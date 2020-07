Punct și de la capăt. Pe scena politică moldovenească, unii joacă șah, alții - poker (VIDEO)

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii „Punct și de la capăt”.

Cunoașteți vorba aia că te poți uita la nesfârșit la apa care curge, focul care arde și la activitatea parlamentarilor de la Chișinău? Vă convingeți imediat, v-o spun invitații mei.

Criza sanitară, arșița și vacanța nu influențează în niciun fel activitatea parlamentară, ea dă în foc, iese aluatul din covată. Și acesta este vârful aisbergului pe care noi încercăm să-l observăm împreună cu invitații mei, Vitalie Călugăreanu și Corneliu Ciurea.

Europa Liberă: Vitalie, întâi și-ntâi, vreau să vă întreb dacă putem spune că Igor Dodon a câștigat meciul pe care se părea că îl pierduse și era într-un fel de zugzwang, ca să folosim terminologia șahistă, în care dânsul se pricepe.

Vitalie Călugăreanu: „Dacă vă referiți la faptul că asumarea răspunderii guvernului a trecut prin parlament...”

Europa Liberă: Nu doar la asta, că era ca și cum la buza prăpastiei, pierduse majoritatea, îl dădeau toți de-a dura, iar el a ieșit victorios.

Vitalie Călugăreanu: „Aparent, lucrurile stau cam așa, dar eu cred că e prematur să spunem că Igor Dodon a ieșit învingător și că el încă are majoritatea în parlament, pentru că noi avem foarte multă neclaritate legată de situația dlui Gațcan în momentul acesta. Până lucrurile nu se vor limpezi cumva, până când dl Gațcan nu va fi pus în libertatea de a spune ce s-a întâmplat în săptămâna precedentă cu d-lui, noi nu putem să spunem că Igor Dodon a câștigat acest meci.”

Europa Liberă: Dar mai contează să știm ce s-a întâmplat? Pe el acum îl vedem lângă dl Furculiță, exact ca pisicile alea din vitrinele magazinelor, știți, erau niște pisici...

Vitalie Călugăreanu: „Probabil că aici juriștii ar trebui să ne spună cât de legale sunt actele care s-au votat joi...”

Europa Liberă: Dar formal totul e în regulă, omul și-a retras cererea, parlamentul în plen nu i-a aprobat plecarea, este o unitate activă?...

Vitalie Călugăreanu: „Formal este așa, dar, repet, noi avem nevoie de claritate pentru a înțelege ce se întâmplă cu dl Gațcan. În momentul acesta, din informațiile pe care le am - și eu pretind că, începând de ieri, am niște informații -, lucrurile nu stau tocmai OK în ceea ce-l privește pe dl Gațcan și, până nu se limpezesc lucrurile acestea, eu cred că și politicul ar trebui să pună mai multă presiune pentru ca lucrurile să iasă cumva la iveală și dl Gațcan să poată să spună clar ce i se întâmplă.”

Europa Liberă: Acesta-i un focar, dar, în principiu, s-au împărțit apele, mai ales după ce Curtea Constituțională a spus că nu e posibil să aibă loc concomitent alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate, cel puțin aceste forțe au înțeles ce au de făcut. E mai multă limpezime sau nu?

Putem să spunem că Igor Dodon încă nu a câștigat acest meci

Vitalie Călugăreanu: „Meciul nu e terminat în momentul acesta. Din câte am văzut, Platforma DA a anunțat că săptămâna care urmează vor înainta o moțiune de cenzură, am văzut reacția celor de la PAS, care au spus că vor semna această moțiune de cenzură, după o lungă perioadă în care au ezitat să spună clar care va fi comportamentul lor în acest caz și urmează să vedem dacă această moțiune are șanse să treacă. Dacă are șanse să treacă, atunci, revenind la prima Dvs. întrebare, putem să spunem că Igor Dodon încă nu a câștigat acest meci.”

Europa Liberă: Am înțeles. Dle Ciurea, Dvs. ce vedeți – mai multă limpezime, a câștigat, tactic, dl președinte?

Corneliu Ciurea: „Sigur că partida nu este tranșată, dar cu siguranță faptul că majoritatea parlamentară a fost consolidată (ea dispăruse, la un moment dat), dl Gațcan a fost o piesă importantă de recuperat pentru socialiști, acest lucru s-a întâmplat și, astfel, socialiștii au câștigat un punct. Mie mi se pare mai important faptul că ei au reușit să promoveze acele proiecte de lege despre care era vorba. Aici opoziția a picat prost, pentru că s-a împotrivit...”

Europa Liberă: Asta prin asumarea răspunderii aveți în vedere?

Corneliu Ciurea: „...prin angajarea de răspundere și, în aceste condiții, acest lucru va avea efectul unui bulgăre de zăpadă. Sigur că puterea va ști să explice populației că opoziția mai curând era tentată de niște jocuri politicianiste, decât de a promova lucruri importante pentru oameni.”

Europa Liberă: Dar precizările lui Alexandru Slusari, care a spus foarte clar: pensionarilor, nu veți primi 900, dar numai 700; doctorilor, nu veți primi în vară, dar veți primi abia în septembrie, asta nu funcționează?

Corneliu Ciurea: „Păi nu, dar oricum sunt niște adaosuri deloc de neglijat.”

Europa Liberă: Da, dar dacă Dvs. ați fi pensionarul și primiți abia în septembrie 700, dar opoziția zice: dacă noi era să votăm, ați fi luat 900 din vară? Sau asta e vrabia de pe gard?

Corneliu Ciurea: „Eu n-am înțeles argumentul acesta cu „dacă noi...”, pentru că, oricum, opoziția nu putea să-și impună punctul său de vedere guvernării, tocmai acesta era al doilea argument al angajării răspunderii. Puterea nu voia să dezbată acest subiect, inclusiv pentru motivul discuțiilor inutile pe tema ordonanțelor, pentru că era o anumită înțelegere care va fi bugetul în toamnă și puterea știa că nu poate să adauge așa după cum cerea opoziția.”

Europa Liberă: Deci, câștigă cel care dă bomboana, nu promisiunea?

Corneliu Ciurea: „Așa a fost tot timpul, în raport cu oricine, dle Botnaru.”

Europa Liberă: Da, sigur, am înțeles, fără îndoială. Totuși să vă întreb în privința opoziției: situația aceasta i-a forțat să revină la o posibilă coalizare și unire de eforturi?

...o anumită apropiere între PAS și Platforma DA s-a produs

Corneliu Ciurea: „Vedem că PAS este dispus să susțină Platforma DA în chestiunea moțiunii de cenzură, asta mi se pare interesant. PAS-ul urmează să-și explice gestul, pentru că poziția PAS-ului era că nu votăm moțiunea de cenzură până nu avem claritate cu privire la noul guvern. Nu știu dacă s-au schimbat lucrurile, dar o anumită apropiere între PAS și Platforma DA s-a produs și asta poate fi efectul acestei înfrângeri. Poate cuvântul e prea dur, prea tare, dar acestei pierderi de moment, înfrângeri tactice care s-a produs în raport cu incapacitatea opoziției de a crea o majoritate în parlament și vedem această apropiere, aparentă deocamdată, între Platforma DA și PAS, care este decis să voteze o moțiune de cenzură. Sunt anumite implicații politice.”

Europa Liberă: Faptul că a plecat Dragancea de lângă premierul Chicu vă spune ceva?

Corneliu Ciurea: „Fapt divers, interesant, dar deloc cu impact asupra politicului...”

Europa Liberă: Dar Dvs. sunteți de acord că el era un fel de Peskov pe lângă Chicu?

Corneliu Ciurea: „Nu. L-au făcut jurnaliștii. Cred că rolul dlui Dragancea a fost supradimensionat.”

Europa Liberă: Dar el se apuca să vorbească în locul lui Chicu, cică îi scria Facebook-ul.

Corneliu Ciurea: „Păi, dl Chicu n-a recunoscut acest lucru, dar nu contează foarte mult. Sunt foarte mulți politicieni care de asta angajează consilieri, ca să le scrie texte pe care mulți dintre ei le redactează. Discursul politicianului e un lucru în echipă. Acest fapt nu trebuie să deranjeze. Dacă e adevărat că Dragancea contribuia la scrierea textelor, nu e nimic ieșit din comun și politicianul nu e dator să recunoască acest lucru în fața publicului, oricum, textul îi aparține, el își asumă.”

Europa Liberă: La un moment dat, niște teze, nu doar stilul, nu doar cunoscutele glande, pardon, dar niște teze, niște afirmații, niște accente vizavi de România, de exemplu, acum când se spune că îi aparțin lui Dragancea, Chicu ar trebui să zică: „Dle, da, a plecat Dragancea cu tot cu acele teze sau îmi aparțin mie”?

Corneliu Ciurea: „Nu poate. Dl Chicu răspunde pentru fiecare cuvânt scris în Facebook care apare pe pagina lui și din această cauză nu poate să admită că ideile și cuvintele îi erau străine și nu le-a văzut. Dl Dragancea, până la proba contrarie, a plecat pentru că a devenit prea prezent, uneori îl eclipsa pe premier și cred că acest lucru deranja și a intrat într-un război inutil cu presa. Nu era menirea lui să poarte asemenea gen de discuții și din această cauză a plecat, deși eu îl cunosc bine pe dl Dragancea. Este o persoană abilă și, poate, cu un anumit viitor politic, dar el trebuie să-și reconsidere comportamentul.”

Vitalie Călugăreanu: „Eu știu că despre comunicarea defectuoasă a guvernului prin intermediul dlui Dragancea s-a discutat și se discuta de mai mult timp, inclusiv în cadrul guvernului, inclusiv în echipa de consilieri ai dlui prim-ministru și cred că plecarea dlui Dragancea este nu doar o presiune a noastră, a jurnaliștilor, pe care am exercitat-o asupra celor din echipa guvernamentală...”

Europa Liberă: Deci, n-ați supradimensionat, chiar așa și este?

Vitalie Călugăreanu: „Da, pentru că au fost și demersuri publice ale jurnaliștilor, în care am solicitat ca dl Dragancea fie să-și reconsidere atitudinea față de jurnaliști, fie să fie demis, pentru că atitudinea pe care a avut-o și pe care și-a afișat-o în ultima vreme nu a fost tocmai demnă de un consilier pentru comunicare.”

Europa Liberă: Eu îmi cer scuze. Când dl Chicu a venit aici, la Europa Liberă, și era proaspăt acest ping-pong verbal nu tocmai decent cu o jurnalistă de pomină, cumva i-am spus: „Dl Chicu, vă reprezintă?” și dânsul, cum a mai spus în repetate rânduri: „Ăștia suntem noi”, ca și cum, vrei nu vrei, sar și pe mine stropii ăștia, eu mă mai curăț cât pot, dar asta este. Acum a ajuns funia la par, oare? Și imediat vă spun de ce insist pe subiectul acesta.

Vitalie Călugăreanu: „Probabil că dl Chicu a început să simtă gafele pe care le făcea dl Dragancea în felul în care comunica cu presa. Deci, în momentul în care dl Chicu s-a pomenit cu toată presa ostilizată și cu toată presa în capul lui tocmai datorită faptului că se comunică prost, probabil a luat o decizie judicioasă.”

Europa Liberă: Acum când spuneți „se comunică prost”, de ce insist pe acest subiect? Pentru că dl Dragancea, am îndrăznit eu să-l compar cu Peskov, deși nu-i de calibrul acesta, dar cel mai proaspăt exemplu, când Peskov a fost întrebat de „Nastoiașcee vremea” și nu doar, dacă nu cumva acum e o tendință vizibilă când jurnaliștii din Rusia sunt persecutați și, prompt, Peskov a spus: „Nu, Kremlinul nu are această senzație”. Ca să-i delegi unui purtător de cuvânt, unui consilier dreptul să fie așa de prompt și în numele Kremlinului să dea asemenea aprecieri, trebuie să ai epoleți serioși. Iată, Dragancea era reprezentantul, în teză, nu în limbaj, în atitudini, repet, față de Dodon în criza sanitară, față de România, când Chicu încerca să fie mai rebel decât Dodon, când a avut o poziție destul de dură în raport cu Biserica, în timp ce trebuia păstrată buna relație, în sensul acesta, frivolitatea asta vizibilă a lui Dragancea era cu permisiune de la guvern?

Corneliu Ciurea: „Nu cred. Eu cred că dl Dragancea a riscat cu acest stil semeț, cu bravada pe care de multe ori o afișa, cu această terminologie discutabilă, pe care o utiliza în raport cu jurnaliștii și nu numai și eu cred că învățarea discursului oficialilor în raport cu populația este un lucru încă de învățat, de cultivat. Și politicienii noștri, inclusiv premierul credea la început că e o notă de originalitate în ceea ce făcea Dragancea. Și cu adevărat era foarte original, doar că era cumva nepotrivit acest stil și înțelegerea acestui caracter nepotrivit al discursului conturat de dl Dragancea a venit mai târziu, după ce s-a demonstrat că există un anumit grad de ostilizare a presei.

Dragancea a fost, dacă vreți, un experiment nu tocmai reușit

Deci, una este ce face manageriatul, administrarea treburilor statului, și aici dl Chicu cred că se descurcă mai bine, alta este comunicarea cu publicul, un domeniu foarte important și nu în zadar ați pomenit de Peskov, la care noi ne pricepem mai prost. Și dl Dragancea a fost, dacă vreți, un experiment nu tocmai reușit, la care s-a renunțat și se va reveni, cred, pe niște formule mai tradiționale, fără aceste note de originalitate și semeție deșartă care, într-adevăr, dăunează.”

Vitalie Călugăreanu: „Pe de altă parte, dl Dragancea a fost un consilier pe comunicare accesibil și cred că e bine ca următorul care îi va lua locul să mențină această deschidere pentru...”

Europa Liberă: După această lecție, cred că își trage fermoarul pe gură...

Vitalie Călugăreanu: „Asta ar fi rău, dacă se va întâmpla, pentru că va avea iarăși de suferit premierul Chicu și guvernul, în general, fiindcă e important ca această comunicare să existe.”

Europa Liberă: Exact ce spuneți Dvs., bățu-i cu două capete, pentru că, dacă obținem în schimb și la guvern, și pe lângă Chicu un purtător de cuvânt care va vorbi în termenii comunicatului de la comisariatul de poliție...

Corneliu Ciurea: „Dl Botnaru, limba a fost dată diplomatului, dar și purtătorul de cuvânt, ca să ascundă gânduri...”

Europa Liberă: Exact ceea ce n-am vrea noi...

Vitalie Călugăreanu: „Adică, eu n-aș vrea, de exemplu, ca în poziția dlui Dragancea să ajungă o persoană care să-l apere pe Ion Chicu de jurnaliști, ceea ce se întâmplă cu serviciile de presă de la toate ministerele din Republica Moldova. Această funcție trebuie cumva oferită unei persoane care are un limbaj diplomatic, dar care, totodată, are și deschiderea aproape pe care a avut-o dl Dragancea.”

Europa Liberă: Iată aici este întrebarea și sigur că avem experiențe pozitive, după mine, Anatol Golea, Valeriu Reniță... Știa să-și asume riscurile, dar era și împuternicit să dea niște teze, să dea niște linii de ghidaj, cum se numesc ele.

Vitalie Călugăreanu: „Da.”

Europa Liberă: Și de ce insist eu pe frivolitatea asta de ultimă oră, pe care o observăm cu și mai multă claritate la dl președinte care nici nu are nevoie de un Dragancea pe lângă dânsul? Pentru că el îi singur purtătorul lui de cuvânt și are comunicarea...

Vitalie Călugăreanu: „Pentru că vrea să fie vizibil la maximum.”

Europa Liberă: Dar la un moment dat se devalorizează. Iarăși nu-l văd eu pe Putin vorbind de la Holercani despre ce grădină frumoasă are și câți curcani are în voliere.

Corneliu Ciurea: „Mie mi se pare acest rol, pe care și l-a asumat Dodon, interesant. Deocamdată, eu am impresia că numărul de vizualizări crește în cazul lui. El acoperă din ce în ce mai multe segmente. Eu nu-l urmăream pe dl Dodon și am început să fac acest lucru. Cred că este un experiment interesant.”

Europa Liberă: Deci, acesta-i Twitter-ul lui Trump în varianta de la Chișinău?

Corneliu Ciurea: „Da, da, da... Dl Dodon la un moment dat a decis că el poate să comunice așa, frivol, în stilul lui Usatîi... Comparația cu Trump nu mi se pare una indicată, dar această modă...”

Europa Liberă: Nu, dar licența autenticității. Trump singur scrie pe Twitter și toată lumea stă și se scarpină la ceafă... Țineți minte situația când el a greșit tastele și nu știau...

Corneliu Ciurea: „Una e să scrii și alta e să vorbești. Și sigur acest model am impresia că a fost introdus totuși de Usatîi în politica moldovenească, Dodon l-a preluat și el este interesant, pentru că nu vorbește în termeni foarte..., vorbește un pic politically incorrect...”

Europa Liberă: La limită...

Corneliu Ciurea: „Da, la limită, nu depășește. Și acest fapt trezește un anumit interes, aceste rusisme, care e stilul nostru în politica moldovenească, preluat de la Voronin de data aceasta, sigur că funcționează și trezește un interes al publicului.”

Vitalie Călugăreanu: „Exact asta mă gândeam. Deci, Igor Dodon întruchipează, într-un fel, lexiconul lui Vladimir Voronin și abilitățile tehnice ale lui Renato Usatîi, încearcă cumva să le combine pentru a plăcea unui anumit segment de electorat, care îl urmăresc tocmai pentru că are aceste „fiști”, cum le zicem noi.”

Europa Liberă: Dar atunci când îi spune lui dedușka Voronin în direct: „Vezi că tu așa...”, asta o face pentru Voronin sau o face pentru audiență? Lui Voronin putea să-i telefoneze și să-i spună: „I-auzi tu, închide gura, că nu-ți mai dau paza de stat”?

Vitalie Călugăreanu: „Igor Dodon jonglează foarte bine pe segmentul de electorat care cândva i-a aparținut lui Vladimir Voronin și evident că i-a preluat, într-un fel, și stilul pentru a plăcea acestui segment de electorat. Sunt considerente strict electorale, eu nu cred că Igor Dodon are mare plăcere să stea și să vorbească cu camera la Holercani despre pui și despre livada sau despre grădina pe care o are.”

Europa Liberă: Da, dacă ar face direct-urile astea din bibliotecă, unde, apropo, a încercat să facă și probabil contorul acesta de like-uri și de vizualizări i-a arătat că nu-i locul cel mai potrivit și nu-i ipostaza cea mai potrivită și a revenit la stilul acesta, dar, după ce avem spectacolul acesta, bulionul acesta însiropat, în care avem căpșune și cireșe, ne întoarcem în parlament unde îi un spectacol de groază, unde, Dvs. spuneți, majoritatea și-a consolidat din nou poziția. Dar cu ce preț?

Vitalie Călugăreanu: „Dar noi nu știm asta încă, pentru că...”

Europa Liberă: Nu știm, dar toată lumea îi jenată de acest Gațcan, care a fost două zile trădător, după aia a fost tras înapoi, a fost nu se știe cu ce... Deci, tu, ca majoritate, apelezi la serviciile unui om care în principiu are scris pe frunte că sunt niște probleme mari de moralitate, de integritate? Majoritatea nu s-a putut lipsi de asta sau n-a avut încotro?

Corneliu Ciurea: „Fără el, majoritatea devine minoritate, dl Botnaru!”

Europa Liberă: Așa...

Corneliu Ciurea: „Pentru că dl Gațcan era al 51-lea, erau 49 de socialiști și democrați, plus Oleinic și dl Gațcan era al 51-lea. Deci, prețul – dacă tot vorbim în termeni de preț, și aici sunt mai multe sensuri – este mare, foarte mare.”

Europa Liberă: Mă refer doar la prețul moral, nu la alt preț.

Corneliu Ciurea: „Prețul moral sigur a fost plătit, ca și prețul în termenii epidemiei, pentru că, într-adevăr, prezența dlui Gațcan la ședință era cumva contrară prevederilor legii, dar evident că socialiștii și democrații erau dispuși să plătească acest preț de imagine – în cazul de față e vorba de un preț de imagine – pentru a-și impune punctul de vedere. Și în politică deseori astfel de lucruri se fac.”

Dodon...mizează pe faptul că opoziția nu va reuși să strângă rândurile pentru a demite guvernul

Vitalie Călugăreanu: „Eu nu cred că Igor Dodon nu își dă seama că, chiar dacă el consideră că, în momentul acesta, încă are majoritatea parlamentară care îl sprijină, eu nu cred că Igor Dodon nu își dă seama că această majoritate este foarte fragilă. Și eu nu cred că Igor Dodon nu își dă seama că Andronachi și Nichiforciuc, care, din câte înțeleg, nu mai participă nici la ședințele fracțiunii Partidului Democrat, s-ar putea, la un moment dat, să încline această balanță în defavoarea lui Igor Dodon. Eu cred că miza lui Igor Dodon, în momentul acesta, este un pic alta. El mizează pe faptul că Curtea Constituțională a spus că acest parlament, deocamdată, nu poate fi dizolvat și mizează pe faptul că opoziția nu va reuși totuși să strângă rândurile pentru a demite guvernul, pe care îl controlează Igor Dodon, și mizează în continuare pe faptul că Maia Sandu nu va merge la acest târg politic, dacă pot să zic așa, cu celelalte partide.”

Europa Liberă: Acum, întrebarea extraterestrului. După ce toată lumea spune că acesta, de fapt, e un laborator de virusologie de la Wuhan, unde-i colecția cea mai bogată de tot felul de specimene de virusuri, de interese, de microbi, nu știu mai ce și toți spun că trebuie parlamentul acesta dizolvat, că nu mai reprezintă și extraterestrul se întreabă: și de ce nu-l dizolvați?

Corneliu Ciurea: „Nu cred că va fi dizolvat în curând. Discuțiile despre dizolvarea parlamentului sunt una, aici e vorba și de intimidarea adversarului, de demonstrarea propriei superiorități, de amintirea faptului că eu stau bine în sondaje, și tu stai prost.”

Europa Liberă: Adică, șantaj?

Corneliu Ciurea: „Un fel de șantaj. În timp ce dizolvarea reală pentru socialiști deocamdată ar însemna pierderea guvernării, ceea ce este un preț cam mare. Pentru ceilalți înseamnă riscul de a nu trece pragul electoral, poate cu excepția PAS-ului. Și în aceste condiții, sigur că partidele se vor gândi foarte mult înainte de a lua o decizie cu privire la anticipate. De asta zic că vom fi nevoiți să mai răbdăm acest parlament, chiar dacă cu adevărat, pe dimensiunea morală, avem mari probleme, pentru că se produc aceste traseisme. Acest turism politic devine nota dominantă a comunicării dintre deputați. Și totuși, acest parlament în continuare are rezerve mari de a rămâne pe scenă, că e vorba de un teatru totuși, și noi vom urmări în continuare acest spectacol.”

Europa Liberă: Dacă Stoianoglo ar veni cu probe că, într-adevăr, s-a plătit măcar jumătate de milion acolo, ar exploda parlamentul?

Corneliu Ciurea: „De ce să explodeze? Noi știm că acest lucru s-a produs...”

Europa Liberă: Știm, dar nu s-a probat.

Corneliu Ciurea: „Da, nu e demonstrat. Eu zic, mai bine... Spuneam că limba este un mijloc de a ascunde gândurile, același lucru...”

Europa Liberă: Încercați să fiți diplomat...

Corneliu Ciurea: „Da. Eu zic că Republica Moldova nu are nevoie și de asemenea scandaluri, pentru că, dacă arăți toată această față nevăzută a politicului, această față hâdoasă a lui în toată splendoarea ei, trebuie să demiți nu doar pe cineva – pe Dodon sau pe Plahotniuc –, trebuie să arunci în aer întreaga această scenă și să-i trimiți la plimbare pe toți. Din această cauză...”

Europa Liberă: Dar de unde iei alții?

Corneliu Ciurea: „De unde ei alții... Deci, chestiile acestea sunt inavuabile, nu trebuie să fie dezvăluite. Dacă se produce acest lucru, atunci noi trebuie să reinventăm totul. Și ar fi bine, eu o spun ca politolog, deși sunt foarte mulți amatori de scandaluri care ar privi cu plăcere asemenea demascări...”

Europa Liberă: Dar pedepsirea exemplară ar ajuta măcar cât de cât?

Corneliu Ciurea: „Pe cine? Traseismul politic este un fenomen, cum zice românul, ubicuu, el este omniprezent și îi afectează, practic, pe toți. Unii au făcut-o, alții s-au gândit s-o facă, dar ceva i-a oprit și doar poate câțiva au rezistat cu adevărat acestei tentații cu demnitate și au spus „Nu!”. Chiar și societatea este complice, pentru că mulți se gândesc în societate: Dar ce aș face eu dacă aș fi deputat în aceste condiții?”

Europa Liberă: La ruși îmi place foarte mult expresia «круговая порука», un echivalent la expresia asta românească și am aflat eu cândva că are etimologia foarte interesantă: țăranii șerbi când depuneau o plângere la gubernie că sunt obijduiți de boier, ca să nu fie luați la rând, ei semnau în formă de cerc, așa, puneau o farfurie și semnau în jurul farfuriei, pentru că niciodată nu se știe cine-i primul pedepsit.

Vitalie Călugăreanu: „Dl Stoianoglo este un as, numai că nu știm în mâneca cui, pentru că, din câte înțeleg, în momentul acesta există opt denunțuri legate de așa-zisa vânzare a deputaților. La Procuratura Generală sunt aceste denunțuri. Eu nu cunosc detaliile, deocamdată, ca să înțeleg cine le-a depus și cam cine ar urma să fie...”

Europa Liberă: Dar dânsul a spus deja și în emisiune la Maria Levcenco, și în alte interviuri că asta-i fără perspectivă de condamnare în judecată. El a recunoscut că n-ai cum să probezi luarea de mită, că restul îi folclor.

Vitalie Călugăreanu: „Depinde care este miza politică și depinde cât de independent este dl Stoianoglo și procurorii pe care îi ghidează.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. nu excludeți că, la un moment dat, el o să vină cu acest clopoțel?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că este posibil ca să fie activat acest as la un moment dat.”

Europa Liberă: Ce voiam eu să vă întreb referitor la dizolvarea parlamentului? Maia Sandu avea ca și cum o propunere incitantă pentru Dodon. I-a propus: Dle, dacă chiar, într-adevăr, vrei tu să declanșezi aceste mecanisme și dacă tu ești sigur că o să câștigi prezidențialele cu un rating așa de bun, dă-ți demisia, declanșează aceste mecanisme și mergem ca gladiatorii, mergem în fața publicului să ne batem. De ce Igor Dodon a respins această formulă?

Corneliu Ciurea: „Pentru Dvs. a fost tentantă. Eu, sincer vorbind, n-am prea înțeles...”

Europa Liberă: Nu pentru mine, pentru Dodon era ca și cum provocatoare, dacă el îi gladiatorul...

Corneliu Ciurea: „Sunt convins că dl Dodon, cum se zice la pescari, n-a mușcat din nadă, pentru că a fost în mod clar o momeală pentru dl Dodon. Aici contează foarte mult succesiunea pașilor. Nu poți să ai încredere în PAS. Celebra vorbă a lui Putin - eu n-am încredere în nimeni -, a spus-o el odată într-o discuție cu politicienii care voiau să-l convingă cu Transnistria, dar Rusia trebuia să facă primul pas. Același lucru e și aici, contează cine face primul pas. Maia Sandu i-a cerut lui Dodon să facă primul pas, el să-și dea demisia. Sigur, ei puteau să ajungă la o înțelegere cu privire la ulterioarele alegeri anticipate, dar ce garanții avea Dodon că Maia Sandu, după asta, ar fi acceptat să creeze în parlament situația de impas necesară pentru debarcarea parlamentului?”

Europa Liberă: Adică l-ar fi lăsat să plece de la președinție...

Corneliu Ciurea: „Era riscul prea mare ca Dodon să fie tras pe sfoară și niciun politician cât de cât teafăr, cum zicem noi, n-ar fi mușcat dintr-o asemenea nadă, pentru că nu avea absolut nicio garanție că ar fi ajuns la anticipate, cu atât mai mult că nici anticipatele, în pofida declarațiilor, nu cred că foarte mult îl interesează pentru moment nu doar pe Dodon, dar și pe Maia Sandu.”

Vitalie Călugăreanu: „Anticipatele, ca și dizolvarea parlamentului, în momentul acesta, eu cred că sunt utilizate ca un fel de flăguleț electoral, pentru că asta se vinde. După ce acest parlament s-a compromis totalmente prin aceste achiziții de deputați, eu cred că politicienii acum încearcă să utilizeze acest argument tocmai pentru a plusa electoral și atât, pentru că ei sunt foarte conștienți că acest parlament nu poate fi dizolvat în momentul acesta și Igor Dodon cu siguranță nu-și va da demisia.”

Europa Liberă: Și ultima chestie – încercăm să analizăm ce-i „Pro Moldova”, așa, tridimensional. Ce-i asta, mai ales ultima mișcare cu „Dodon pleacă”? Chiar au atâta resursă și încredere că redevin democrații de altă dată?

Este interesant acest discurs ambivalent – una spun și alta fumează

Corneliu Ciurea: „Partidul Democrat s-a scindat și „Pro Moldova” sigur că reprezintă latura oligarhică a ceea ce a fost Partidul Democrat, iar Partidul Democrat, în măsura posibilităților, a evacuat tot ce este legat de Plahotniuc. Nu în zadar am auzit celebra replică a dlui Diacov cu privire la faptul că Partidul Democrat s-a curățat în întregime, îi curat ca lacrima. Asta înseamnă că cancerul plahotniciust a fost extirpat în întregime, doar că el nu a dispărut, dar e în afara partidului. Deci, „Pro Moldova”, în opinia PD-ului, este cancerul plahotniciust care în continuare viciază mediul nostru politic. Sigur că cei din „Pro Moldova” nu cred așa despre dânșii, dar este interesant acest discurs ambivalent – una spun și alta fumează. „Pro Moldova” se prezintă ca un partid proeuropean care vrea binele țării, dar care neagă, deși nu cu text deschis, orice legătură cu Plahotniuc.”

Europa Liberă: Dar va scăpa vreodată – asta vă întrebam – de această trenă, de această reputație că este clădit pe o celulă canceroasă?

Corneliu Ciurea: „Eu am impresia că ei nici măcar nu încearcă acest lucru, deși nu spun deschis, după cum am menționat. Pentru „Pro Moldova” este important să vicieze ceea ce mai există pe dreapta, pentru că doar așa s-ar produce reabilitarea „Pro Moldova”...”

Europa Liberă: O apă și un pământ?

Corneliu Ciurea: „Da. Aceste oferte de a lega alianțe adresate Maiei Sandu sunt tocmai, apropo, dl Ion Sturza a spus că Andrei Năstase este un fraier, el avea în vedere faptul că acesta a acceptat aceste discuții, chiar dacă nu el le-a purtat cu „Pro Moldova”. Deci, aceste contacte vicioase, contacte perverse, această contaminare se produce în cazul Platformei DA și următoarea țintă este Maia Sandu. Și tocmai astfel poate să se producă reabilitarea grupului sau Partidului „Pro Moldova”. Și în cazul în care se va accepta, în cazul în care va fi creată prima alianță dintre aceste forțe, Plahotniuc poate să se întoarcă în Republica Moldova.”

Europa Liberă: „Pro Moldova” nu se distanțează de Șor, dar nici nu renunță la această tandemizare.

Corneliu Ciurea: „Este greu să explicăm, să vedem care este relația adevărată între aceste două formațiuni. Am impresia că uneori se produc apropieri, în alte situații, ei se cam despart, posibil...”

Europa Liberă: Faptul că Violeta Ivanov s-a dus anume acolo Dvs. vi se pare întâmplător, e alegerea personală sau este o punte?

Corneliu Ciurea: „Eu cred că Violeta Ivanov a mers spre Șor, pentru că nu prea accepta să meargă spre „Pro Moldova”. Asta ar fi o explicație, dar o altă explicație pe care am auzit-o, și s-ar putea să fie adevărată, este că în chestiunea acestei contaminări Partidul „Șor” trebuia să fie mărit ca fracțiune, pentru ca să facă și mai dificilă sarcina constituirii unei majorități alternative, astfel încât ar fi obligat PAS-ul și Platforma DA să recurgă la serviciile Partidului „Șor”.”

Vitalie Călugăreanu: „Pro Moldova” și „Partidul „Șor”, din punctul meu de vedere, au același centru de comandă. El nu se află în Republica Moldova. Văd două roluri ale acestor două forțe politice: pe de o parte, răzbunarea pe Igor Dodon pentru tot ceea ce s-a întâmplat în iunie 2019 și scoaterea lui Igor Dodon de la guvernare și, dacă se poate, trimiterea în judecată, iar al doilea rol este, pe de o parte, „Partidul „Șor” să fie trimis pe stânga politică pentru a lua voturi de acolo, iar „Pro Moldova” lui Candu să fie trimisă pe dreapta eșichierului politic pentru a rupe voturi de la proeuropeni.”

Europa Liberă: De ce a ales roșu? „Pro Moldova”, pentru această campanie, a ales culoarea roșie. Ce vă spune cromatica asta?

Vitalie Călugăreanu: „E mai vizibilă, probabil. Nu-mi dau seama care e raționamentul, nici nu m-am gândit la asta.”

Europa Liberă: Nu albastrul lui Diacov, nu albul lui Renato, ci un roșu al lui Dodon?

Corneliu Ciurea: „Cromatic impresionează această campanie, ea cumva sare în ochi. Din punctul de vedere al alegerii culorii, eu cred că au nimerit-o, doar că însăși campania nu cred că se desfășoară cu succes.”

Europa Liberă: Acum sunt avantajați de masca asta că nu prea își dai seama cine e și ai cui ochi sunt... Câtă viață totuși îi dați parlamentului? Formal se zice că până în februarie anul viitor.

Acum atenția este concentrată pe prezidențiale

Corneliu Ciurea: „Cu riscul de a greși, aș spune că parlamentul va supraviețui lunii februarie-martie și va avea o viață mai lungă decât cea pe care astăzi i-o prezice lumea, tocmai pentru că interesele actorilor politici sunt una și discursurile lor sunt alta. Am spus că interesele lor, deocamdată... Acum atenția este concentrată pe prezidențiale, după prezidențiale vor vedea. Dar în cazul în care actuala coaliție se va consolida nu văd rostul pentru dizolvarea parlamentului. Iar dacă opoziția va veni la putere, iarăși, care este motivul să dizolvi parlamentul, dacă ai reușit să creezi o majoritate, ai un nou guvern, de ce să abandonezi?”

Europa Liberă: Atunci, în albia acestei logici, eu vă întreb: de ce atâta zarvă și atâta vervă de schimbare, dacă mai toți sunt conștienți că tot ei vor veni, plus-minus, în niște jilțuri și tot ei vor trebui să fie în situația să se pupe?

Corneliu Ciurea: „E simplu, dar trebuie sesizat, dl Botnaru. Din punctul meu de vedere, se discută atât de mult despre anticipate, pentru că în discursul politic continuă să predomine dimensiunea etică, cea morală. Ideea discreditării parlamentului este un argument, pe care îl folosesc și unii, și alții din cauza corupției, astfel încât este ușor, este comod să promovezi această idee, vorbind despre un parlament discreditat, dar interesele politice te obligă să profiți de un parlament discreditat în cazul în care acest parlament politic îți aparține.”

Europa Liberă: Dar spui neapărat că vrei să treci prin coridorul sanitar, să te speli în vaporii aceștia de sanitizer sau chiar și mai rău, să treci prin purgatoriul focului...

Corneliu Ciurea: „Așa e, ca la Dante...”

Vitalie Călugăreanu: „Din păcate, noi va trebui să ne obișnuim să trăim cu acest parlament tot așa cum va trebui să ne obișnuim să trăim cu COVID-19, pentru că eu nu văd cum acest parlament poate fi dizolvat și eu nu cred că acest lucru este posibil, cel puțin până la alegerile prezidențiale. Configurația eventuală a unui nou parlament rezultat din niște alegeri anticipate, eu nu cred că va fi similară celei pe care o avem acum.

Să nu uităm că acest parlament este emanația unui sistem electoral mixt, propulsat de Plahotniuc și de Dodon, și care a adus în parlament exact corupția pe care o vedem astăzi. Noi ne amintim foarte bine discuțiile care erau atunci când acest sistem electoral mixt încă nu era votat și noi protestam în stradă pentru ca el să nu fie votat. Se spunea atunci că, iată, acest sistem electoral mixt va aduce în parlament un fel de baronași locali, care se vor vinde ca roșiile la piață. Și iată am ajuns să vedem că acest lucru se întâmplă, detestăm cu toții, inclusiv politicienii detestă corupția care este astăzi în parlament, dar, totodată, soluții de dizolvare a acestui parlament nociv noi nu vedem, indiferent dacă se schimbă președintele urmare a alegerilor prezidențiale din noiembrie, iarăși eu nu văd cum e posibil ca acest parlament să fie dizolvat chiar și după alegerile prezidențiale, cel puțin o lungă perioadă.”

Europa Liberă: Deci, vorba rușilor: se înghimpa, dar mânca cactusul...

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Corneliu Ciurea. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau, și mai lesne, pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!