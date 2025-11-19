O dronă a intrat 8 kilometri în România, iar în Polonia s-au ridicat avioane militare, pe fondul bombardării vestului Ucrainei

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu (...) au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România”, arată un comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

MApN mai transmite că la ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

„Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59. Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii”, mai arată comunicatul MApN.

Autoritățile românești nu spun cui ar fi putut aparține drona.

Incidentul vine la două zile după ce un atac rusesc cu drone asupra portului Ismail a incendiat o navă cisternă de pe Dunăre care transporta gaz lichefiat. Din cauza riscului de explozie, populația din două sate din România, Plauru și Ceatalchioi, a fost evacuată, până când incendiul de pe vas a fost stins.

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, în urma unor atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a fost anunțată o cădere de material militar în zona localității Grindu, din județul Tulcea.

România se numără printre țările NATO care și-au simplificat în ultimele luni legislația privind paza spațiului aerian pentru a putea doborî la nevoie drone. Asemenea schimbări legislative s-au făcut de pildă și în Germania, unde în această toamnă aeroportul din Munchen, al doilea cel mai mare din țară, a fost blocat o noapte întreagă de apariția unor drone suspecte.

Alertă în Polonia

Avioane poloneze și ale aliaților din NATO au fost ridicate în aer, miercuri dimineață, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, au anunțat forțele armate ale țării membre NATO, potrivit Reuters.

Ucrainenii au anunțat că a fost lovită regiunea orașelor Lvov și Ternopil, aproape de granița poloneză.

„Rusia atacă din nou infrastructura noastră energetică”, a declarat Ministerul Energiei din Ucraina pe aplicația de mesagerie Telegram. „Au fost necesare întreruperi de curent de urgență în mai multe regiuni din Ucraina.”

Amploarea pagubelor materiale nu a fost clară imediat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că în atacurile rusești asupra vestului Ucrainei au fost ucise nouă persoane.

Două aeroporturi din estul Poloniei au fost închise mai multe ore, miercuri dimineață, din cauza loviturilor rusești din Ucraina vecină.

Incidentele au loc la o zi după ce Polonia a spus că a reținut două persoane suspectate de sabotaj pe linia ferată care face legătura cu Ucraina, folosită inclusiv pentru transportul de armament. Autoritățile de la Varșovia spun că ar fi vorba de doi ucraineni „racolați” de serviciile de informații rusești.

Scris cu informații de la Europa Liberă România și Reuters.

