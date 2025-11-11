Un nou atac rusesc în regiunea Odesa. Posibile fragmente de dronă căzute în România

Șeful administrației militare regionale, Oleh Kiper, a scris pe Telegram că au fost deteriorate obiective din infrastructura civilă energetică și de transport, „în ciuda activității intense a forțelor de apărare antiaeriană”.

Salvatorii au lichidat câteva incendii izbucnite în urma atacului în care a fost avariat un depou al companiei de cale ferată, „Ukrzaliznytsia”, a mai scris Kiper, adăugând că infrastructura critică a regiunii funcționează pe generatoare, iar punctele de reziliență au fost activate.

În România, ministerul Apărării Naționale a spus că, în urma atacului de peste noapte în Ucraina, posibile fragmente de dronă au fost găsite pe teritoriul românesc, la o distanță de 5 km de graniță. Populația din zonă a fost alertată să se adăpostească.

Atacul survine în urma unor bombardamente ale Rusiei asupra rețelelor electrice ucrainene la sfârșitul săptămânii trecute, care a lăsat mai multe orașe în beznă și a dus la deconectări planificate ale curentului în numeroase regiuni ucrainene pentru a înlătura pagubele. Pe 10 noiembrie, alimentarea cu energie electrică nu fusese restabilită încă peste tot în Ucraina.

Republica Moldova depinde și ea de Ucraina pentru importul de energie electrică din România, folosind o linie de înaltă tensiune care trece prin regiunea Odesa.

Forțele armate ruse atacă în mod sistematic regiunile Ucrainei folosind diverse tipuri de armament, inclusiv drone de atac, rachete, bombe ghidate aer-sol (KAB) și lansatoare multiple de rachete.

Conducerea Rusiei neagă că armata rusă ar ținti în mod deliberat infrastructura civilă a orașelor și satelor din Ucraina, în ciuda dovezilor privind contrariul.

Înainte de începutul iernii, a patra de la invazia rusească la scară largă în Ucraina, Rusia și-a intensificat campania de lovituri asupra rețelelor electrice ucrainene, dar și asupra instalațiilor și conductele de gaze în ceea ce autoritățile ucrainene descriu drept un efort pentru a lăsa populația în frig și a o demoraliza.

