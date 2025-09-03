Premierul român Ciolacu a „umflat” cifra ajutoarelor pentru R. Moldova și Ucraina, ca să justifice creșterea deficitului bugetar

„Ținta de deficit de 4.4% nu poate fi atinsă din cauza eforturilor pe care România le-a făcut pentru susținerea Ucrainei, aflată în război direct cu Rusia invadatoare, și a Republicii Moldova, supusă unui război hibrid”, a explicat premierul social-democrat la 1 septembrie 2023, chemat la raport, pe teme de finanțe publice, de oficialii UE.

Marcel Ciolacu a spus atunci că, din estimările făcute de România, ajutorul pentru Ucraina și Republica Moldova depășește 3,5% din PIB.

„Este evident că în urma efortului României de a susține Republica Moldova și Ucraina și ca și țară cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, aflată într-un conflict armat cu Rusia, că avem influențe negative, de la asigurări, de la dobânzile pentru împrumuturi, pentru că suntem o țară cu un risc mai ridicat, față de Austria, de exemplu. Comisia a înțeles tot acest context”, a asigurat în urmă cu doi ani premierul Marcel Ciolacu după mai multe întâlniri cu oficialii de la Bruxelles.

Acum, când reducerea deficitului bugetar ține capul de afiș al actualității din România, riscând să ducă la o criză de guvern, afirmațiile vechi de 2 ani ale social-democratului Ciolacu au fost „reevaluate”.

Europa Liberă România relatează că în urma sesizării europarlamentarului Gheorghe Piperea, politician din partidul naționalist AUR, Consiliul Fiscal, o structură independentă compusă din cinci economiști numiți de parlament, a stabilit că sumele cu care a ajutat România au fost mult mai mici decât pretindea Ciolacu.

Consiliul Fiscal nu dă cifre și procente referitoare strict la ajutorul pentru Moldova.

„Nota de informare a Parlamentului European (...) a estimat sprijinul acordat de România pentru Ucraina, în perioada februarie 2022 – iunie 2025, la circa 1,5 mld. euro, echivalent cu o medie anuală de circa 0,2% din PIB”, a constatat Consiliul Fiscal.

Europa Liberă România amintește că în mediul online se rostogolește de câteva săptămâni „dezinformația” că România acordă 3,5% din PIB Ucrainei și 1,5% din PIB Republicii Moldova, ca asistență, iar stoparea ajutorului ar reduce deficitul până în punctul în care nu ar fi nevoie de majorări de taxe – lucru contrar realității.

Recent, în presa din România a apărut informația că guvernul de la București se pregătește să desființeze Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, înglobându-l în cel care se ocupă de toată diaspora, dar nu este limpede dacă o asemenea măsură ar schimba volumul asistenței pentru vecina de peste Prut a României.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te