O zi cu vânătorii de drone rusești, pe frontul din Ucraina

Ei călătoresc împreună cu brigada 35 Infanterie Marină a Ucrainei, într-un vehicul blindat încărcat cu soldați și provizii. Atmosfera e optimistă și cel puțin un soldat... începe să cânte.

Când ajung la destinație, soldații descarcă în grabă proviziile, printre care și un generator nou, iar apoi se retrag în pădure. Într-un adăpost luminos și spațios îi întâlnesc pe operatorii de drone Valerii și Andrii.

Aceștia sunt staționați acolo de câteva luni, Valerii s-a înrolat după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, din 2022, și este de profesie specialist IT. Când nu e la datorie, scrie o teză de masterat în informatică.

„Îmi dedic timpul studiului pentru că, sincer, studiul mă ajută să supraviețuiesc în aceste condiții. Prin studiu pot să văd lucrurile altfel decât înainte, iar asta îmi schimbă perspectiva și îmi este mai ușor să duc la capăt sarcinile care îmi revin”, spune el.

Ei folosesc drone de recunoaștere de tip Furia, cu aripă fixă, fabricate în Ucraina, pentru a identifica pozițiile rusești.

„În ultimele noastre zboruri am reușit să lovim două tancuri rusești, un sistem de lansatoare multiple de rachete inamic și o piesă de artilerie”, spune Valerii.

Odată cu ivirea zorilor, echipajul iese afară pentru a pregăti o dronă de lansare. Pornesc generatorul abia livrat, dar îl opresc repede, de teamă să nu fie ținta unui atac rusesc.

„Cred că aud ceva. Un fel de dronă de recunoaștere, în apropiere. Da, e o dronă de recunoaștere. Haideți înăuntru”, spune Andrii, în timp ce toți se retrag în grabă în adăpost.

După ce pericolul trece, verifică drona: bateria e încărcată, camera funcționează, iar elicea e intactă. Odată ce totul e în regulă, Andrii lansează drona folosind o catapultă elastică pentru a o ridica în aer.

Este primul dintre mai multe zboruri efectuate pe parcursul zilei. De fiecare dată, drona revine și desfășoară o parașută pentru a ateriza ușor la locul de lansare. În cele din urmă, echipajul localizează ceea ce cred a fi o piesă de artilerie rusească, iar echipa ajută la ghidarea unui atac cu dronă.

„Am lovit o piesă de artilerie, dar, din păcate, nu știm dacă am reușit să o avariem”, spune Andrii, întors în adăpost, în fața unei baterii de monitoare și comenzi.

Ziua de muncă s-a încheiat și e vremea cinei.

„Slavă Domnului, toată lumea este vie și nevătămată”, spune Valerii. „Recunoașterea a fost eficientă și acum putem împărtăși succesul. Vă mulțumesc, băieți, că sunteți aici. Poftă bună.”

