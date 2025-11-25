Rusia lovește din nou Kievul și Odesa. Drone ucrainene atacă regiunea rusă Krasnodar

La Kiev, numărul victimelor atacului rusesc de noaptea trecută a crescut la șase, transmite Serviciul ucrainean al RFE/RL, citând autorități locale și Serviciul de stat pentru situații de urgență.

Șeful administrației militare municipale din Kiev, Timur Tkacenko, a scris pe Telegram că patru persoane au fost ucise și cel puțin trei au fost rănite în raionul Sveatoșinski. Serviciul pentru situații de urgență a spus că în acest raion al capitalei a fost lovit un depozit de patru etaje.

Anterior, se știa despre două victime, printre care o femeie de 86 de ani, în raionul Dniprovski. Autoritățile au precizat că în această parte a Kievului a fost lovită o clădire rezidențială de 9 etaje.

În raionul Pecerski, a fost lovită o clădire cu 22 de etaje, locuitorii căreia au fost evacuați, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko. Potrivit lui, nouă persoane au fost rănite, printre care un copil, iar trei adulți au fost spitalizați.

Autoritățile locale au anunțat, de asemenea, că în unele raioane din Kiev există întreruperi în alimentarea cu energie electrică, apă și căldură.

În regiunea Odesa, potrivit serviciului de urgență, în urma atacului rusesc cu drone, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice și portuare. Au izbucnit mai multe incendii. Șeful administrației regionale, Oleg Kiper, a declarat că șase persoane au fost rănite, printre care doi copii.

Potrivit estimărilor Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în noaptea de 25 noiembrie, armata rusă a lansat un atac combinat asupra obiectivelor critice de infrastructură ale Ucrainei, folosind 22 de rachete și 464 de UAV-uri de diferite tipuri.

Apărarea antiaeriană spune că a doborât 438 de drone; 1 rachetă „Kinzhal”; 5 rachete „Iskander-K”; 5 rachete „Kalibr” și 3 rachete balistice „Iskander-M”. Totodată, au fost înregistrate lovituri de rachete și drone de luptă în 15 locații, precum și căderi de resturi în 12 locații.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că principalul atac din timpul nopții a fost asupra Kievului și regiunii Kiev. De asemenea, potrivit lui Zelenski, există distrugeri în regiunile Odesa, Dnipropetrovsk, Harkov, Cernihiv și Cerkas. „Țintele principale sunt energia și tot ceea ce asigură o viață normală”, a scris Zelenski pe Telegram.

Rusia spune că a doborât peste noapte 250 de drone ucrainene

Ministerul rus al apărării spune că forțele rusești au doborât noaptea trecută 116 drone ucrainene deasupra Mării Negre și a Mării Azov, iar 76 de drone deasupra regiunii Krasnodar.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a scris pe rețele că acesta ar fi fost unul din cele mai lungi și mai intense atacuri ucrainene, în centrul căruia s-au aflat orașele Novorossiisk și Gelendjik de la Marea Neagră. Potrivit lui, șase persoane au fost rănite.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a raportat trei morți ca urmare a atacului ucrainean cu drone asupra orașului Taganrog. Potrivit lui, au fost avariate un depozit, câteva obiective sociale, patru blocuri de locuințe și 12 case private.

Canalul de Telegram „Astra”, care a analizat imagini trimise de utilizatori, scrie că a fost lovit aerodromul militar „Taganrog-Iujnîi”.

Informațiile nu pot fi verificate din surse independente.

Potrivit armatei ruse, alte 23 de drone ucrainene ar fi fost doborâte deasupra Crimeii anexate, șapte deasupra regiunii Briansk, patru deasupra regiunii Kursk, două deasupra regiunii Belgorod și una deasupra regiunii Lipețk.

Articol scris cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, Current Time, BBC și Reuters.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te