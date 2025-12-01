Rusia liberalizează vizele pentru chinezi, într-o nouă aprofundare a relației întărite de războiul din Ucraina

Putin și președintele chinez Xi Jinping au semnat un acord de parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte ca Rusia să trimită zeci de mii de soldați în Ucraina în februarie 2022, iar Moscova s-a bazat de atunci în mare măsură pe importurile din China pentru a face față sancțiunilor occidentale.

Decretul lui Putin precizează că decizia sa reflecta măsura luată de Beijing de a acorda acces fără viză în China pentru multe categorii de cetățeni ruși și că noile norme rusești vor rămâne în vigoare cel puțin până la 14 septembrie 2026.

Noile reguli nu se aplică lucrătorilor migranți chinezi, studenților pe termen lung sau lucrătorilor din sectorul logisticii și transporturilor.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat în septembrie că va acorda viză gratuită pentru o perioadă de până la 30 de zile titularilor de pașapoarte rusești obișnuite, timp de un an, începând cu 15 septembrie.

Promisiunea președintelui Vladimir Putin de a permite cetățenilor chinezi să călătorească în Rusia fără viză - semnalată săptămâna trecută - împreună cu recentele tensiuni dintre China și Japonia, a determinat o creștere vertiginoasă a căutărilor și rezervărilor turistice spre Rusia din China, unele statistici indicând creșteri de până la 400%, potrivit cercetătorilor de piață.

„În cele 48 de ore de după ce președintele Putin a semnalat eliminarea vizelor pentru cetățenii chinezi, volumul căutărilor și al vizualizărilor de produse pentru Rusia pe platformele chineze a fost de aproximativ trei până la cinci ori mai mare decât în săptămâna precedentă”, a declarat joi Subramania Bhatt, CEO al China Trading Desk, pentru ziarul The Moscow Times.

Creșterea interesului este amplificată și de o ruptură diplomatică între Japonia și China, declanșată la începutul acestei luni de prim-ministra japoneză Sanae Takaichi, după ce aceasta a declarat în parlament că un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa o acțiune militară japoneză.

Comentariile lui Takaichi au stârnit furia Beijingului, iar Ministerul de Externe al Chinei a îndemnat cetățenii să evite călătoriile în Japonia. Potrivit Bloomberg, companiile aeriene chineze au fost instruite să reducă zborurile către Japonia până în martie 2026.

Bhatt a spus că mulți turiști chinezi care luau în considerare călătorii în insula Hokkaido din nordul Japoniei, cunoscută pentru zăpada ideală pentru schi și snowboarding, își îndreaptă acum atenția către destinații din Rusia.

Moscova, Sankt Petersburg și regiunile din Extremul Orient și Arctica Rusiei oferă „o alternativă relativ la îndemână” pentru călătoriile de iarnă, a declarat Bhatt pentru The Moscow Times.

Scris cu informații de la Reuters și The Moscow Times.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te