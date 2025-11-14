Aproape toate sectoarele Kievului, atacate de ruși din aer, vineri

Moscova, care a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în februarie 2022, și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii, țintind în special instalațiile energetice și sistemele feroviare ucrainene, precum și zonele rezidențiale, în ultimele luni.

Rachete și drone au lovit infrastructura critică din capitală vineri, a declarat Mikola Kalașnik, șeful administrației militare regionale din Kiev.

Primarul Vitali Kliciko a calificat evenimentele drept „un atac masiv al inamicului”, afirmând că forțele de apărare aeriană sunt în acțiune.

O persoană a fost ucisă și cel puțin 15 au fost rănite în atac, potrivit serviciilor de urgență ucrainene, care au adăugat că „peste 40 de persoane au fost salvate” din incendii și distrugeri în tot orașul.

Anterior, Kliciko a vorbit despre incendii sau pagube la clădiri în opt din cele 10 sectoare ale Kievului, spunând că echipele medicale de urgență au fost trimise în toate aceste zone.

El a spus că printre persoanele spitalizate se află o femeie însărcinată, precum și un bărbat în „stare extrem de gravă”.

„Secțiuni ale rețelelor de încălzire au fost avariate”, a scris el pe Telegram, unele clădiri din districtul Desnianski din nord-estul orașului rămânând temporar fără încălzire.

Alimentarea cu energie electrică și apă ar putea fi, de asemenea, întreruptă, a adăugat el.

Zelenski, în vizită pe front

Președintele Volodimir Zelenski a vizitat joi unitățile militare din apropierea frontului sud-estic al Ucrainei, avertizând asupra necesității de a consolida liniile după ce au pierdut teren.

Zelenski, a cărui conducere se confruntă cu un scandal de corupție, a declarat că situația din apropierea satului Orihiv este „una dintre cele mai dificile” și că respingerea forțelor ruse din acea zonă era esențială pentru protejarea orașului Zaporijia.

„Dacă Ucraina nu remediază aceste lacune, forțele ruse ar putea avansa mai departe spre vest — nu numai apropiindu-se de Zaporijia, ci și riscând izolarea unităților ucrainene din sud”, a spus el.

Pavlo Palisa, un oficial militar din cadrul biroului președintelui, a declarat că forțele ruse caută puncte slabe și profită de condițiile meteorologice cețoase pentru a încerca să ocolească pozițiile ucrainene din sud-est.

Zelenski s-a întâlnit cu soldații într-un buncăr, a discutat cu comandanții militari și a depus flori pentru soldații decedați - în timpul călătoriei sale. El a declarat că a discutat despre deciziile necesare pentru consolidarea apărării ucrainene, inclusiv personalul și echipamentul.

