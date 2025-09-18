Putin încalcă din nou normele internaționale, scoțând Rusia din pactul împotriva torturii

Măsura a fost propusă de președintele Vladimir Putin la începutul acestei luni, marcând un alt pas simbolic al Moscovei în direcția îndepărtării de normele internaționale.

Deși Rusia este membră a convenției din 1997, activiștii pentru drepturile civile s-au plâns întotdeauna că tortura și tratamentele degradante sunt larg răspândite în secțiile de poliție și centrele de detenție din Rusia.

În mod oficial, acordul permitea observatorilor internaționali accesul în închisorile rusești, dar acest lucru a încetat efectiv după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

„În practică, ruperea acestui acord nu va avea consecințe”, a declarat Evgheni Smirnov, avocat al organizației pentru drepturile omului Departamentul Unu, pentru televiziunea noastră Current Time în august, când s-a discutat pentru prima dată această măsură.

„Rusia a încetat deja să pună în aplicare orice are legătură cu [convenția]... de fapt, niciuna dintre convențiile semnate de Rusia în ultimele decenii nu funcționează în prezent”, a adăugat el.

Rusia afirmă că, de fapt, alții au forțat-o să ia această măsură: Consiliul Europei i-a blocat participarea la Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante și, prin urmare, Moscova nu poate participa pe deplin la activitatea acestui mecanism de monitorizare.

Rusia a aderat la Consiliul Europei în februarie 1996, dar a fost suspendată în februarie 2022, la doar câteva săptămâni după lansarea invaziei sale pe scară largă în Ucraina. Aproape simultan, Moscova a declarat că se retrage din consiliu.

Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii, datând din 1987, este un tratat al Consiliului Europei. Consiliul a declarat că, în ciuda suspendării Rusiei, aceasta rămâne „parte la convențiile relevante ale Consiliului Europei”.

Prizonierii de război ucraineni care au fost eliberați în urma schimburilor s-au plâns că au fost torturați în Rusia.

„Ei nu beneficiază de niciunul dintre drepturile garantate de legislația rusă (în mod oficial). Nu li se permite să se întâlnească cu activiști pentru drepturile omului, misiuni de observatori, avocați sau rude. Convenția nu a fost respectată și va continua să nu fie respectată în cazul acestor persoane”, a declarat Smirnov.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te