Ucraina a lovit cu drone Volgogradul. Un om a murit, 13 aeroporturi rusești au fost închise

El a mai spus că „balcoanele au fost avariate, ferestrele caselor din apropiere au fost sparte”, iar un bărbat de 48 de ani a murit.

„Resturile căzute au provocat un incendiu într-o zonă industrială din districtul Krasnoarmeiski”, a mai declarat Bocearov, adăugând că pompierii au stins focul.

Volgograd, situat la aproximativ 400 de kilometri de granița ruso-ucraineană, este un centru industrial care găzduiește rafinării de gaz și petrol.

Acolo se află și marea rafinărie Lukoil, atacată repetat de Ucraina. În 2024, rafinăria din Volgograd a prelucrat 13,7 milioane de tone metrice de petrol, adică 5,1% din volumul total al rafinăriilor rusești.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că 75 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte, dintre care 49 tocmai în regiunea Volgograd.

Mass-media rusă a informat că 13 aeroporturi din Rusia au suspendat zborurile în urma atacului cu drone din noaptea de miercuri spre joi.

Ucraina a intensificat recent atacurile cu drone și rachete asupra teritoriului rus, țintind zone industriale într-o campanie care a dus la creșterea prețurilor la combustibil în Rusia.

La începutul lunii trecute, Ucraina a lovit o rafinărie din regiunea Krasnodar din sudul țării, precum și un terminal petrolier și un depozit de muniție din peninsula Crimeea, anexată de Rusia, potrivit autorităților ruse.

Moscova, ale cărei forțe au lansat o ofensivă pe scară largă asupra Ucrainei în 2022, a intensificat, de asemenea, atacurile aeriene asupra instalațiilor energetice și sistemelor feroviare ucrainene.

În ce privește frontul terestru, Rusia a declarat miercuri că forțele sale avansează spre nord la Pokrovsk, în regiunea Donețk, în încercarea de a prelua controlul total asupra orașului ucrainean.

Armata rusă afirmă că controlează în prezent peste 19% din teritoriul Ucrainei, adică aproximativ 116.000 km pătrați.

Hărțile pro-ucrainene arată că Rusia a ocupat peste 3.400 km pătrați din teritoriul ucrainean în acest an, iar aceleași hărți indică faptul că, la sfârșitul anului 2023, Rusia controla 18% din teritoriul Ucrainei.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

