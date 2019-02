Oz Noy e un ghitarist născut în 1973 în Israel, care și-a început cariera profesională la 13 ani cu jazz, funk, rock, blues și rythm & blues.

La 16 ani cânta deja cu cei mai importanți muzicieni și artiști isaelieni.

La 24 de ani era unul din cei mai căutați ghitariști de studio din țara sa natală.

În 1996 s-a mutat la New York, unde a avut un impact considerabil asupra scenei locale și internaționale, cu stilul său (calificat de unii drept „intoxicant”) care a rupt toate regulile muzicii instrumentale de ghitară, în special prin aceea că s-a concentrat exclusiv pe ceea ce în limba engleză se numește groove.

Groove e șanțul discurilor de vinil pe care alunecă acul pick-upului, dar e și un termen folosit entru a desemna ritmul acela infecțios, intoxicant, ce te face să te bîțîi instantaneu când îl auzi, asociat îndeobște cu muzica funk.

În 2015, Oz Noy a lansat un album, „Who Gives a Funk”, al cărui titlu e un joc de cuvinte ce folosește o expresie colocvială - cui îi pasă? - pentru a formula o afirmație: cine dă un funk.

​Funk, adică acel gen de muzică esenațialmente american foarte ritmat, care navighează deseori între jazz, soul, ba chiar și hip hop.

„It’s jazz. It just doesn’t sound like it”, adică e jazz, doar că nu sună ca el, cum spune chiar Oz Noy descriind ce anume cântă.

And yes, Oz Noy really gives a funk.