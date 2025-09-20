O sesiune foto a împiedicat-o pe fiica vitregă a șefului „Rostec”, Cemezov, să scape de sancțiunile UE

Nicole Kidman, Penelope Cruz, Uma Thurman, Kate Winslet.

Și Anastasia Ignatova?

În 2017, Ignatova a fost singura persoană ce nu era actriță sau vedetă și care a apărut în calendarul anual realizat de compania italiană de anvelope Pirelli, alături de vedetele de la Hollywood menționate mai sus și de alte staruri, printre care Alicia Wikander, Julianne Moore, Helen Mirren și Leya Seydoux.

Puțin cunoscută publicului din Rusia sau din afara acesteia, Ignatova este fiica vitregă a lui Serghei Cemezov, șeful conglomeratului de stat Rostec – producătorul armelor folosite în războiul Rusiei împotriva Ucrainei – și un vechi confident al președintelui Vladimir Putin.

Uniunea Europeană invocă acum prezența lui Ignatova în calendar ca dovadă în sprijinul refuzului său de a renunța la sancțiunile impuse acesteia în aprilie 2022 pentru invadarea Ucrainei, relatează proiectul de investigații în limba rusă al RFE/RL, Sistema.

Ignatova contestă sancțiunile în fața Curții UE, argumentând că nu beneficiază de activele controlate de tatăl său vitreg Cemezov, care se află sub incidența sancțiunilor UE din 2014 pentru subminarea integrității teritoriale a Ucrainei.

„Singurul motiv plauzibil”

Consiliul Uniunii Europene nu este de acord cu această afirmație.

Într-o scrisoare adresată avocaților lui Ignatova, obținută de Sistema, consiliul a menționat calendarul ca fiind una din dovezile ce arată că ea profită de relația sa cu Cemezov.

Parteneriatul existent la acea vreme între Pirelli și Rostec era „singurul motiv plauzibil” pentru includerea lui Ignatova în calendar, se spune în scrisoare. Consiliul crede că a aceasta „ar arunca lumină asupra legăturii strânse” dintre ea și Chemezov.

Calendarul prezintă de obicei „persoane celebre aparținând... show-business-ului global și cu siguranță nu profesori universitari”, se mai spune în scrisoare.

Pe site-ul calendarului, Ignatova era prezentată ca profesor de teorie politică la Universitatea de Stat din Moscova și un „invitat special” pe care fotograful Peter Lindbergh l-a întâlnit în 2015.

Sistema a cerut comentarii de la Ignatova și Pirelli, dar niciuna dintre părți nu a răspuns imediat la solicitări.

Uniunea Europeană a convenit luna aceasta să prelungească interdicțiile de viză și înghețarea activelor pentru Ignatova și altor peste 2.600 de persoane și entități până la jumătatea lunii martie 2026.

Putin și Cemezov la Dresda

În draft-ul scrisorii obținut de Systema, Consiliul UE a indicat trei proprietăți care, potrivit acestuia, demonstrează că Ignatova a beneficiat de relația sa cu Cemezov: o companie cu sediul în Belize numită Elsamex; o vilă în Marbella, Spania; și un superyacht în valoare de 130 de milioane de dolari, „Valerie”, despre care avocații lui Ignatova au afirmat că a fost vândut. Consiliul UE s-a arătat sceptic cu privire la această afirmație.

Ignatova, în vârstă de 38 de ani, este fiica soției lui Cemezov, Ekaterina Ignatova, din prima căsătorie a acesteia. Ea a obținut o diplomă de master în științe politice la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova în 2013 și a ținut cursuri acolo. Este coautoare la o monografie despre „politica de stat în domeniul tehnologiei de vârf”, în care Cemezov este identificat ca editor.

În 2017, Ignatova a devenit directoarea unei companii numite Farmapt, care, potrivit registrului comercial, nu are alți angajați. Ea este, de asemenea, implicată într-o companie care deține proprietăți în Moscova, evaluate, în 2020, la 7 milioane de dolari.

Cemezov, în vârstă de 72 de ani, este director general al Rostec din 2007. El este apropiat de Putin încă din perioada în care erau ofițeri ai KGB-ului sovietic, detașați în Germania de Est comunistă în anii 1980, când locuiau în același bloc de apartamente din Dresda. În 1996, când a devenit șeful de cabinet al președintelui Boris Elțîn, Putin l-a pus pe Cemezov în fruntea departamentului de relații economice externe al Kremlinului.

Cemezov a sprijinit invazia în Ucraina și a repetat narațiunile lui Putin în declarații publice, acuzând Statele Unite și aliații occidentali că au provocat conflictul și afirmând că aceștia riscă să declanșeze un război mondial.

Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te