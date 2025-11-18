Sătenii din Delta Dunării revin la casele lor, după evacuări în premieră, provocate de raiduri rusești în Ucraina

Evacuarea a două sate – prima de acest gen din România ca urmare a războiului din Ucraina – a avut loc după ce atacul aerian, care a durat de duminică seara până luni dimineața, a incendiat o navă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL).

De la invadarea Ucrainei în 2022, Moscova a atacat în repetate rânduri porturile ucrainene din regiunea Dunării, declanșând alerte în România vecină.

Nava cisternă Orinda, lovită de dronele rusești lângă Ismail, naviga sub pavilion turcesc și a fost ancorată în portul Ismail din data de 12 noiembrie 2025, potrivit relatărilor de la Europa Liberă România.

Înainte de evacuare, locuitorii satului au primit alerte pe telefoanele mobile, avertizându-i cu privire la posibile obiecte care ar putea cădea la sol după atac.

Potrivit Ministerului Apărării din România, „nu au fost detectate incursiuni neautorizate în spațiul aerian național” după ce „forțele Federației Ruse au atacat zone din Ucraina situate în apropierea frontierei fluviale cu România” în noaptea de duminică spre luni.

„Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina”, se mai arată în comunicat.

Vineri, Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat convocarea ambasadorului rus după ce fragmente ale unei drone s-au prăbușit pe teritoriul țării membre NATO în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

România, care are o graniță de sute de kilometri cu Ucraina invadată de ruși, a semnalat în repetate rânduri căderi de fragmente de drone pe teritoriul ei. Ca și alte țări din NATO și UE, ea și-a modificat legea pentru a facilita doborârea unor asemenea drone, în viitor.

Rușii atacă des infrastructura portuară ucraineană de la Dunăre, încercând să obstrucționeze cât pot comerțul și alimentarea cu energie, mai ales. Forțele ruse au lovit în trecut și o stație de comprimare a gazelor, importantă și pentru R. Moldova.

Ambasada Rusiei la București a calificat convocarea de vineri a ambasadorului rus drept „un eveniment teatral” într-un mesaj postat pe Telegram, respingând „orice speculații privind o presupusă încălcare intenționată a integrității teritoriale a României și orice amenințări la adresa securității sale din partea Rusiei”.

Scris cu informații de la AFP și Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te