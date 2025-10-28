O comisie ONU acuză Rusia de noi crime împotriva umanității în Ucraina

Documentul, care urmează să fie prezentat Adunării Generale a ONU în această săptămână, susține că atacurile „echivalează cu crima împotriva umanității constând în transferul forțat al populației”.

Comisia care a realizat ancheta susține că atacurile cu drone au avut loc timp de un an și au avut ca scop alungarea civililor din casele lor în trei regiuni sudice din Ucraina, lângă linia frontului, și într-o zonă de lângă râul Nipru.

„Autoritățile ruse au coordonat în mod sistematic acțiuni pentru a alunga civilii ucraineni din locul lor de reședință prin atacuri cu drone, precum și deportări și transferuri”, arată autorii documentului.

Concluziile la care au ajuns investigatorii se bazează pe interviuri realizate cu 226 de persoane, inclusiv victime, martori, lucrători umanitari, autorități locale, dar și pe sute de videoclipuri online verificate.

Unii dintre supraviețuitorii intervievați de anchetatorii ONU au declarat că se simțeau „vânați”.

Comisia, a fost înființată de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU la scurt timp după ce Moscova și-a lansat invazia în Ucraina, în februarie 2022.

În luna mai a aceluiași an, experții ONU au concluzionat că atacurile cu drone ale Rusiei asupra civililor, de-a lungul unei porțiuni de 100 de kilometri pe malul drept al râului Nipru, în regiunea Herson, constituiau crime împotriva umanității „sub forma omorului”.

Actualul document de anchetă extinde regiunea în care au fost comise astfel de acte la o porțiune de teritoriu ucrainean din regiunile Herson, Dnipropetrovsk și Nikolaev, iar autorii spun că atacurile au făcut parte dintr-o politică coordonată de alungare a civililor.

„De peste un an, forțele armate ruse au direcționat atacuri cu drone împotriva unei game extinse de ținte civile, inclusiv oameni, case sau clădiri, puncte de distribuție umanitară și infrastructură energetică critică”, arată documentul publicat de anchetatorii ONU.

Prin acțiuni coordonate de un comandament centralizat, trupele ruse „țintesc în mod intenționat civili și obiective civile și provoacă răni și distrugeri”, se mai arată în concluziile anchetei.

„Ei lovesc chiar și primii respondenți”, notează documentul, referindu-se la echipajele de ambulanță și pompieri, și adaugă că atacurile au avut loc în mod repetat, în ciuda marcajelor clare de pe vehicule.

În rapoarte anterioare, comisia de anchetă ONU a transmis că transferul forțat și deportarea de către Rusia a copiilor ucraineni în zone aflate sub controlul său echivalează cu crime de război și posibile crime împotriva umanității.

Moscova nu recunoaște comisia și nu a răspuns e cererilor sale de acces, informații și întâlniri.

Rusia neagă, de asemenea, că ar ataca în mod intenționat civili în Ucraina, în ciuda dovezilor prezentate de la începutul războiului de instituții și organizații internaționale specializate.

