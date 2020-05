Marbert Rocel e un trio din Leipzig, Germania, alcătuit din Marcel Aue (producător și DJ), Robert Krause (producător, DJ, grafician) și Antje Seifarth (Spunki pentru prieteni) la voce.

Trupa a fost înființată la Erfurt în 2005, și este, spun membrii ei în prezentarea de pe pagina lor de internet, „un act de prietenie, o lucrare de artă” (a band as frienship; a band as a work of art).

Cântă o combinație între jazz, house, techno minimal și electro-pop, iar acest amestec a atras atenția casei de discuri Compost Records de la Munchen, despre care am mai vorbit, acum mulți ani, de la acest microfon.

Au lansat la Compost Records patru albume, toate salutate cu entuziasm de presa muzicală germană, și de admiratorii trupei: „Speed Emotions”(2007), „Catch A Bird” (2009), „Small Hours“(2012) și „In The Beginning” (2015).

Un fel de muzică mai degrabă ușoară, de dansat într-un club, dar și de savurat în orele tîrzii ale nopții, sau în cele „mici” ale dimineții, pe canapeaua din sufragerie.

Noi ascultăm acum „My Bed” de pe albumul „Catch A Bird”, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestuoi articol ea va fi urmată de piesa „Your Bed” de pe același album.

Căutați deci Dicționarul de sunete rare la EuropaLiberă.org.