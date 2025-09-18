Silicon Valley îmbrățișează tehnologia militară, pe fondul intensificării conflictelor globale

Însă invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, conflictul dintre Israel și Hamas și ascensiunea rapidă a Chinei în domeniul militar au schimbat această ecuație.

A dispărut rezistența cu care s-a confruntat Google în 2018, când a permis Pentagonului să utilizeze inteligența artificială emergentă pentru a analiza imaginile filmate de drone în scopul identificării țintelor. Decizia a declanșat atunci o furtună în interiorul gigantului din Silicon Valley. Protestele angajaților au forțat conducerea să renunțe la acord.

Reacția negativă, pornită de o minoritate zgomotoasă din cadrul Google, a reflectat o neliniște mai largă în rândul unor angajați din domeniul tehnologic cu privire la utilizarea inovațiilor lor în scopuri militare letale sau discutabile din punct de vedere etic.

Această rezistență s-a estompat în mare măsură, lăsând loc investitorilor de capital de risc care aruncă acum miliarde în start-up-uri din domeniul tehnologiei de apărare, în timp ce inginerii părăsesc unele dintre cele mai mari companii „civile” americane pentru a construi următoarea generație de arme de luptă.

„Toate companiile cu care sunt în contact vor să se asigure că intră în calcule”, a declarat Emil Michael, subsecretarul Pentagonului pentru cercetare și inginerie, la o conferință privind tehnologia de apărare organizată luna trecută la Washington, subliniind că vremurile în care Silicon Valley evita colaborarea cu armata „s-au terminat definitiv”.

Recompensele sunt clare. Administrația Trump are în vedere un buget de apărare de un trilion de dolari.

OpenAI, compania de inteligență artificială cu sediul în San Francisco, a semnat în iunie un contract de apărare în valoare de 200 de milioane de dolari, primul său contract oficial cu Pentagonul. Mai devreme, în mai, Meta anunțase că va colabora cu Anduril pentru a construi dispozitive de realitate extinsă (XR) pentru armata SUA. Aceste evoluții i-au determinat pe ingineri și investitori să-și canalizeze talentul și banii către tehnologii cu dublă utilizare, care pot servi atât scopurilor comerciale, cât și celor militare.

Unii analiști spun că, într-un fel, Silicon Valley se întoarce la rădăcinile sale.

Cu mult înainte de a deveni un centru pentru aplicații destinate consumatorilor și smartphone-uri, regiunea s-a dezvoltat datorită investițiilor federale din perioada Războiului Rece în domeniul electronicii, semiconductorilor și informaticii.

„Am asistat la o schimbare radicală”, a declarat Raj Shah, fost pilot al Forțelor Aeriene, care a condus prima Unitate de Inovare în Domeniul Apărării a Pentagonului și care în prezent co-conduce Shield Capital, un fond de investiții axat pe start-up-uri din domeniul apărării.

„Inginerii spun: «Vedem ce se întâmplă în Israel, ce se întâmplă în Ucraina și nu putem considera modul nostru de viață ca fiind ceva de la sine înțeles. În loc să creăm o aplicație pentru share-ul fotografiilor, vom crea ceva care să contribuie la menținerea păcii.»”

Fluxurile de bani

Fondurile de capital de risc, firmele de capital privat și alte companii din domeniul tehnologic au investit peste 28 de miliarde de dolari în acest sector în prima jumătate a anului 2025, depășind deja totalurile pe întreg anul trecut. Pentru comparație, potrivit PitchBook, în întreg anul 2019 au fost investite doar 18 miliarde de dolari în tehnologia de apărare.

Creșterea finanțării vizează sistemele autonome, robotica, software-ul, securitatea cibernetică, noile materiale, tehnologia spațială, biotehnologia, calculul cuantic și stocarea energiei.

Creșterea bugetelor pentru apărare în străinătate contribuie la acest lucru.

Aliații NATO au convenit în iunie să majoreze cheltuielile militare la 5% din PIB, cu 3,5% pentru apărarea de bază și 1,5% pentru domenii conexe, precum securitatea cibernetică și baza industrială de apărare. Procedurile de achiziții simplificate facilitează, de asemenea, concurența pentru startup-uri.

Cu toate acestea, pătrunderea în Pentagon rămâne una dintre cele mai dificile provocări din domeniul afacerilor. Chiar și SpaceX și Palantir — două dintre cele mai de succes companii care au intrat pe piața apărării în ultimele decenii — au fost nevoite să dea în judecată Departamentul Apărării pentru a câștiga contracte.

Pentru a intra, sunt necesare acreditări, iar fiecare dintre cele opt centre de achiziții din Pentagon are reguli, bugete și termene diferite.

„Apărarea nu este ca alte piețe. A avea cea mai bună tehnologie nu te va duce prea departe. Succesul depinde și de înțelegerea modului în care guvernul face achiziții, cine sunt factorii de decizie și cum să te aliniezi programelor pe termen lung”, a declarat recent Point72 Ventures, o firmă deținută de investitorul miliardar Steve Cohen și care se concentrează pe startup-uri din domeniul apărării.

Matthew Steckman, președinte și director comercial la Anduril, unul dintre cele mai mari start-up-uri din domeniul tehnologiei de apărare în ce privește capitalizarea bursieră, a declarat că Pentagonul simplifică modul în care achiziționează arme, dar start-up-urile încă se luptă să obțină comenzi mari care să le permită să se extindă.

„Dacă vreau să devin o companie durabilă sau chiar o companie publică durabilă – ceea ce este ambiția multor companii finanțate de investitori de capital de risc – trebuie să găsesc o modalitate de a trece de la aceste mici fonduri la bugete mai mari”, a declarat el pentru RFE/RL.

Anul trecut, Pentagonul a cheltuit aproximativ 2 miliarde de dolari pe produse provenite de la start-up-uri din domeniul apărării – o mică parte din bugetul său de 850 de miliarde de dolari, potrivit Silicon Valley Defense Group, o organizație non-profit înființată pentru a facilita relațiile dintre comunitatea tehnologică și Pentagon.

Schimbarea atitudinii investitorilor față de industria de apărare survine într-un moment în care analiștii avertizează că baza industrială a SUA nu este pregătită pentru un conflict prelungit, precum cel din Ucraina, unde, de exemplu, sunt lansate zeci de mii de drone în fiecare lună.

De zeci de ani, spun ei, SUA au acordat prioritate sistemelor sofisticate și costisitoare, precum avioanele de vânătoare F-35 și rachetele Patriot – platforme dificil de produs rapid sau în cantități mari.

„În noua dinamică a câmpului de luptă, dacă nu poți produce iute, pierzi”, a spus Steckman.

Reducerea cerințelor extreme de performanță, a adăugat el, poate genera „câștiguri masive în producție”.

Rachetele de croazieră Barracuda-M ale Anduril, de exemplu, necesită doar 10 unelte pentru a fi construite, ceea ce permite o extindere rapidă.

Multe startup-uri urmăresc, de asemenea, proiecte modulare, care permit înlocuirea pieselor sau a software-ului pe măsură ce condițiile de luptă evoluează. Este un model împrumutat de la giganți comerciali precum Apple și Tesla.

Dotate cu capital de risc, startup-urile accelerează, de asemenea, dezvoltarea și prototiparea, ocolind ciclurile tradiționale de achiziție ale guvernului, folosite de zeci de ani.

Anduril a utilizat fonduri private pentru a proiecta și lansa Roadrunner – un avion reutilizabil cu decolare verticală – în doar doi ani. Pentagonul a răsplătit acest efort cu un contract în valoare de 250 de milioane de dolari pentru 500 de avioane Roadrunner, care sunt capabile să contracareze amenințările aeriene.

Michael, șeful departamentului de cercetare al Pentagonului, a declarat că dorește ca mai multe firme să utilizeze capitalul propriu pentru dezvoltarea de sisteme inovatoare.

„Guvernul nu poate să-și asume toate riscurile asociate proiectelor riscante. Atunci când riscurile sunt împărțite, se accelerează procesul, ceea ce duce la inovare”, a afirmat el.

