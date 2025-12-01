Netanyahu, la tribunal, prima dată după ce a cerut să fie grațiat în procese de corupție care divizează Israelul

Politicienii din opoziție s-au pronunțat împotriva cererii, unii susținând că orice grațiere ar trebui să fie condiționată de retragerea lui Netanyahu din politică și de recunoașterea vinovăției. Alții au afirmat că premierul trebuie mai întâi să convoace alegeri naționale, cel mai târziu în octombrie 2026, înainte de a solicita vreo grațiere, notează Reuters.

Naftali Bennett, fost prim-ministru, a declarat că ar susține încheierea procesului dacă Netanyahu ar fi de acord să se retragă din politică „pentru a scoate Israelul din acest haos”.

„Astfel, putem lăsa totul în urmă, ne putem uni și reconstrui țara împreună”, a declarat Bennett, liderul coaliției care a câștigat alegerile din 2021, înlăturându-l pe Netanyahu din funcție. Netanyahu a câștigat alegerile din anul următor și a revenit la putere.

Sondajele arată că Bennett are șansele cele mai mari să conducă următorul guvern dacă Netanyahu ar pleca de la putere.

Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, a fost pus sub acuzare în 2019 pentru luare de mită, fraudă și abuz de putere, după ani de anchete. Procesul său a început în 2020.

Prim-ministrul a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală și nu și-a recunoscut vina în cererea de grațiere.

Câțiva manifestanți s-a adunat luni în fața tribunalului din Tel Aviv, unii dintre ei purtând salopete portocalii de tipul celor folosite în închisori și cerându-i lui Netanyahu să meargă la închisoare.

Presa liberală din Israel crede că șeful statului trebuie să respingă cererea de grațiere, care s-ar baza pe argumente politice false.

„Dacă (președintele israelian Isaac) Herzog va accepta această cerere, Netanyahu nu va reuși să vindece diviziunile din națiune, așa cum promite. Nimeni nu-l poate schimba pe acest prim-ministru la vârsta de 76 de ani.”, scrie într-un editorial din ediția de luni a ziarului Times of Israel Shalom Ierushalmi.

„Netanyahu nu este o figură unificatoare, ci mai degrabă cineva care prosperă pe fondul conflictelor sociale interne și care le-a alimentat de mult timp, cu mult înainte de începerea anchetelor penale împotriva sa, în 2016.”

Într-o scrisoare adresată președintelui Isaac Herzog, publicată duminică, avocații lui Netanyahu au afirmat că frecventele convocări în fața instanței îl împiedică pe prim-ministru să guverneze. O grațiere ar fi benefică și pentru țară, au afirmat ei.

Aliații coaliției de dreapta a lui Netanyahu au susținut cererea acestuia, care a venit la două săptămâni după ce Trump i-a scris lui Herzog, cerându-i să ia în considerare grațierea lui Netanyahu și calificând procesele drept „urmăriri penale politice și nejustificate”.

În alegerile recente, rivalii lui Netanyahu au făcut din procesele sale o temă centrală a campaniei electorale. Multe sondaje indică faptul că la următoarele alegeri coaliția sa, cea mai de dreapta din istoria Israelului, ar avea dificultăți în a obține suficiente locuri pentru a forma următorul guvern.

