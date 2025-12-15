Organizatorii Eurovision se bucură că revin Moldova și România, în vreme ce alte țări boicotează din cauza Israelului

Pe 4 decembrie, membrii Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), cea mai mare alianță de radioteleviziuni publice din lume, au decis că nu este necesar un vot privind menținerea Israelului în competiție.

Posturile publice de televiziune din Islanda, Irlanda, Olanda, Slovenia și Spania au anunțat că vor boicota cea de-a 70-a ediție a concursului, care va avea loc în capitala Austriei în luna mai.

Ele protestează astfel față de uciderea în masă de către armata israeliană a palestinienilor din Gaza și față de ceea ce consideră a fi exploatarea politică de către Israel a concursului muzical.

Câștigătorul ediției din 2024, artistul elvețian Nemo, a înapoiat trofeul, tot în semn de protest față de ne-excluderea Israelului.

În schimb, Bulgaria, România și Moldova revin în concurs după absențe de trei, doi ani și un an.

„Acum, când ne pregătim să sărbătorim 70 de ani de Eurovision, el rămâne un spațiu în care vocile, culturile, limbile și muzica se împletesc. Un loc în care oameni din medii diverse pot demonstra că, într-o vreme dificilă, este posibilă o lume mai bună”, a declarat directorul Eurovision, Martin Green, într-un comunicat, luni.

El a afirmat că revenirea Bulgariei, României și Moldovei este „o dovadă vie a puterii durabile a Concursului Eurovision și a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii unit prin muzică”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te