Radu Mihail: „toate dosarele care privesc R. Moldova vor fi tratate la un alt nivel de atenție”

Cetățenii români din Republica Moldova vor putea participa în următoarele trei zile la alegerile prezidențiale din România. Aflat în vizită la Chișinău, Radu Mihail, senator USR pentru românii din afara țării, a răspuns mai multor întrebari adresate de Valentina Ursu. Recent s-a anunțat că tot un europarlamentar USR -PLUS, Dragoș Tudorache, din partea fracțiunii Renew Europe, este noul raportor pentru Republica Moldova.

„Cred că avem o datorie față de noi să fim ceea ce așteaptă Moldova de la noi. Și avem o datorie să ajutăm Moldova să devină un laborator de bune practici pentru integrarea europeană. Din poziția mea de raportor și de membru al Parlamentului European mă voi asigura că evoluția relațiilor cu Republica Moldova va însemna un parcurs european dedicat cetățenilor moldoveni”, a scris Tudorache pe pagina sa de Facebook.

Dragoș Tudorache a fost ministru de Interne din 17 septembrie 2016 până în 4 ianuarie 2017, când a fost învestit guvernul Sorin Grindeanu, în urma alegerilor legislative. Anterior fusese șef de cancelarie în Guvernul Cioloș.

Sprijinul la care se poate aștepta R.Moldova în Parlamentul European a fost unul din subiectele discuției cu Radu Mihail.



Europa Liberă: Ce Românie își doresc românii în următorii cinci ani?

Radu Mihail: „Românii vor o țară europeană.”

Europa Liberă: Este!

Radu Mihail: „O țară în care vor să se simtă bine și să nu aibă tentația să plece.”

Europa Liberă: Este o țară care e membră NATO, membră UE.

Radu Mihail: „Eu am spus o țară europeană. Faptul că este membră este perfect. Ca să fii european până la capăt, trebuie să ajungi la nivelul de bunăstare al țărilor din vestul Europei și mai avem ceva drum de făcut până acolo și asta așteaptă oamenii, pentru că, dacă vă uitați, în fiecare an din România pleacă cam 250.000 de români. E un oraș de dimensiunea Brașovului care în fiecare an se mută cu bagaje, pentru că nu-și găsesc de muncă, pentru că sistemul de sănătate nu este la nivelul pe care îl așteaptă, pentru că, pentru că… Toate aceste lucruri pot fi schimbate dacă există voință politică. Nu mai suntem în situația în care să ne plângem că nu avem de unde să obținem resurse ca să facem treabă și pentru asta e nevoie de un om politic care să aibă viziunea direcției în care merge și care să fie în stare să-i ia cu el pe toți ceilalți din societate și să ducem România înainte.”

Europa Liberă: E cunoscut bine dosarul Republica Moldova în România?

Radu Mihail: „Nu, interesul pentru Republica Moldova nu este cel care trebuie să fie.”

Europa Liberă: De ce? Care ar fi lămurirea?

Radu Mihail: „Cred că motivul esențial este că politicienii din România sunt foarte concentrați pe propriile posturi, ceea ce nu e bine, dar, pe de altă parte, sunt preocupați de situația dificilă din România. Situația politică în România are nevoie de reparații capitale. În momentul în care reușim să trecem prin faza asta, în mod natural Republica Moldova va urca pe agenda priorităților, pentru că vor fi în poziții de responsabilitate oameni de calitate care, într-adevăr, înțeleg ce înseamnă Republica Moldova, înțeleg ce înseamnă vecinătatea estică, înțeleg ce înseamnă necesitatea de a merge către două state care sunt împreună.”

Europa Liberă: De ani buni Bucureștiul insistă pe ideea că rămâne a fi avocatul cel mai de nădejde pentru parcursul european al Republicii Moldova. Ce s-a făcut și ce nu s-a făcut, dar s-ar fi putut de făcut?

Radu Mihail: „În ultimii ani nu s-a prea făcut nimic util, pentru că reprezentanții noștri în Parlamentul European, până acum, în mai, n-au avut calitatea și interesul necesar să facă cine știe ce, dar lucrurile s-au schimbat.”



Europa Liberă: O să vă reproșeze Siegfried Mureșan sau…

Având în fruntea celui de-al treilea grup parlamentar din Parlamentul European un român, Dacian Cioloș, toate dosarele care privesc Republica Moldova vor fi tratate la un alt nivel de atenție.



Radu Mihail: „Sunt excepții, dar mă uit în ansamblu, într-adevăr, sunt excepții. Acum raportorul Parlamentului European pentru republică este un reprezentant al alianței USR-PLUS, dl Tudorache, și ce putem face în plus este că, având în fruntea celui de-al treilea grup parlamentar din Parlamentul European un român, Dacian Cioloș, toate dosarele care privesc Republica Moldova vor fi tratate la un alt nivel de atenție.”

Europa Liberă: Indiferent de culoarea politică a guvernării de la Chișinău?

Radu Mihail: „Indiferent, pentru că faptul că ai un interlocutor mai mult sau mai puțin respectabil la Chișinău nu trebuie să împiedice analiza și căutarea de soluții. Din fericire, acum interlocutor la Chișinău este unul de calitate cu care forțele din Parlamentul European pot construi și trebuie…”



Europa Liberă: Vă referiți la premierul Maia Sandu?

Radu Mihail: „Absolut.”

Europa Liberă: Dar știți că se zdruncină această majoritate parlamentară, se pare că chiar ar putea să se declanșeze o criză politică de proporții, până la eventuale alegeri anticipate. Cine și cum se va uita la Republica Moldova din Occident?

Radu Mihail: „Am fost de curând la congresul partidului liberal european ALDE și am discutat cu omologi din diverse țări europene. Republica Moldova se vede în progres, un progres turbulent, dar ce s-a reușit cu formarea unui Guvern condus de Maia Sandu este un pas foarte important, dacă comparăm cu situația pe care am fi avut-o dacă nu s-ar fi reușit acest lucru.”

Europa Liberă: Dar Guvernul Sandu a fost sprijinit de PSRM, iar PSRM se pare că acum nu mai vrea să-i acorde acest sprijin.





Radu Mihail: „Este evident că e greu să împaci apa cu uleiul. E de văzut cum va continua să funcționeze Guvernul, dacă e nevoie de alegeri anticipate, sunt convins că Maia Sandu și Andrei Năstase, și colegii lor vor lua deciziile cele mai înțelepte.

Chiar dacă vor mai fi turbulențe, asta e o nouă etapă din construcția unei clase politice solide în republică.



Ce e important, din punctul meu de vedere, este că aveți în Republica Moldova oameni ajunși în poziții de guvernare capabili să înțeleagă ce se întâmplă acolo, capabili să înțeleagă și să vadă dinăuntru instituțiile statului, oameni de altă factură, oameni care au venit cu alte gânduri, care și-au dat seama că nu se poate continua cu o clasă politică de teapa lui Plahotniuc și care numai și prin faptul că sunt acolo, observă și caută soluțiile, chiar dacă vor mai fi turbulențe, asta e un câștig major pentru Republica Moldova, pentru că asta e o nouă etapă din construcția unei clase politice solide în republică.”

Europa Liberă: Asistența financiară din partea UE a fost deblocată pentru ca Guvernul de la Chișinău să continue implementarea reformelor, cea mai dificilă pare a fi reforma în justiție și tocmai cele două entități care au format această majoritate parlamentară - Blocul ACUM și PSRM - se pare că nu au aceleași viziuni asupra modului cum trebuie să aibă loc această reformă în justiție. Ce sugestii ați avea Dvs., pentru ca și lumea să înceapă să recâștige încrederea în instituțiile statului, iar acest lucru ar porni de la o justiție independentă și bine intenționată?

Radu Mihail: „Am învățat lecția aceasta în România. Justiția este domeniul care schimbă totul. Reforma în justiția românească a fost făcută în contextul aderării la Uniunea Europeană, a fost o reformă lungă și dificilă și ceea ce Maia Sandu încearcă să facă acum, de fapt, prioritatea pe care și-a stabilit-o Blocul ACUM - justiția - o pune pe făgașul de dezvoltare care trebuie, este prioritatea cea bună, sunt convins de lucrul acesta.

Până la urmă, cetățenii moldoveni trebuie să decidă ce fel de țară vor: o țară în care ai sau nu ai justiție, ai sau nu ai dreptate?



Este extrem de dificil. Într-adevăr, e normal să ai rezistență din partea celor care nu văd cu ochi buni o dezvoltare a țării corectă, că până la urmă vorbim de corectitudine, și atunci această confruntare trebuie să aibă loc. Și până la urmă, cetățenii moldoveni trebuie să decidă ce fel de țară vor: o țară în care ai sau nu ai justiție, ai sau nu ai dreptate? Cum să spun? Corupția de care citesc în justiția moldovenească îmi aduce aminte de ce citeam prin ziarele românești în anii ‘90, dar noi în România am reușit să facem în mare parte o reformă, am reușit apoi să apărăm reforma asta împotriva încercărilor de a o dezmembra. Cred că cu tenacitate și cu multă-multă răbdare și efort se poate ajunge acolo.”