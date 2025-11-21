Rusia pretinde că a cucerit orașul Kupiansk. Statul major ucrainean spune că este o „provocare informațională”

Ucraina a respins, de asemenea, declarațiile Rusiei potrivit cărora forțele sale ar fi preluat controlul asupra unor părți importante din alte două orașe: Pokrovsk, un nod logistic pe care Rusia încearcă să-l captureze de luni de zile, și Vovceansk, situat în apropierea frontierei cu Rusia.

Putin a vizitat postul de comandă al grupării „Vest” a forțelor ruse, unde s-a întâlnit cu șeful statului major Valeri Gherasimov și cu înalți oficiali militari, a declarat mai devreme Kremlinul, citat de Reuters.

Putin a fost informat cu privire la situația din două orașe cheie din estul Ucrainei – Kostiantinivka și Kramatorsk – precum și din jurul orașului Kupiansk din regiunea Harkov, a declarat Kremlinul.

„Unitățile grupării „Vest” au eliberat orașul Kupiansk și continuă să distrugă unitățile forțelor armate ucrainene încercuite pe malul stâng al râului Oskol”, i-a spus Gherasimov lui Putin într-un videoclip postat pe site-ul Kremlinului.

Gherasimov, așezat printre ofițerii de rang înalt, vizavi de Putin, care purta și el uniformă militară, i-a spus președintelui că forțele ruse au preluat controlul asupra a 70% din Pokrovsk. El a spus că peste 80% din Vovceansk se află, de asemenea, sub control rus.

Cele mai intense lupte de-a lungul liniei frontului de 1.200 km au avut loc în apropierea Pokrovskului, a spus el, forțele ucrainene opunând „o rezistență puternică”.

Din videoclip nu reiese clar unde a avut loc exact întâlnirea cu Putin.

Ucraina contestă pierderile

Într-o declarație făcută seara târziu, armata ucraineană a afirmat: „Statul Major al forțelor armate ucrainene anunță că Kupiansk se află sub controlul forțelor de apărare ale Ucrainei”.

„De asemenea, sunt neadevărate afirmațiile care sugerează că 80% din Vovceansk, în regiunea Harkov, a fost capturat, precum și 70% din orașul Pokrovsk”, a adăugat acesta.

Statul Major General a raportat lupte intense în sectorul Pokrovsk, forțele ruse lansând 56 de atacuri.

Forțele ruse au avansat lent spre vest prin regiunea Donețk, ca parte a campaniei lor de capturare a întregului Donbas, format din regiunile Donețk și Luhansk.

Ucrainei i s-ar cere să cedeze Rusiei Donbasul

Presa internațională continuă să publice presupuse detalii din noul plan de pace pe care SUA l-ar fi pregătit pentru Ucraina, probabil în colaborare cu Moscova.

Punctele cheie ale propunerii corespund cererilor anterioare ale Moscovei și depășesc limitele acceptabile pentru Ucraina, potrivit AFP.

Printre acestea se numără retragerea Ucrainei din regiunile Lugansk și Donețk, centura industrială de pe linia frontului cunoscută sub numele colectiv de Donbas, pe care Ucraina o controlează încă parțial.

Cele două regiuni și Crimeea, anexată de Rusia în 2014, „vor fi recunoscute ca fiind de facto rusești, inclusiv de către Statele Unite”, în timp ce în Donbas va fi creată o zonă demilitarizată.

Regiunile sudice devastate de război, Herson și Zaporijia – pe care Rusia pretinde în mod fals că le-a cucerit – vor fi „înghețate de-a lungul liniei de contact”, se arată în propunere.

NATO ar fi de acord să nu staționeze trupe în Ucraina, care ar fi împiedicată să adere la NATO atât de propria constituție, cât și de statutul alianței.

Între timp, Kievul și-ar reduce armata cu ceva puțin mai puțin de jumătate, la 600.000 de soldați.

În schimb, Ucraina ar primi „garanții de securitate fiabile”, se arată în plan. Nu se dau detalii, dar se spune că „avioane de luptă europene” ar fi staționate în Polonia vecină.

Ucraina ar trebui, de asemenea, să organizeze alegeri în 100 de zile – o altă cerință a Rusiei, repetată și de Trump, care l-a numit pe Zelenski „dictator fără alegeri” la începutul acestui an.

Zelenski nu a vorbit deocamdată public despre detaliile planului de pace, confirmând doar că l-a primit și spunând că vrea să discute despre eforturi diplomatice cu Trump.

