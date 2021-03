Președintele american vrea eliminarea procedurii „filibuster”, sau blocarea de către senatori a legilor

După prima sa conferință de presă, fără știri neașteptate, observatorii descifrează cîteva aspecte de mai mare importanță, în contextul dezbaterilor politice din Statele Unite. Una dintre întrebări este dacă Biden este dispus să încurajeze o mutare a democraților de a elimina procedura „filibuster” care permite oricărui senator să blocheze marea majoritate a legilor.

Presedintele a lasat sa se inteleaga ca inclina catre o astfel de masura. „Daca trebuie sa o facem, alternativa fiind blocaj si haos ca o consecinta a procedurii filibuster, atunci am putea merge mai departe decit sustinusem initial”, a spus Biden referindu-se la declaratiile sale anterioare ca ar dori ca cel putin senatorii care blocheaza sa fie obligati sa vorbeasca in aula senatului, pe durata blocajului, si nu doar sa-si anunte intentia, asa cum este cazul acum. Doar ca pentru a obtine asta Biden are nevoie de votul tuturor senatorilor democrati, ceea ce deocamdata nu are – doi dintre acestia, Joe Manchin si Krysten Sinama opunindu-se.

In legatura cu o alta tema, imigratia, presedintele Biden a spus ca administratia va permite accesul ziaristilor in zona de frontiera, afectata de fluxul de imigranti imediat dupa ce planurile sale de rezolvare a crizei sint in vigoare. Biden a aratat ca transparenta este importanta pentru Casa Alba, dar se stie ca administratia are dificultati in a raspunde adecvat acestei crize, in conditiile in care un numar neobisnuit de mare de familii si copii neinsotiti incearca sa intre in tara.

O alta tema relevanta a fost vaccinarea populatiei impotriva coronavirus, presedintele Biden angajindu-se sa se administreze 200 de milioane de vaccinuri in primele 100 de zile ale presedintiei sale. Campania de vaccinare in America este considerata un succes al administratiei, prin comparatie cu alte tari si presedintele Biden a vorbit despre acest lucru la prima sa conferinta de presa. Biden a mai spus ca intentioneaza sa candideze din nou la presedintie in 2024.