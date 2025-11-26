Trump îl trimite pe Witkoff să se întâlnească cu Putin, în timp ce discuțiile de pace par să ia avânt

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, marți, că îl trimite pe emisarul special Steve Witkoff la Moscova pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin în legătură cu un acord de pace pentru Ucraina, cu care Kievul a anunțat că e pregătit „să meargă mai departe”, pe măsură ce se clarifică ultimele puncte „sensibile”.

După o zi de diplomație energică, cu întâlniri între delegații din mai multe țări din Orientul Mijlociu și Europa, par să fi apărut progrese către un acord care să pună capăt celui mai mare și mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace.

„Planul original de pace în 28 de puncte, care a fost redactat de Statele Unite, a fost ajustat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și mai există doar câteva puncte de dezacord”, a scris Trump pe rețelele sociale.

„În speranța finalizării acestui Plan de Pace, i-am ordonat trimisului meu special, Steve Witkoff, să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul armatei Dan Driscoll se va întâlni cu ucrainenii”, a adăugat președintele SUA.

Discuții suplimentare la Abu Dhabi

Driscoll s-a întâlnit cu o delegație a Rusiei la Abu Dhabi, pe 25 noiembrie, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei americane, într-o încercare de a limita diferențele dintr-o propunere de pace pe care administrația Trump a pregătit-o după discuțiile dintre oficialii americani și ucraineni de la Geneva.

Oficialii ucraineni au zburat, de asemenea, la Abu Dhabi pentru discuții suplimentare cu Driscoll și alți oficiali americani, au relatat CBS News și Financial Times.

Discuțiile au avut loc în contextul în care Rusia a lovit din nou Kievul, ucigând cel puțin șase persoane în atacuri aeriene care au rănit și cel puțin 13 persoane.

„America este foarte activă și Europa este foarte activă, la fel ca și ceilalți parteneri ai noștri. Toată lumea are aceeași agendă, iar doar la Moscova războiul împotriva Ucrainei rămâne prioritatea lor principală”, a declarat Zelenski într-un discurs adresat națiunii pe 25 noiembrie.

Mulți observatori au considerat acordul de pace inițial în 28 de puncte propus de SUA ca fiind foarte favorabil Moscovei.

Oficialii ucraineni s-au întâlnit în weekend la Geneva cu reprezentanți ai SUA, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio, în încercarea de a elabora un proiect de încetare a focului care să presupună mai puține concesii din partea Ucrainei și să nu ducă la ceea ce oficialii de la Kiev au considerat aproape o capitulare.

În timpul negocierilor de la Geneva, proiectul a fost redus la 19 puncte, iar oficialii ucraineni au spus că unele dintre cele mai sensibile probleme – inclusiv garanțiile de securitate pentru Kiev – rămân pe masă.

Rustem Umerov, fost ministru al apărării, acum secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și membru al echipei de negocieri de la Kiev, a scris pe Facebook că „cele mai importante puncte din planul de pace au fost agreate”.

„Delegațiile noastre au ajuns la o înțelegere comună cu privire la termenii cheie ai acordului negociat la Geneva. Acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în etapele următoare”, a declarat Umerov.

„Așteptăm cu nerăbdare să organizăm o vizită a președintelui Ucrainei în SUA cât mai curând posibil în noiembrie, pentru a finaliza pașii finali și a ajunge la o înțelegere cu președintele Trump.”

Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat că la reuniunea țărilor dispuse să ajute Ucraina (Coalition of the Willings) – un grup de peste 20 de națiuni care susțin Ucraina – pe 25 noiembrie, pe agendă vor fi propunerile de pace și a menționat că negocierile sunt delicate.

„Mai este mult de parcurs și un drum dificil în față, dar suntem mai dedicați ca niciodată acestei cauze și continuăm să avansăm în acest proces”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 25 noiembrie că nu are „nimic de spus” despre aceste întâlniri, dar că Rusia consideră că propunerea SUA „ar putea deveni o bază foarte bună pentru negocieri”.

De asemenea, Trump nu a spus când va călători Witkoff la Moscova sau Driscoll în Ucraina.

„Aștept cu nerăbdare să ne întâlnim curând cu președintele Zelenski și cu președintele Putin, dar NUMAI când acordul pentru încheierea acestui război va fi FINAL sau în fazele sale finale”, a scris Trump.

Kremlinul spune îl așteaptă pe Witkoff săptămâna viitoare

Între timp, consilierul pentru politică extern al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că trimisul special Steve Witkoff este așteptat să vină la Moscova săptămâna viitoare.

„În ceea ce îl privește pe Witkoff, pot spune că s-a ajuns la un acord preliminar privind sosirea sa la Moscova săptămâna viitoare”, a declarat Ușakov într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin de la televiziunea de stat „Rossia-1”.

Jurnalistul a publicat un fragment din interviu pe canalul său de Telegram.

Potrivit lui Ușakov, vor veni Whitcoff „și alți reprezentanți ai administrației SUA care au legătură cu problemele ucrainene”.

Articol preluat și adaptat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te