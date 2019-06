Europa și Africa. Instrumente și sunete tradiționale, instrumente și sunete electronice.

Muzicieni, producători și disc-jockey europeni ce colaborează cu muzicieni africani care locuiesc în Europa.

Albumul se numește „Two Tribes”, a fost lansat la 1 februarie 2019 de casa de discuri Agogo din Hanovra, Germania, și e o compilație care vrea să arate cum s-au integrat în cultura europeană tradițiile muzicale africane.

Prezentarea albumul ne atrage atenția că nu e vorba doar de copierea la indigo a unor stiluri muzicale din Africa, ci de o rescriere personală a lor, care construiește o punte între moștenirile muzicale ale celor două continente.

Tradiții muzicale din Senegal, Kenia, Nigeria, Coasta de Fildeș, Etiopia, Maroc. Zimbabwe și Africa de sud,

Muzicieni din Finlanda, Marea Britanie, Italia, Franța, Germania și Portugalia.

Cu siguranță nu o coloană sonoră pentru brexiteri și xenofobi, cum spune un comentariu de pe Bandcam.com.

Mărturisesc că mi-a fost destul de greu să aleg un cântec anume, toate merită să fie ascultate, și în cele din urmă m-am oprit la „I Don't Like It, I Don't Hate It”, cu trupa Onom Agemo & The Disco Jumpers din Germania, puternic influențați de muzica din Maroc și Etiopia, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de piesa „Mozambique”, cu Selma Uamusse.

