărați de actualii administratori ai aeroportului și la procuratură iarăși să vedem cine se ocupă de acest caz și de ce nu se aude nimic.”

Europa Liberă: Dar mai mizați și pe recuperarea banilor dispăruți din furtul miliardului, pentru că atât de anevoioasă este această cale de recuperare a acestor bani dispăruți, că lumea își pierde încrederea că ar mai putea fi întors ceva?

Maia Sandu: „Lucrurile au fost făcute intenționat. Deci, încâlcirea ițelor, dacă pot să spun așa, a fost făcută intenționat așa încât să treacă cât mai mult timp și să nu se poată recupera banii. Da, eu contez pe recuperarea banilor și vreau să văd ce anume a făcut Procuratura Generală între timp și cât de mult a avansat și, pe de altă parte, da, eu o să folosesc relațiile mele externe cu alte țări care sunt vizate sau în care sunt instituții sau bănci care au fost vizate de aceste transferuri, ca să putem din ambele direcții să grăbim lucrurile și să identificăm aceste resurse.”

Europa Liberă: Cât de transparentă vi se pare, actualmente, activitatea bancară?

Maia Sandu: „Din câte vedem noi, se duc lupte grele în continuare și aceste lupte grele sunt provocate, în special, de eliberarea lui Platon de la închisoare. Aici este vorba și de sectorul bancar, și de sectorul de asigurări. Iarăși cu ochiul liber se vede ce se întâmplă acolo, pentru că au scris mai multe surse media despre atacurile raider pe care le-a reluat, ca să spun așa, Platon asupra sistemului de asigurări și nu contează că întâi a fost făcut un atac raider, după care ei preiau unul de la altul, noi vorbim despre proprietatea statului de unde au început aceste atacuri raider și, respectiv, aceste lucruri trebuie oprite. De asta, iată, aici este întrebarea mea către Procuratura Generală. Și doi: în sistemul bancar, pentru că există suficiente informații că se încearcă recuperarea, așa cum se zice, din partea lui Platon a acțiunilor în unele bănci, în situația în care aceste acțiuni acum aparțin unor companii străine. Și dacă aceste acțiuni vor fi preluate de Platon, ulterior statul Republica Moldova va trebui să plătească în instanțe internaționale despăgubiri, iar asta înseamnă cetățenii Republicii Moldova. Tocmai de aceea acest subiect este foarte important și trebuie să avem o Bancă Națională care să poată să apere sistemul bancar și să avem o procuratură care să deschidă ochii și să intervină înainte ca aceste hoții să se întâmple.”

Europa Liberă: Dvs. insistați pe rezolvarea unor probleme destul de sensibile în societatea moldavă și, pe de altă parte, criticii continuă să vă amintească că ar trebui să țineți cont de împuternicirile, atribuțiile pe care le are președintele într-un stat parlamentar și acolo unde există separația puterilor. Credeți că ar fi un amestec dacă le cereți socoteală unor entități din Republica Moldova să-și facă treaba așa cum trebuie s-o facă în baza spiritului și buchiei legii?

Maia Sandu: „Repet: acest mandat, și este un mandat puternic, mi-a fost dat anume pentru ca să contribui la curățarea instituțiilor statului de influențe corupte, pentru ca să consolidăm independența instituțiilor și pentru ca să consolidăm capacitatea acestor instituții ca ele să poată să-și facă treaba și asemenea ilegalități și abuzuri să nu se mai întâmple. Pe de altă parte, corupția este un risc la adresa securității statului, este, probabil, cel mai mare risc la adresa securității statului și, pornind de la aceste lucruri și de la împuternicirile și responsabilitățile pe care le am pe domeniul securității statului, eu o să folosesc toate instrumentele și o să folosesc inclusiv sprijinul public pentru ca să avansăm pe această agendă. Știu că nu va fi simplu, știu că se vor opune foarte mulți, dar acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem pentru țară astăzi și pentru oameni.”

Statul este slab, pentru că a fost adus în situația asta din cauza corupției...

Europa Liberă: Ați vorbit despre un risc la adresa securității naționale a Republicii Moldova. Care ar fi alte riscuri?

Maia Sandu: „Există și alte riscuri, bineînțeles, dar cele mai mari riscuri pornesc de la faptul că avem un stat slab. Statul este slab, pentru că a fost adus în situația asta din cauza corupției. Atunci când vine un politician și-și cumpără judecători, vine alt politician și-și cumpără procurori sau își cumpără oameni la Banca Națională, își cumpără asta înseamnă că le plătește salarii, așa zis, ca să îndeplinească anumite sarcini, anumite chestii care vin împotriva interesului național. Și atunci când ai un stat slab, cu instituții slabe, unde funcționarii pot fi cumpărați de oricine, atunci acest stat este slab și în raport cu pericolele interne, și în raport cu pericolele externe. De asta trebuie să muncim, să avem instituții de stat care sunt responsabile de sarcinile pe care le au și sancțiunile pentru cei care încalcă legea, pentru cei care trădează interesul cetățenilor și interesul național trebuie să fie foarte dure.”