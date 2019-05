Tortoise este un grup de rock experimental format în 1990 la Chicago, statul american Illinois, asociat îndeobște cu ceea ce cam de 30 de ani încoace se numește post-rock.

Se spune despre ei că au fost printre primele trupe americane de indie rock care au luat-o cîș, adică au incorporat în muzica lor stiluri mai apropiate de krautrock (rock-ul progresiv german din anii 1970), dub, muzică minimală, muzică electronică, și diverse genuri de jazz (între care și cel de avangardă), părăsind rădăcinile rock and roll care au dominat muzica indie rock.

Și cum toate astea la un loc trebuiau să poarte un singur nume, s-a ajuns inevitabil la acea clasificare ambiguă aplicată aproape tuturor formelor muzicale moderne apărute după - sau în timpul (nu se știe exact) - post-modernism-ului, în cazul nostru post-rock, cum am spus la început.

Aproape toate cronicile despre Tortoise pe care le-am citit spun însă că trupa asta a petrecut ultimii aproape 30 de ani făcînd o muzică ce sfidează orice descriere, ceea ce vrea probabil să însemne, așa cum scrie un cronicar muzical american, că sunetele acestea sînt în mod încăpățînat numai și numai ale lor.

Noi ascultăm acum în ordine „Why We Fight”, de pe albumul „A Lazarus Taxon”, din 2006, și „Swung From the Gutters” și „I Set My Face to the Hills”, de pe „TNT”, lansat în 1998.