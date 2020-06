Rodriguez și regăsirea lui Sugar Man

A fost comparat cu Cat Stevens și cu Bob Dylan, iar unii cred că e probabil mult mai bun decît Dylan.

Sixto Diaz Rodriguez, cunoscut și sub numele de Rodriguez, e un cântăreț și compozitor american din Detroit, statul Michigan, a cărui traiectorie profesională este cu totul curioasă.

La începutul anilor 1970 a lansat două albume la o casă de discuri obscură, Sussex Records: „Cold Fact”, în 1970, și „Comg from Reality”, în 1971.

Deși bine primite de critică, cele două discuri au fost un eșec din punct de vedere comercial, drept pentru care Sussex Records se desființează în 1975, iar Rodriguez e nevoit să renunțe la muzică, și din cauza asta rămâne multă vreme necunoscut în Statele Unite.

A avut însă un succes fenomenal, dar fără ca el să o știe, pînă la un punct, în Australia, Noua Zeelandă, și Africa de sud, unde se spune că ar fi vândut mai multe discuri decît Elvis Presley.

Succesul din Africa de sud se datorează și versurilor sale puternic angajate social și politic.

La un moment dat, s-a zvonit că s-a sinucis după lansarea celui de-al doilea album al său, și mai mulți admiratori sud-africani au încercat să afle dacă e adevărat.

Așa că l-au căutat pe Rodriguez, l-au găsit, iar asta a dus la o cu totul neașteptată renaștere a carierei sale muzicale.

Povestea e spusă într-un film documentar premiat cu Oscar în 2012, „Searching for Sugar Man”, al regretatului regizor suedez Malik Bendjelloul.

Noi ascutăm acum piesa „Sugar Man”, de pe albumul „Cold Fact”, cu precizarea că în versiunea pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de „Climb Up On My Music”.

Tot acolo veți găsi și un trailer al documentarului „Searching for Sugar Man”.

