Rusia transformă aeroportul din Donețk într-o bază a dronelor de atac. Ce poate face Ucraina?

Trupele ruse transformă teritoriul aeroportului civil din Donețk, distrus în timpul luptelor din 2014 din estul Ucrainei, într-o bază de lansare a dronelor de atac, potrivit proiectului Donbas.Realities al Serviciului ucrainean al RFE/RL. Astfel, Rusia pregătește o nouă platformă pentru atacurile sale asupra Ucrainei, care s-au întețit de la începutul verii.

Despre lucrările de la aeroportul din Donețk a scris inițial proiectul CyberBoroshno. Potrivit acestuia, în apropierea terminalului - care a fost distrus cu un deceniu în urmă - sunt construite acum hangare pentru depozitarea dronelor de atac de tip „Shahed” și „Gerbera”. Totodată, în aeroport sunt amenajate centre de control pentru operatorii de UAV-uri, spații de depozitare a componentelor de luptă pentru drone, dar și poziții false menite să inducă în eroare inamicul. De asemenea, se construiesc posturi de supraveghere aeriană și se amenajează pista de decolare.

Canalul Telegram Military Journal a publicat și el imagini din satelit ale aeroportului din Donețk. Pe acestea se poate vedea că fortificațiile de pe pista de decolare și aterizare au fost parțial îndepărtate, că au început lucrări de construcție în parcările auto și pe locul fostului supermarket METRO. Potrivit sursei citate, lucrările au început în iulie 2025.

Autoritățile instalate de Moscova în regiunea Donețk și mediile de propagandă rusești au abordat de mai multe ori, în ultimele luni, tema aeroportului din Donețk. Lucrările efectuate acolo au fost prezentate însă drept un proiect de creare a unui centru civil pentru aviație ușoară, elicoptere și drone de pasageri.

Site-ul oficial al administrației de ocupație a relatat că liderul regiunii, Denis Pușilin, a dat instrucțiuni pentru „reconstrucția aeroportului din Donețk”, căruia i s-a atribuit „o mare importanță” economică.

„Cu doar câțiva ani în urmă, problema reluării activității aeroportului nici măcar nu era pe ordinea de zi, dar astăzi elaborăm măsurile pregătitoare pentru continuarea construcției acestuia”, a declarat și Aleksandr Bondarenko, responsabilul de transporturi al regiunii ocupate.

Militarii ucraineni au apărat aeroportul timp de 242 de zile, din mai 2014 până în ianuarie 2015: ultimele unități au părăsit teritoriul aeroportului pe 22 ianuarie 2015. Militarii ucraineni care au luptat pentru aeroport au fost supranumiți „cyborgi” pentru curajul cu care au înfruntat focul intens al artileriei și tancurilor rusești. Peste 100 de militari ucraineni au murit și 440 au fost răniți în timpul apărării aeroportului, care a fost complet distrus în urma luptelor.

Aeroportul – un loc potrivit pentru lansarea dronelor

Cu cât Rusia plasează dronele mai aproape de linia frontului, cu atât este mai dificil pentru apărarea antiaeriană ucraineană să reacționeze rapid. Totuși, din punct de vedere tehnic, UAV-urile pot fi lansate de pe orice platformă. Și atunci, de ce ar folosi Rusia infrastructura aeroportului Donețk în aceste scopuri?

„De pe un aerodrom este mai ușor să lansezi drone decât, să zicem, de pe un câmp, a declarat pentru Donbas.Realities expertul în aviație și cercetător principal la Muzeul Național al Aviației din Ucraina, Valerii Romanenko.

Deoarece dronele pot avea defecțiuni la lansare, este important ca acestea să poată cădea într-un loc sigur, departe de zone rezidențiale. În jurul celor mai multe aerodromuri există spații deschise, fără clădiri înalte.

„Nu orice „Shahed” poate să decoleze și să zboare. Acesta poate să cadă după ce accelerația cu pulbere se epuizează, dacă nu are suficientă putere sau dacă ceva nu funcționează. De aceea, este necesar ca acestea să cadă într-un loc sigur, unde nu se află populația”, a declarat în direct la Radio Donbas.Realities expertul în aviație Konstantin Krivolap.

Un alt aspect este că unele tipuri de UAV-uri au nevoie de piste de decolare și aterizare, deoarece decolează din mers, „pe roți”, iar altele, dimpotrivă, sunt lansate cu ajutorul unor acceleratoare și pentru acestea sunt mai potrivite terenurile deschise. Prin urmare, infrastructura aeroportului poate fi utilizată pentru lansări în grup, adaugă Romanenko.

Noi platforme de lansare, după creșterea producției de drone

Experții militari ucraineni cu care au discutat jurnaliștii de la Donbas.Realities spun că Rusia construiește noi platforme pentru lansarea dronelor de atac, inclusiv în teritoriile ocupate, deoarece își intensifică producția de UAV-uri militare și nu mai are suficiente piste de lansare.

În prezent, Rusia dispune de șase puncte de lansare pentru drone de tip „Shahed”, majoritatea aflate pe aerodromuri situate în apropierea granițelor cu Ucraina. Un analist OSINT, sub pseudonimul „pan Garbuz” prezintăo listă a locurilor de unde Rusia lansează drone asupra Ucrainei:

Regiunea Orlov, satul Țimbulova (experții numesc acest punct principalul „port de drone” al fabricii producătoare de UAV-uri din Alabuga, Tatarstan). De aici sunt aproximativ 150 km până la granița cu regiunile Sumî și Cernihiv din Ucraina. La Țimbulova se află 8 instalații de lansare fixe și aproximativ 3 km de drum, de pe care „Shahed” sunt lansate de pe autovehicule. Potrivit estimărilor analiștilor, de aici pot fi lansate până la 14 drone simultan și peste o sută într-un singur atac. Regiunea Breansk, satul Navlia – obiectiv construit recent, dar situat mult mai aproape de graniță decât Țimbulova: distanța până la regiunile Sumî și Cernihiv ale Ucrainei este mai mică de 100 km. Lansările din acest punct se fac exclusiv de pe autovehicule. Potrivit analiștilor OSINT, de la Navla se pot lansa simultan doar câteva drone, însă Rusia are capacitatea de a extinde această infrastructură. Regiunea Krasnodar, Primorsko-Ahtarsk, la Marea Azov. Pe aerodromul local de aviație tactică au fost construite trei zone rezervate exclusiv pentru lansarea UAV-urilor. De asemenea, de aici se pot lansa drone cu ajutorul autovehiculelor. Conform experților, din Primorsko-Ahtarsk se pot lansa simultan până la 10 drone și până la 25 per sesiune – de regulă, aceste drone sunt îndreptate către regiunile Zaporojie și Nikolaev din Ucraina. Crimeea ocupată – majoritatea UAV-urilor atacă Ucraina anume de acolo, unde se află mai multe baze de lansare.

În opinia lui Krivolap, bazele existente sunt insuficiente pentru Rusia, având în vedere că se dorește extinderea acestora.

„Ei (rușii – n.r.) au crescut producția de „Shahed” cu aproximativ 20 de drone pe zi. Dacă înainte erau 90, acum vor să ajungă la 110 drone pe zi, până la sfârșitul anului. Bineînțeles că pentru toate acestea este nevoie de infrastructură, personal, depozite și rezerve de drone, pentru a le putea acumula și lansa. Toate acestea sunt, desigur, în curs de pregătire”, spune el.

Igor Romanenko, șef adjunct al Statului Major General al Armatei Naționale a Ucrainei în perioada 2006-2010 și liderul Fundației „Zакриємо небо України” (Să închidem cerul Ucrainei), spune că infrastructura aeroportului din Donețk poate fi utilizată pentru realizarea obiectivelor militare ale Federației Ruse cu costuri minime. În plus, simbolismul propagandistic este foarte important pentru Kremlin - aeroportul din Donețk a devenit un simbol al rezistenței militare ucrainene în 2014-2015.

„Obiectivele militare ale Rusiei rezidă în deschiderea de noi platforme. Serviciile de informații ucrainene identifică locurile de lansare a dronelor. Periodic, acestea sunt lovite de forțele de apărare ale Ucrainei, iar inamicul suspendă temporar activitatea acestor platforme. De aceea, ei au nevoie de noi platforme, iar armata rusă se ocupă de asta”, a declarat Igor Romanenko la Radio Donbas.Realities.

Ce înseamnă asta pentru securitatea Ucrainei?

Crearea unei noi baze pentru lansarea dronelor în Donețk ar putea sugera intenția Rusiei de a-și extinde zona de acțiune a atacurilor. Totuși, după cum arată experții, o astfel de bază poate deveni și o țintă legitimă pentru forțele armate ucrainene.

„Trebuie să înțelegem că este vorba de o nouă țintă. Imediat ce această bază va deveni operațională, vom utiliza și mijloacele necesare pentru a ajunge acolo”, a spus Krivolap.

