Rusia a lovit din nou zona Ismail. România a ridicat două avioane de luptă F-16

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, la ora 01:33, un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului.

Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42, anunță Ministerul Apărării Naționale. Instituția a precizat că menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național.

„Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, a comunicat MApN, citat de serviciul român al Europei Libere.

Este a treia oară, în această săptămână când locuitorii din nordul județului Tulcea primesc mesaje Ro-Alert în urma unor atacuri ale Rusiei, peste Dunăre, în Ucraina.

Spațiul aerian al R. Moldova, survolat ilegal

Iar pe 19 noiembrie, între orele 03:22 și 03:35 o dronă a traversat R. Moldova, la o altitudine de aproximativ 100 de metri, potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău. Drona a fost detectată în zona satului Săiți, raionul Ștefan Vodă, de o patrulă de Poliției de Frontieră. Sistemele de monitorizare a spațiului aerian nu au detectat aparatul de zbor din cauza altitudinii mici.

Pe 20 noiembrie, diplomația de la Chișinău i-a înmânat o notă de protest ambasadorului desemnat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu acest caz. În replică, diplomatul a spus că nu i-au fost prezentat probe că drona ar fi fost de producție rusească.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în spațiul aerian al R. Moldova au pătruns ilegal mai multe drone și rachete. Unele dintre ele au explodat în regiunea de sud a țării.

Organele de drept moldovene au deschis opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Moldovei. Deocamdată, nu a fost stabilită proveniența aparatelor de zbor și nu au fost stabiliți vreun bănuit sau învinuit.

